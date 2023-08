Ocho estructuras que se pretendían usar como viviendas en un terreno ilegal, y que estaban deshabitadas, en el sector de La Esmeralda en Usme, fueron desmontadas en el marco de un operativo del Comando Ambiental, liderado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, para proteger la vida de las personas que intentaban habitar allí.

Este terreno también se encuentra en alerta por movimientos de remoción de masa de alto nivel y el construir ahí puede afectar el corredor ecológico que hace parte de la quebrada Yomasa, ubicada en cercanías del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entrenubes, de esa misma localidad.



Desde el 2019 a la fecha, se han notificado 377 infracciones urbanísticas en este polígono por montar estructuras en un terreno que no es apto para vivir y mucho menos para construir.

Personal trabajando en desmonte. Foto: Secretaría de Seguridad

En lo corrido de este año se han desmontado 70 estructuras en ocho polígonos de las localidades de Ciudad Bolívar, Usaquén y en otras zonas de Usme que han sido priorizadas por el Comando Ambiental desde su creación a principio de este año, se han recuperado 2.400 metros cuadrados de terreno y se ha garantizado la seguridad en los espacios afectados, así como la protección del medio ambiente.



“En estos sectores como la Esmeralda hay estafadores que se aprovechan de la buena fe de las personas y les venden predios a precios accesibles en zonas en donde no se puede construir. Al comprar un lote o vivienda, deben asegurarse llamando a la línea 301 358 1600, de la Secretaría de Hábitat, que sea una zona que se puede habitar legalmente, evitando cualquier tipo de riesgo. Vamos a seguir reforzando estos operativos para que no suceda una tragedia y que las personas que intenten ocupar estos predios no se vean afectadas por una emergencia”, indicó el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia.



En estos controles participa la Secretaría de Hábitat que ofrece a las familias ayudas económicas como subsidios de arrendamiento y realiza actividades pedagógicas en el marco del programa ‘Que no te pinten casas en el aire’, para prevenir la venta ilegal de viviendas y a la vez asesorar a las personas afectadas por este delito.



En la intervención participaron, además de las secretarías de Seguridad y Hábitat, el IDPYBA, DADEP e IDIPRON, Policía de las seccionales de Protección Ambiental, SIJIN e Infancia y Adolescencia.

