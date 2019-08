‘Acceso gratis de policías a TM necesita recursos’: Alcaldía

La Alcaldía todavía no ha decidido si sanciona u objeta el acuerdo por medio del cual la plenaria del Concejo de Bogotá ordenó que se permita el ingreso gratuito de la Fuerza Pública a TransMilenio y al Sistema Integrado de Transporte Público.

La duda de la administración radica en que el cabildo se limitó a impartir la orden, pero no dijo de dónde deben salir los recursos para financiar el acceso libre de uniformados de la Fuerza Pública al sistema.

El Concejo argumentó que el libre acceso del personal uniformado es “un mecanismo para mejorar la seguridad” y “aumentar la percepción de seguridad dentro del transporte de la ciudad”. Sin embargo, la administración advirtió que esta medida tiene impacto en las finanzas.

“Nosotros estamos agradecidos infinitamente con nuestros policías y miembros de las Fuerzas Militares, pero tenemos que medir el alcance de este nuevo proyecto. Ojalá hubiera en la constitución una norma que obligara que cada propuesta que de alguna manera genere gasto deba ir acompañada de una propuesta de qué impuesto subir o qué otro gasto recortar”, afirmó el mandatario.



Peñalosa anunció que deberá realizarse un estudio minucioso para establecer la viabilidad y sostenibilidad de la decisión del Concejo, que implica que se permita el acceso libre de 5.000 uniformados al sistema TransMilenio.



“Por supuesto, nosotros quisiéramos poder implementar esto, pero tenemos que ver en la práctica no solamente el costo, sino que se pueda lograr un control donde efectivamente los empleados del sistema permitan que ingresen gratis los funcionarios de las Fuerzas Militares, pero no algún amigo del barrio. Nosotros, en principio, objetábamos como administración y la medida tendría que ser avalada por la Alcaldía antes de entrar en vigencia”, recordó el alcalde Peñalosa.



El mandatario advirtió que un acuerdo como este debe ser evaluado con cuidado porque, además, se pueden presentar otro tipo de abusos contra el sistema.

Dijo que al sistema hay que cuidarlo mucho, porque asume ese tipo de gastos que aparentemente no cuestan nada, pero que van generando unos costos y, además, un desorden que después es difícil de controlar”, manifestó el alcalde.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET