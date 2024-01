La estrategia de la alcaldía de Bogotá para acompañar a víctimas de hurto a denunciar

En su primera rueda de prensa, el secretario de Seguridad, César Restrepo, habló de las acciones que se han tomado en los primeros 15 días del año y presentó una nueva estrategia con la que buscan acompañar a las víctimas en el proceso de denuncia.



Se trata del programa Asistencia Integral a la Denuncia (Aide), que se encarga de localizar a los ciudadanos afectados y guiarlos en tiempo real para que aporten la información necesaria ante las autoridades pertinentes: Policía Metropolitana y Fiscalía General.



“Es un programa que aún está en perfeccionamiento. Vamos incluso hasta la casa de la víctima y recogemos su denuncia para, con la Policía Nacional y el Ejército, tomar acciones que permitan una transformación, que es nuestra apuesta”, indicó el funcionario.



Para describir en qué consiste esta nueva estrategia, Restrepo mencionó el caso de una deportista que durante el pasado domingo fue atracada y herida por un delincuente mientras trotaba en el parque El Virrey, al norte de la capital.



La mujer fue atacada en el parque Virrey. Foto: Archivo particular

El padre de la víctima, Arturo Vega, relató a través de redes sociales que el sujeto en un principio corrió junto a la mujer, sin levantar sospechas. Sin embargo, segundos después la agredió en su pierna y la arrojó al suelo, logrando hurtar su celular.



El nuevo secretario de Seguridad contó que, apenas conoció el caso, movilizó a las autoridades hasta la zona. “Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mi equipo hizo acompañamiento de las víctimas y direccionamiento”, afirmó.



Retrepo también invitó a la ciudadanía a que denuncie de manera oportuna, ya que “es el punto de partida para que la policía pueda dar con los delincuentes lo más rápido posible (...) Sin la denuncia, las autoridades no pueden iniciar la aplicación de la ley”.

César Retrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El grupo Aide, además, trabaja para orientar las denuncias realizadas a través de las redes sociales, luego de haber verificado su autenticidad y establecido contacto con los ciudadanos afectados.



“Su ayuda también es importante para nosotros. Tenemos que crear una alianza entre todos para cerrarle el espacio a los criminales”, concluyó Restrepo en la rueda de prensa.



La Secretaría de Seguridad, por lo tanto, dispuso la línea 6013779595, ext. 1137, la cual recibe los casos de inseguridad de los ciudadanos para brindarles orientación.



Precisamente, el alcalde Carlos Fernando Galán enfatizó, luego de una reunión con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que una de las principales acciones que tomará en materia de seguridad será fortalecer la denuncia ciudadana, pues aseguró que muchos bogotanos no están reportando los delitos por falta de confianza hacia las autoridades.



De hecho, de acuerdo con la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, 4 de cada 10 ciudadanos no denuncia porque no cree que hacerlo vaya a traer una solución, y 2 de cada 10 indica que ha denunciado antes y no ha pasado nada.

REDACCIÓN BOGOTÁ