Enel Colombia, multinacional del sector energético, anunció la suspensión temporal del servicio este 23 de mayo, dado que se ejecutarán labores de mantenimiento y reparación de la red eléctrica en Bogotá.



Lo invitamos a conocer los barrios que se verán afectados por esta medida.



Bosa

- Parcela El Porvenir: desde la carrera 88 a la carrera 90 entre la calle 51 sur a la calle 53 Sur. El corte de luz se llevará a cabo desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Usme

- Nuevo Portal: desde la carrera 8 Este entre la calle 108 Sur a la calle 110 Sur. La suspensión del servicio se hará a partir de las 8 a.m. hasta las 12 p.m.



- San Felipe de Usme: desde la carrera 6 Este a la carrera 8 Este entre la calle 87 Sur y la calle 89 Sur. El corte de la energía se hará desde la 1 p.m. hasta las 5:30 p.m.

Rafael Uribe Uribe

- Inglés: de la carrera 23 a la carrera 25 entre la calle 39 Sur a la calle 41 Sur. La suspensión se hará desde las 8 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Chapinero

- Chicó Norte II sector: desde la carrera 10 a la carrera 12 entre la calle 95 a calle 97. La suspensión se hará desde las 8 a.m. hasta las 5:30 p.m.



- Antiguo Country: desde la carrera 18 a la carrera 21 entre la calle 85 a la calle 88. El corte del servicio se realizará a partir de las 8:15 a.m. hasta las 4:45 p.m.



- Chicó Norte: desde la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 93 a la calle 95. El servicio se hará desde las 8:30 a.m. hasta las 5 p.m.

Santa Fe

- Las Nieves: desde la calle 22 a la calle 25 entre la carrera 6 a la carrera 8. La suspensión de la energía se llevará a cabo desde las 1:30 a.m. hasta las 5 p.m.

Suba

- Salitre Suba: la carrera 96 a la carrera 98 entre la calle 155 a la calle 158. El corte de la luz se hará desde las 8:45 a.m. hasta las 5 p.m.

Engativá

- Ciudad Bachué: desde la calle 90 a la calle 92 entre carrera 93 a la carrera 95.



- Luis Carlos Galán: desde la carrera 93 a la carrera 95 entre la calle 90 a la calle 98.



La suspensión se realizará desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS