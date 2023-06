Los líderes del partido verde en Bogotá se jugaron sus cartas. Contra todo pronóstico, cinco decidieron estar en el proceso de selección establecido la dirección nacional de la colectividad para la capital del país.



La directriz de la colectividad es que quien quiera aspirar por los 'verdes' tiene plazo hasta este viernes para inscribirse este viernes, no pueden ser candidatos al Concejo y el nombre debe salir de una encuesta en la que se tendrán en cuenta incluso líderes políticos de diferentes partidos y movimientos. Solo será avalado quien cuente con al menos el 15 por viento de la intención de voto.



Si ninguno alcanza ese porcentaje, el partido dejará en libertad a sus militantes para que apoyen al candidato que consideren que más los representa. El resultado de la encuesta se conocerá a más tardar el 14 de julio próximo.



Concejal Lucía Bastidas de Alianza Verde denuncia graves irregularidades en la Uaesp. Foto: Archivo particular

Y si bien el esquema para definir el candidato a la Alcaldía de Bogotá fue considerado un duro golpe para todos ellos y ratificó la idea que tenían de que la colectividad no está buscando en sus propias filas, finalmente, varios se postularon oficialmente. Tenían hasta la medianoche de este viernes para hacerlo.



Los precandidatos inscritos fueron los concejales Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas, Martín Rivera y Luis Carlos Leal. También lo hizo María Alejandra Romero Ramos, un rostro poco desconocido dentro del partido y en la política en Bogotá.



La eventual candidatura del exgobernador de Boyacá y copresidente de la colectividad Carlos Amaya se volvió todo un misterio. Su partido no ha confirmado la inscripción. Sólo se conoce la foto de una carta con el radicado de la Alianza Verde y el mensaje en el que indica que “el martes anunció mi decisión”.

María Fernanda Rojas, candidata por Alianza Verde. Foto: Archivo particular

Cabe recordar que el mismo Amaya había manifestado que como copresidente “decidí no participar en la discusión del mecanismo para seleccionar al candidato a la Alcaldía de Bogotá debido a que no quiero ser juez y parte”. En todo caso se lo da como candidato con opciones a suceder a la alcaldesa Claudia López.



Casi a todos los inscritos confirmados, según se manifestado en círculos de los ‘verdes’ y analistas políticos no tendrían posibilidades de cumplir los requisitos y, por esa vía, lograr el aval.



Sobretodo no superarían a candidatos y líderes de opinión que no necesariamente están en las filas de la Alianza Verde en la encuesta oficial.



Además, han sido críticos, unos más que otros, de la alcaldesa Claudia López o programas o proyectos de su administración y no hay que olvidar que la mandataria tiene, a través de su esposa, la senadora Angélica Lozano, poder decisorio en la Alianza.



Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá. Foto: Archivo Particular

Y esto contaría si se tiene en cuenta que López quiere que sus programas y proyectos bandera tengan continuidad. Esos serán su legado cuando ya no se encuentre al frente de la administración distrital.



Lucía Bastidas le dijo a EL TIEMPO que además “ya todos están con (Carlos Fernando) Galán, (Juan Daniel) Oviedo, (Rodrigo) Lara y el de Petro”, refiriéndose a que en su partido estarían mirando hacia otros candidatos y líderes de opinión que están en la puja.



María Fernanda Rojas, por su parte, dijo que no usó la candidatura a la alcaldía para “mojar prensa y hacer campaña a otro cargo (…) cumplí un ciclo y mi experiencia respalda un reto más grande”. La exdirectora del IDU se inscribió a principios de semana.

Martín Rivera. Foto: Archivo particular

Martín Rivera responde que, a pesar de que no lo ven con las opciones de otros aspirantes, se inscribió “porque estoy listo para gobernar Bogotá”.



Y Luis Carlos Leal afirma su candidatura a la alcaldía “no es trampolín para nada” y que “para eso hemos trabajado en un programa y propuesta seria”. Agrega que “el partido (verde) no puede seguir en una sola rosca y manejado por un solo sector”.

Y si bien no ha habido un pronunciamiento oficial de la Alianza Verde sobre quiénes son finalmente todos los precandidatos, los concejales que decidieron mantener la aspiración creen que también está el exgobernador Amaya.

Concejal Luis Carlos Leal, precandidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Prensa Luis Carlos Leal

Carlos Amaya había desistido, pero no hay que olvidar que olvidar que recientemente él mismo dio a conocer una carta en Twitter en la que más 30 ediles y concejales le piden continuar en la contienda por la alcaldía en Bogotá, pero no confirma ni descarta esa opción.



“Nos guía una única convicción: estaremos donde seamos más útiles en estos momentos que atraviesa. Dios nos guía”, escribió en un tuit., quien también había manifestado que su



Y este viernes publicó una foto donde aparece con Jorge Robledo y Sergio Fajardo y escribe: “Grata conversación sobre Bogotá, Boyacá y Colombia con @JERobledo y @sergio_fajardo. Una tercera fuerza política en el país hoy es más posible y necesaria que nunca. ¡La esperanza se abre camino!”.



Después de esa publicación se empezó a mencionar que el exsenador del Polo Jorge Robledo estaría en la campaña a la alcaldía de Bogotá por su movimiento Dignidad y Compromiso.

