La suspensión temporal del servicio de luz y energía en algunos barrios de Bogotá se realiza por trabajos de mantenimiento de la empresa Enel-Codensa.



La empresa recomienda a los usuarios afectados dejar los electrodomésticos desconectados para evitar sobrecarga en el momento de la reconexión del servicio. Asimismo, para enterarse en caso de novedades, Enel - Codensa pide estar pendiente de sus canales de comunicación, redes sociales y su línea telefónica 115.

Programación

Localidad Ciudad Bolívar



- Desde las 4:00 a.m hasta las 06:15 a.m. De la calle 56 sur a calle 58 sur entre carrera 65 y la carrera 67. Barrio Madelena.



- Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la carrera 37 a la carrera 39 entre la calle 71 sur a calle 73 sur. Barrio Arborizadora Alta.





Localidad Bosa



Desde las 7:00 a.m hasta las 4:30 p.m. De la calle 69 sur a la calle 72 sur entre la carrera 80 a la carrera 83. Barrio Paso Ancho.



Desde las 7:45 a.m hasta las 4:30 a.m. De la calle 72 sur a la calle 74 sur entre la calle 85 y la carrera 87. Barrio Islandia.

​



Localidad Santa Fe



Desde las 7:45 a.m hasta las 12:30 m. De la carrera 12 a la carrera 14 entre la calle 27 y la calle 32. Barrio Samper.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 09:45 a.m. Barrio La Macarena.



Desde las 8:15 a.m hasta las 5:00 p.m. Barrio Sagrado Corazón.



Desde las 2:00 p.m hasta las 5:00 pm. Barrio San Diego.





Localidad Engativá



Desde las 8:00 am. hasta las 12:30 m. Barrio Centro Engativá.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 12:00 m. Barrio La Riviera.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. Barrio Los Álamos.



Desde las 12:30 m. hasta las 6:00 p.m. Barrio Santa Helena.



Desde las 1:30 p.m hasta las 3:00 p.m. Barrio Garces Navas.



Desde las 3:30 p.m hasta las 5:00 p.m. Barrio Villas de Granada I





Localidad Teusaquillo

​

Desde las 8:00 a.m hasta las 12:00 m. Barrio San Luis.



Localidad Fontibón



Desde las 1:00 p.m hasta las 5:00 p.m. Barrio la Laguna Fontibón.



Localidad Usaquén



Desde las 8:30 a.m hasta las 5:00 p.m. Barrio Bosque de Pinos.



Desde las 8:45 a.m. hasta las 4:45 p.m. Barrio Santa Barbara Central.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA.