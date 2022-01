Gracias a un convenio elaborado entre la Secretaría de Hábitat y el sector de la construcción, ahora los bogotanos podrán acceder a la oferta preferente; un subsidio para la compra de vivienda de interés prioritario que tiene como objetivo brindar mayores oportunidades en acceso a la vivienda a las mujeres cabeza de familia de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por el Distrito y teniendo en cuenta que la oferta de vivienda asequible y segura en Bogotá es muy limitada frente a las necesidades de la ciudad, la Secretaría del Hábitat, será la encargada de establecer los lineamientos para la adopción y operación del Manual de Oferta de Vivienda, y además, podrá ejercer la primera opción de separación de unidades VIP y VIS, que se comercialicen en el perímetro urbano de la capital del país.

Estas unidades irán con destino a los hogares priorizados que cumplan con los requisitos para la asignación de subsidios y que cuenten con el cierre financiero. La separación preferente aplicará hasta el 50 por ciento de las VIP y hasta el 30 por ciento de las VIS de un mismo proyecto y estará dirigida a los hogares vulnerables con ingresos de hasta 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

Ahora bien, si usted quiere acceder a esta modalidad de subsidio, los requisitos a tener en cuenta son: primero, ser padre o madre cabeza de familia; segundo, no haber recibido ningún tipo de subsidio o apoyo para la vivienda por el Estado; tercero, no ser propietario de un predio en el territorio nacional y, finalmente, no haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

Este programa es altamente benéfico para las constructoras, teniendo en cuenta que la Secretaria de Hábitat realizará una transferencia anticipada del subsidio distrital de Vivienda que permitirá optimizar los costos y recursos del proyecto, así como la reducción de los tiempos de venta de las unidades habitacionales, entre otras ventajas.

