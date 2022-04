La alcaldía de Bogotá desmintió este lunes la afirmación de un concejal sobre un supuesto estudio que se estaría adelantando para subir los estratos en la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Planeación, “el distrito no es competente para cambiar la metodología de estratificación” y que eso es función del Dane.

Desde 2020, según le dijo a varios medios el concejal Rolando González, la Secretaría de Planeación estaría “desde el 2020 llevando a cabo la aplicación de estudios” que afectarían a 400.000 predios de los estratos 5 y 6.



“La razón que están dando en el estudio es que básicamente la ciudad necesita recuperar la inversión que habían hecho por la pandemia, al momento de subsidiar a los predios de los estratos 1, 2 y 3, aquí están castigando el bolsillo de los bogotanos, generando gastos y quitándoles subsidios que muchos de estos predios ya tenían”, aseguró González.



No obstante, la Secretaría de Planeación le salió al paso a esa información y señaló en un comunicado que “no está llevando a cabo un proceso para cambiar la metodología de estratificación urbana en la ciudad, por tanto, esta seguirá tal cual se ha venido manejando y no habrá cambios en la configuración de los estratos”.



La entidad también indicó que el estrato no define la tarifa del impuesto predial. El valor del impuesto de los inmuebles urbanos, según la secretaría, se calcula sobre el avalúo catastral (que integra los valores de terreno y de edificación) y la tarifa base, que es definida por el Concejo.



“No es preciso aseverar que va a aumentar el recaudo predial a través de un cambio de metodología de estratificación. Así como también es falso expresar que se incrementarán los predios en estratos altos en la ciudad (estratos contribuyentes 5 y 6), que redundarían en la disminución de los predios subsidiados (estratos 1, 2 y 3), para de esta manera aliviar la presión del gasto de la administración distrital”, señaló Planeación.



No obstante, la entidad aclara que sí es su competencia, como entidad encargada de aplicar la metodología de estratificación dada por el Dane para Bogotá, “elaborar estudios que permitan evaluar el impacto social y financiero de la estratificación en el Distrito Capital (…) Con ese fin, la Secretaría Distrital de Planeación ha adelantado cerca de 25 estudios en los últimos 14 años”.



Antonio Avendaño, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación, le dijo a ELTIEMPO.COM que este tipo de estudios se realizan con frecuencia, pero que eso no quiere decir que se esté contemplando cambiar una metodología que lleva 25 años y que este no es el momento de hacerlo, tanto por coyuntura electoral como por la situación socioeconómica del país.



"Yo soy el responsable, coordiné los estudios y en ninguno de ellos se está diciendo que se va a implementar una nueva metodología. Que se hagan esos estudios no implica que esos cambios se vayan a hacer", asegura Avendaño, quien dijo que ese tipo de cambios primero deben surtir exigentes procesos jurídicos y de socialización, pero no se están haciendo.



La Secretaría de Planeación sí revela que los estudios realizados evidencian que para el año 2021, el 84 por ciento de las personas, el 80 por ciento de las viviendas y el 82 por ciento de los hogares están en estratos 1, 2 y 3, y tan solo el 5,4 porciento de las personas, el 6,2 por ciento de los hogares y el 6,8 por ciento de las viviendas están en estratos 5 y 6”.



Redacción Bogotá