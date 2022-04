Después del revuelo causado por el concejal Rolando Lozano, quien aseguró que la Alcaldía de Bogotá venía realizando desde 2020 estudios para cambiar la metodología de estratificación en la ciudad, lo que afectaría a unos 400.000 predios, la Secretaría Distrital de Planeación explica por qué no solo es errada esa versión sino también por qué no puede cambiar la metodología.



En entidad había desmentido la afirmación señalando que “el Distrito no es competente para cambiar la metodología de estratificación” y que eso "es función del Dane".

La Secretaría también había señalado que desde 1999 se han realizado 25 estudios sobre estratificación de la ciudad, porque esa es su obligación, pero que no es el momento político y que tampoco están dadas las condiciones sociales y económicas para hacerlo.



“No es preciso aseverar que va a aumentar el recaudo predial a través de un cambio de metodología de estratificación. Así como también es falso expresar que se incrementarán los predios en estratos altos en la ciudad (estratos contribuyentes 5 y 6), que redundarían en la disminución de los predios subsidiados (estratos 1, 2 y 3), para de esta manera aliviar la presión del gasto de la administración distrital”, señaló Planeación.



Por solicitude de este ELTIEMPO.COM, la Secretaría de Planeación explicó que la metodología de estratificación aplicada “sigue los lineamientos técnicos determinados originalmente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 1996 y adoptados a partir del 2004 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Esta última es actualmente la entidad responsable de la metodología de conformidad con el Decreto Nacional 262 de 2004, por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane.



Así, según Planeación, le corresponde al Dane “diseñar las metodologías de estratificación y los sistemas de seguimiento y evaluación de dichas metodologías, para ser utilizados por las entidades nacionales y territoriales.



La secretaría también señala que, por ley, las entidades territoriales deben mantener actualizada la estratificación con la metodología entregada por el Dane y que en estos casos no se cambia la forma como se asigna el estrato, como lo indica la versión errada que circuló este lunes.



De acuerdo con el numeral 3 del artículo 2 y los numerales 14, 15, 16 y 17 del artículo 16 del Decreto 262 de 2004, por el cual se modifica la estructura del Dane y se dictan otras disposiciones, estas son las funciones del Dane respecto a la metodología de la estratificación:



Artículo 2:

g) Diseñar las metodologías de estratificación y los sistemas de seguimiento y evaluación de dichas metodologías, para ser utilizados por las entidades nacionales y territoriales.



Artículo 16:

Numeral 14. Diseñar las metodologías de estratificación y de los sistemas de seguimiento y evaluación de dichas metodologías, para ser utilizados por las entidades nacionales y territoriales.



Numeral 15. Emitir conceptos técnicos para determinar si existe mérito para volver a realizar, adoptar y aplicar estratificaciones por razones de orden natural o social, o por incorrecta ejecución.



Numeral 16. Coordinar con las gobernaciones y las áreas metropolitanas el apoyo técnico a los municipios y distritos para la puesta en práctica de las metodologías de estratificación y la aplicación de los resultados.



Numeral 17. Revisar y fijar plazos para la elaboración de los estudios sobre las unidades agrícolas familiares promedios que realicen los municipios dentro de los procesos de estratificación de sus fincas y viviendas rulares dispersas.



Bogotá