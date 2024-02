Estos son los cierres viales y desvíos en Bogotá por el Tour Colombia 2024

El domingo 11 de febrero Bogotá se acoplará al paso del evento deportivo, el Tour Colombia. Esto incluye modificaciones en las ciclovías y también cierres en varias zonas de la capital.



Por lo tanto, con el fin de llevar a cabo el Tour Colombia 2024, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres viales:

Cierres viales en Bogotá: domingo 11 de febrero Foto: Alcaldía de Bogotá

Tour Colombia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Dentro de los anuncios, también se publicaron una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan en cuenta a la hora de movilizarse el próximo domingo:



- Se recomienda a los residentes ubicados al Oriente de la Av. Carrera 7 entre la Av. Calle 26 y calle 85, tomar al Norte o Sur por la Av. Circunvalar.



- Se informa a los usuarios que las intersecciones de la Av. Carrera 7 entre calle 85 y Av. Calle 26 estarán cerradas durante el desarrollo de la actividad, por lo que, se recomienda hacer uso de vías alternas.



- Se informa a los ciclistas que los domingos hacen uso de la vía Bogotá – La Calera para actividades recreo-deportivas, no podrán acceder a la vía mientras se desarrolla la actividad.



- Se recomienda a los asistentes a la actividad llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.



- Se recomienda programar los viajes y actividades el domingo 11 de febrero de 2024 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.



- Se recomienda seguir las indicaciones por parte de las autoridades de tránsito, del personal de la organización y de la SDM en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.



- Se recomienda atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales para el desarrollo de la actividad.



- Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y público.

🚴‍♀️🚵‍♂️Este domingo 11 de febrero, se correrá la sexta etapa del #TourColombia2024 en Bogotá. Ten en cuenta los cierres viales para esta jornada ingresando en: https://t.co/hgvakogY33 pic.twitter.com/n2n54BEdGR — TransMilenio (@TransMilenio) February 9, 2024

