Estos son los cortes de luz programados para el 27 de julio en Bogotá

En 19 barrios de Bogotá este martes 27 de julio se registrarán suspensiones temporales del servicio de energía debido a trabajos de mantenimiento dispuestos por Enel Codensa.



Estos son los barrios en los cuales se quedarán este martes algunos sectores sin el servicio de energía eléctrica por algunas horas



Localidad

Antonio Nariño

​ inicia Termina

* Villa Mayor Oriental 10:30 p.m 5:30 a.m. 28 de julio





Bosa

Jiménez de Quesada II Sector 7:30 a.m. 5:00 p.m.



Chapinero

Siberia Rural 8:45 a.m. 1:00 p.m.

La Cabrera 9:00 a.m. 5:00 p.m.

Los Rosales 9:15 a.m. 5:30 p.m.



Ciudad Bolívar

Gibraltar Sur 8:30 a.m. 5:00 p.m.

Los Tres Reyes 8:00 a.m. 5:45 p.m.

Lucero Alto 8:30 a.m. 5:00 p.m.

​

Engativá

​Centro Engativá 7:45 a.m. 4:00 p.m.

​La Faena 7:45 a.m. 4:00 p.m.

Normandía 7:15 a.m. 3:00 p.m.

Villa Luz 7:30 a.m. 4:00 p.m.



Kennedy

La Pampa 1:45 p.m. 5:00 p.m.

Vergel Occidental 7:45 a.m. 12:45 p.m.



Puente Aranda

Pensilvania 8:15 a.m. 12:00 p.m.



Rafael Uribe

Villa Mayor 7:00 a.m. 3:30 p.m.



Suba

Mónaco 8:15 a.m. 5:00 p.m.



Teusaquillo

La Magdalena 6:30 a.m. 4:00 p.m.



Usme

Gran Yomasa 7:15 a.m. 5:30 p.m.



EL TIEMPO