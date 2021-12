Aunque las autoridades de Bogotá han desplegado toda una estrategia de intervención de la Policía para hacerle frente a la inseguridad en la capital, lo cierto es que, durante el mes de noviembre, el hurto a personas presentó un incremento del 23 por ciento frente a las cifras del mismo mes en 2020. Así lo reveló este martes Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá.



(Además: ¿Qué hay detrás de los ataques a policías en Bogotá?).

De acuerdo con la secretaría, durante el mes pasado se reportaron 9.165 casos de hurto en esta modalidad, mientras que, en noviembre del año anterior, la cifra fue de 7.434. Sin embargo, es importante resaltar que si comparamos los datos de 2021 con los de 2019, un año de plena normalidad, este delito ha tenido una reducción de 18,9 por ciento entre enero y noviembre de ambos años.



Para Luis Vega, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig (Alemania), lo que se evidencia con el aumento en los delitos en Bogotá “es una mirada simplista de la seguridad que se volvió reaccionaria y no planeada”. Para el experto, es necesaria una articulación con todas las áreas de la Administración para hacer una política pública contra el delito “y no solo llenar la ciudad de uniformados”.



Otros delitos que también presentaron cifras al alza fueron: el hurto de automotores, que creció el 1 por ciento frente a 2020, con una diferencia de cinco casos más, pues el año pasado el registro fue de 335, mientras que al cierre de noviembre de este año la cuenta llegó a 340 reportes. Por otro lado, el hurto de celulares también creció el 1 por ciento frente a 2020, cuando los casos por esta modalidad de delito saltaron de 4.550 a 4.577 reportes este año.



El secretario de Seguridad dijo que “desde hace dos semanas se ha desarrollado un plan de acompañamiento a la Navidad, donde 6.500 hombres de la Policía y 2.500 gestores de convivencia se han dedicado a reforzar la seguridad de la ciudad y a articular procesos con el sector comercial, para que la temporada navideña sea lo más segura posible”.



(Lea también: En Usaquén refuerzan Policía y sacan el cartel de los más buscados).

(...) noviembre es un mes relativamente bueno respecto a las cifras de criminalidad, pues hay reducción en siete delitos de alto impacto e importantes golpes a estructuras criminales. FACEBOOK

TWITTER

El brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que, pese a estos datos, “noviembre es un mes relativamente bueno respecto a las cifras de criminalidad, pues hay reducción en siete delitos de alto impacto (lesiones personales, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, hurto a residencias, comercio y motocicletas y homicidios) e importantes golpes a estructuras criminales”.



No obstante, Ómar Oróstegui, director de centro de pensamiento Futuros Urbanos, manifestó que es importante evaluar la efectividad del Plan de Intervención de la Policía para entender por qué, a pesar de contar con más uniformados, hay delitos en aumento. Según el experto, los delincuentes se han adaptado a las medidas de la ciudad.



El informe también mostró que hay resultados positivos para la gestión de seguridad en noviembre: en ese mes las autoridades desarticularon 25 bandas delincuenciales, lo que llevó a la captura de 122 personas. En total, en 11 meses de 2021 180 estructuras fueron impactadas y 929 personas capturadas.



Debido a la acción de la Policía de Bogotá y del refuerzo en uniformados se han logrado 8.299 capturas desde el inicio del Plan de Intervención de la Policía, en agosto pasado. También se han realizado 264 allanamientos, 307 automóviles han sido recuperados, 950 kilos de estupefacientes han sido incautados y se han decomisado 432 armas de fuego. Por otro lado, las autoridades han logrado retener 58.059 armas blancas, 665 armas traumáticas y 11 granadas en toda la ciudad.



(Siga leyendo: Dos jóvenes fueron asesinados por sicarios en Los Mártires).

Fiscalía y Policía buscan pistas de tres asesinatos en Mártires y Engativá

En las últimas horas se registraron tres asesinatos en la capital: dos en la localidad de Los Mártires y otro más en Engativá.



El primer hecho ocurrió en la madrugada de este martes, en la calle 17A con 15, en el barrio La Favorita, en el centro de la ciudad. Utilizando armas de fuego con silenciador y a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, delincuentes dispararon contra dos hombres de 26 y 28 años.



Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía y funcionarios del CTI, quienes acordonaron la vía para registrar varios elementos que figuran ya dentro del proceso de investigación.



Según varios testigos, las dos personas baleadas, identificadas como Johan Higuera y Jhon Freddy Rivera, fueron subidas a un carro particular y trasladadas al hospital San José; sin embargo, fallecieron en ese centro médico. De acuerdo con las autoridades, la investigación quedó a cargo de la Unidad de Vida de la Fiscalía.



El segundo caso también ocurrió en la madrugada de este 7 de diciembre, en el puente peatonal del portal El Dorado. En este punto de la ciudad, un joven de 23 años, identificado como Miguel Jiménez Campo, fue atacado con un arma blanca mientras se movilizaba en una bicicleta. Las primeras hipótesis indican que el crimen habría ocurrido en medio de un intento de atraco. No obstante, las autoridades no descartan que esté relacionado con una riña.



El comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, indicó que el joven logró acercarse hasta el lugar en donde estaban ubicados miembros de la Policía para pedir ayuda. “No podríamos asegurar que este caso se trate de un ataque relacionado con el hurto de una bicicleta. El comandante de la Policía de Engativá ya está al mando de la investigación y será el encargado de verificar los móviles del crimen”, afirmó Camacho.



EL TIEMPO