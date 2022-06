Ante la versión sobre la intención del Distrito de cambiar la metodología de la estratificación y así aumentarles el estrato a los predios urbanos, la Secretaría de Planeación reiteró que la actual Administración distrital no ha considerado un ajuste y que hoy no existen las condiciones económicas de la ciudad ni de los hogares para hacerlo.



“Tres veces hemos tomado con la alcaldesa, en su oficina, la decisión firme de no avanzar con esta metodología hasta que no existan las condiciones de capacidad de pago”, señaló María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación, quien reiteró que “ni soterradamente ni de ninguna manera” la Administración “ha estado avanzando en un cambio metodológico” y precisó que esas negativas han sido en 2020, 2021 y 2022.



Así, la jefe de la cartera de Planeación le respondió al concejal Rolando González, quien promovió un debate sobre la intención de la Administración de cambiarles, según afirmó, el estrato a más de 1’400.000 predios. “Ellos siguen enfrascados en eso y sí lo quieren hacer”, le dijo a este diario.



En abril pasado, González había señalado en medios que desde 2020 la Alcaldía venía realizando estudios para cambiar la metodología de estratificación y que eso afectaba a 400.000 predios de los estratos 1, 2 y 3, y eso lo reiteró ayer.



En ese momento la Secretaría le respondió que era una versión errada y que el Distrito no es competente. “Es falso expresar que se incrementarán los predios en estratos altos, que redundarían en la disminución de los predios subsidiados, para de esta manera aliviar la presión del gasto de la administración distrital”.



Esta semana, desde el cabildo distrital, el concejal González volvió a insistir en su afirmación. Aseguró que tiene actas del Consejo Distrital de Estratificación en los que la Secretaría de Planeación pide “que se modifique la estratificación”. Durante el debate, la entidad reconoció, como ya lo había hecho en este diario, que en los últimos 14 años se han elaborado 23 estudios sobre la estratificación vigente.

La funcionaria además les aseguró a los concejales que las últimas tres administración distritales “han explorado la necesidad de un cambio metodológico”, a fin de corregir los “errores de inclusión y exclusión” de inmuebles generados con el actual modelo. Dijo también que si bien Bogotá tiene las herramientas para hacerlo, a través de la nueva metodología que en 2021 le entregó el Dane, en este momento “no están dadas las condiciones económicas ni macroeconómicas” para “pedirles un ajuste o un esfuerzo adicional a los bogotanos”.



Según Jaramillo, la Secretaría de Planeación ha realizado ocho estudios de actualización y ya trabaja en otro, pero insistió en que “tres veces” la actual alcaldía le ha dicho no al cambio. “¿Cuándo estaremos camino a la transición metodológica?, cuando exista un acuerdo entre la Nación y el Distrito sobre la oportunidad de aplicarla”, afirmó.

