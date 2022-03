La Alcaldía de Bogotá lanzó este lunes la estrategia ‘La Bogotá que estamos construyendo’, que busca por medio de acciones pedagógicas mejorar los hábitos de parqueo e invita a pensar en el bien común de todos los actores viales, teniendo en cuenta principios de cultura ciudadana, tales como igualdad, coordinación y corresponsabilidad.



Este plan se llevará a cabo en cabeza de las secretarías de Movilidad y Cultura, Recreación y Deporte y tendrá apoyo de la Policía de Tránsito. En un trabajo conjunto, las tres entidades buscan fortalecer los operativos de control para hacer respetar la normativa vial vigente en la ciudad.



Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en los dos primeros meses del año se han llevado a cabo 663 operativos para la recuperación del espacio público, razón por la cual entre enero y febrero pasados se impusieron 15.186 órdenes de comparendos por estacionar en lugares no permitidos y 4.463 vehículos fueron inmovilizados por el mismo motivo.



Sin embargo, la Secretaría de Cultura considera que el mal parqueo no se puede mejorar solo con multas y sanciones, sino también con reflexión y aprendiendo a valorar al otro por medio de la conciencia ciudadana.



Debido a esto, la estrategia se implementará teniendo en cuenta que el mal parqueo es un factor que deteriora el tránsito peatonal y pone en riesgo la vida de las personas, puesto que las obliga a usar la calzada vehicular para poder caminar.



“La congestión no solo depende de la gestión que se haga desde la Secretaría de Movilidad, todos tenemos que hacer un ejercicio de corresponsabilidad en donde entendamos cuál es la importancia que todos adquirimos en la vía”, dijo Felipe Ramírez, secretario de Movilidad.



Las actividades

En distintos puntos de la ciudad, los equipos de las dos secretarías a cargo harán presencia entregando información sobre la problemática del mal parqueo, sus implicaciones en el tráfico vehicular y en la vida de las personas.



Además, funcionarios de dichas entidades hablarán sobre las nuevas zonas de parqueo pago y buscarán implementar acciones que permitan a los usuarios reflexionar sobre lo importante que es estacionar en zonas autorizadas.



Cabe resaltar que las zonas de parqueo pago fueron implementadas desde noviembre del año pasado para proporcionar orden en el espacio público, descongestionar las calles y generar recursos para el transporte público y el mantenimiento de la malla vial.

Estas zonas están ubicadas en las áreas de Chicó Norte –en la localidad de Chapinero–, desde la calle 100 a la calle 72, entre la carrera 7.ª y la autopista Norte.



Se espera que para finales de este año el modelo de parqueo en vía esté implementado en 13 áreas de la ciudad. El pago de este servicio puede realizarse en línea o en efectivo con algún facilitador.

