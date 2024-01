Las principales acciones que propone el alcalde Galán para atacar inseguridad en Bogotá

Tras un encuentro de mandatarios locales con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, insistió en sus prioridades en seguridad en la ciudad. Más policías, cámaras de seguridad, fortalecer la denuncia y control al microtráfico en parques y entornos escolares.



Según Galán, la seguridad es el "reto principal de la mayoría de ciudades" y los ciudadanos lo plantearon como una "prioridad" el pasado 29 de octubre en las urnas, y consecuente con ello él ha venido actuando en los primeros días de su alcaldía.



“Así hemos actuado desde que asumimos el cargo, por eso iniciamos una articulación con la Policía y recibimos al nuevo Comandante de la Policía de Bogotá, el general (José) Gualdrón, que conoce la ciudad y con quien iniciamos a trabajar rápidamente”, aseguró Galán al término de la reunión con el Ministerio de Defensa.



El mandatario anunció varias de las acciones que, de mano del Gobierno Nacional, se pondrán en marcha en Bogotá para combatir la inseguridad.



Cabe recordar que el alcalde se ha referido a ellas desde la campaña y en su posesión, y que dedicó la primera semana de su mandato a estudiar una estrategia.



Carlos Fernando Galán, Alcalde de Bogotá, el día de su posesión. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La primera de las acciones que propone el alcalde es avanzar hacia un cambio de enfoque en cuanto atacar con inteligencia e investigación criminal las bandas criminales.



Según Galán, "ir detrás de un solo eslabón de la cadena, que es el último eslabón, no será suficiente. Ese cambio de enfoque es prioritario y el Ministerio de Defensa lo ha manifestado como un compromiso de parte de este gobierno".



La segunda es aumentar el pie de fuerza de la Policía para apoyar, particularmente, la investigación criminal e identificar y judicializar a los actores delincuenciales. "Apoyar esa labor va a ser muy importante para poder identificar a todos los actores que tenemos en la ciudad".



La tercera acción es implementar 200 cámaras LPR (Reconocimiento Automático de Placas) que recibieron de la anterior administración y "multiplicar" el número de esas herramientas con el apoyo del Ministerio del Interior.

Estas reconocen los números de las placas y personas, lo cual permitirá a los organismos de seguridad enfrentar a la delincuencia de manera más rápida. "Y nos van a dar un salto importante en términos de capacidades para poder enfrentar la delincuencia", señaló.



La cuarta acción es fortalecer la denuncia ciudadana. La idea es lograr que la ciudadanía sienta confianza y protección a la hora de denunciar los hechos delictivos de los que fueron víctimas.



De acuerdo con Galán, los ciudadanos no están denunciando algunos delitos y para ellos propone trabajar en herramientas que permitan facilitar la denuncia, que el ciudadano sienta confianza y protección.



La última acción que planteó el mandatario bogotano fue enfrentar la problemática del consumo de drogas en parques y entornos escolares, garantizando el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional y los derechos de los ciudadanos a tener un espacio sano y seguro en esos espacios.



“Tenemos que garantizar que se cumpla la sentencia de la Corte sin ir en detrimento de los derechos de los demás habitantes de Bogotá que exigen un espacio sano y seguro, particularmente en parques y alrededor de colegios”, dijo el alcalde Galán.



Anunció que el secretario de Seguridad, César Andrés Restrepo, ya está trabajando en un proceso para revisar en los próximos días cómo se va a ejercer la función que tiene la alcaldía sobre la restricción de sustancias psicoactivas.



"Eso no puede por ningún motivo llevar a entender que no va haber el cumplimiento de la ley. La ley nos ordena a actuar frente al tráfico de drogas en Bogotá y en cualquier zona del país y lo vamos a seguir garantizando", concluyó al término del encuentro con el Ministro de Defensa.

