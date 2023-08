Si se encuentra en Bogotá y por algún motivo debe hacer cambio de la placa de su vehículo, existen unos trámites que debe cumplir.



Primero que todo es necesario que conozca las razones por las cuales puede hacer cambio de placa, estas son:



- Cuando su carro ha pasado de ser clásico a antiguo.



- Cambio de formato de placas: de dos letras y cuatro números al formato tres letras y tres números.

Si se encuentra en una de estas razones para el cambio de placa de su vehículo, el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, registra que este es el trámite que debe realizar:



1. Estar inscrito en el RUNT - Registro Único Nacional de Tránsito.



2. Presentar original del documento de identidad. Para nacionales mayores de edad: Cédula de ciudadanía o contraseña. Para menores de edad, tarjeta de identidad o contraseña. Para extranjeros mayores de edad: Cédula de extranjería o contraseña certificada (provisionalmente) o pasaporte vigente.



3. Formulario de solicitud de trámites del Registro Nacional Automotor, debidamente diligenciado.



4. SOAT vigente incorporado en el RUNT.



5. Paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito.



6. Pago de los derechos del trámite.



7. Si el propietario es una persona jurídica, deberá anexar la copia del certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a treinta (30) días.



8. Cuando el trámite por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá presentar el contrato de mandato, poder general o poder especial, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del mandante. Si la autorización se lleva a cabo mediante poder especial, este debe tener presentación personal ante una notaría pública.



Cambio de placa por carro antiguo o clásico

Para este trámite debe tener en cuenta, presentar:



1. Certificación expedida por la entidad especializada en la preservación de vehículos antiguos y clásicos, inscrita ante el Ministerio de Transporte que clasifica al vehículo como antiguo o clásico y registradas en el RUNT, con improntas del vehículo adheridas. Por modificación del formato de placas de dos letras y cuatro números, al formato de tres letras y tres números.



2. Solicitud de cambio de placa con improntas del vehículo adheridas: por modificación de los formatos: de placa de una letra y cuatro dígitos; de dos letras y cuatro dígitos; de una letra y cinco dígitos; de dos letras y cinco dígitos; o solo dígitos.



3. Solicitud de cambio de placa con improntas del vehículo adheridas: tarjeta de registro o licencia de tránsito; en caso de pérdida, manifestación de la misma, con improntas del vehículo adheridas.



Tenga en cuenta que para la entrega de las nuevas placas, el usuario tendrá que realizar la entrega de las placas anteriores.



Para hacer la solicitud de manera virtual debe:



- Ingresar a www.ventanillamovilidad.com.co



- Hacer clic en el botón “Agendar cita” ubicado en el banner principal.



- Ingresar con su número de documento de identidad y contraseña. Si no está registrado, debe crear una cuenta.



- Luego de registrarse, haga clic en “Comenzar un trámite”.



- Seleccione la categoría del trámite.



- Lea atentamente los derechos del trámite y requisitos.



- Selecciona el punto de la 'Ventanilla Única de Servicios' en que quiere ser atendido.



- Elija la fecha y hora de su cita.



-Diligencie el formulario con sus datos personales y marque la casilla de verificación.



Recibirá la confirmación de agendamiento de cita al correo electrónico registrado.



Si por algún motivo no puede asistir a esta, debe cancelar o reprogramar, así mismo tenga presente que el día de la cita debe llevar la documentación completa, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, de igual forma debe:



- Radicar los documentos en el Punto de atención de la VUS - Ventanilla Única de Servicios- indicado.



- Realizar el pago de los derechos del trámite, directamente en el punto donde solicite el trámite, mediante pagos débito, crédito y efectivo en cualquiera de las ventanillas, por un valor de:



- Carro $282.100

- Moto: $206.000



Si presenta dudas, puede comunicarse al número 601 291-69-99 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

