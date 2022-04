La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este martes 26 de abril de 2022.



Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Localidades y horarios

Engativá

Bolivia. De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 123. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.





Kennedy

Marsella. De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. Desde las 07:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.





Puente Aranda

El Ejido. De la Carrera 36 a la Carrera 47, entre la Calle 6 a la Calle 13. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cambio e instalación accesorios red acueducto.





Suba

Villa del Prado. De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 170 a la Calle 175. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.





Usaquén

Country Club, La Calleja. De la Carrera 21 a la Carrera 45, entre la Calle 127D a la Calle 128D. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.





Ciudad Bolívar

Villa Candelaria, Verona, Arborizadora Alta, Bellavista. De la Transversal 50 a la Carrera 23, entre la Calle 68I Sur a la Calle 68A Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.





REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR