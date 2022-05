El 13 de abril de este año, el Grupo de Monitoreo a la Biodiversidad de la Secretaría de Ambiente registró por primera vez a una pareja de halcones cernícalos en el humedal La Isla, localidad de Bosa, mientras se alimentaban de un ratón común.



Cuatro días después, en el humedal El Burro, el mismo equipo de expertos avistó a una garza azul, un ave solitaria de cuello marrón rojizo y pico gris azulado que suele buscar alimento en aguas de poca profundidad.

Estas dos aves hacen parte de un grupo poco común de especies de las cuales apenas se tenía registro en los ecosistemas de la capital y que indican un fenómeno inusual: el arribo de nuevos especímenes a algunos humedales y ecosistemas de Bogotá.

La Secretaría de Ambiente explica que la migración en grupos como las aves es un proceso biológico que ocurre naturalmente desde hace miles de años y que se encuentra relacionado, principalmente, a la variación climática –estaciones, lluvias y sequías, entre otras– y a la disponibilidad de recursos en las diferentes áreas geográficas del continente.

De hecho, la entidad manifiesta que en Bogotá, gracias a la estructura ecológica principal, es común ver un amplio número de especies en diferentes momentos del año que se establecen por periodos de tiempo.



Por ejemplo, la garza azul, cuyo nombre científico es Egretta caerulea, es un ave solitaria y escasa en la región que migra desde Estados Unidos, en época de invierno, en busca de mejores condiciones de hábitat y alimento.



“Cabe destacar que, con el paso del tiempo, y probablemente como consecuencia del calentamiento global, las especies con desplazamientos migratorios poco a poco han abarcado mayores áreas geográficas, incluso a mayores altitudes”, explican desde la Secretaría de Ambiente.



Y aunque uno de los factores que explican dicho fenómeno no es positivo y trae graves consecuencias para el clima de la ciudad, expertos del Grupo de Monitoreo a la Biodiversidad reconocen que la aparición de estos animales “contribuye al sostenimiento y equilibrio de los ecosistemas, lo que a su vez favorece la provisión de servicios ecosistémicos como la polinización, la dispersión de semillas, el valor cultural y ambiental de la ciudad, entre otros”.



Aunque los dos casos mencionados son emblemáticos por su rareza, no son los únicos para destacar. Recientemente han sido identificadas hasta 10 especies poco comunes en la ciudad.



“En los últimos años se han obtenido reportes de especies con muy pocos y esporádicos registros, como el caso del ibis pico de hoz, la aura o guala sabanera, el gavilán caracolero, la garza pico de bota y el caracolero selvático”, reveló la entidad.



Además, también se destaca el registro del ratón de campo (Neomicroxus bogotensis) en el humedal Torca-Guaymaral, lagartijas (Pholidobolus) en el humedal La Vaca, conejo (Sylvilagus floridanus), comadreja (Mustela frenata), entre otras especies.

La garza azul es principalmente azul, cuello marrón rojizo, y pico gris azuloso con el extremo negro. Foto: Cortesía Secretaría de Ambiente

¿Qué dicen los expertos?

Para Carlos Renfijo, profesor de estudios ambientales y rurales de la Universidad Javeriana, este fenómeno no se puede catalogar como bueno o malo. “Evidentemente está relacionado con el cambio del clima; sin embargo, no es que estas sean especies foráneas, sino que debido a la nuevas condiciones y la necesidad de entornos más o menos cálidos, suelen cambiar el rango de altitud en el que se establecen”, señaló.



Desde la Fundación Aves S.O.S. Bogotá, organización que trabaja desde 2019 en orientación y rescates de aves domésticas y silvestres, explican que la deforestación en muchas zonas del país también puede explicar el fenómeno.



“Cada vez suelen avistarse más especies de este tipo habitando entornos urbanos. Por ejemplo, acá en Bogotá tenemos el caso de los alcaravanes, los cuales han venido colonizando territorios más altos. Lo que ocurre es que, con el paso de las décadas, y como consecuencia de la pérdida de sus entornos y también por efecto del cambio climático, han modificado su distribución natural”, explica Evelyn Martínez, médica veterinaria y presidenta de Aves S.O.S.



Otra teoría del grupo de especialistas, es que algunos de estos casos ocurren cuando se liberan especies silvestres que fueron extraídas de sus hábitats.



“Hay muchas personas que adquieren animales silvestres que vivían en libertad en mercados de tráfico ilegal de fauna. Este tipo de casos los hemos visto cada vez con más frecuencia. Las especies suelen terminar en humedales o en zonas con bastantes árboles. (...) No podría asegurar que se están reproduciendo, pero muchos profesionales, tanto ornitólogos como diversos expertos, sospechan que son comunidades de aves que han sido víctimas en algún momento de la tenencia ilegal y que fueron liberadas de forma irresponsable en entornos ajenos”, agrega Martínez.



De acuerdo con la organización, desde enero 2020 hasta diciembre de 2021 han atendido 5.420 casos relacionados con el rescate de aves, de estos, 123 corresponden a especies introducidas como pericos australianos, pericos inseparables, palomas domésticas de criadero, codornices domésticas, capuchinos, canarios, cacatúas, diamantes, tórtolas maracaiberas y gorriones de java.



“Este tipo de situaciones pone en grave riesgo la supervivencia, tanto de las mismas aves que fueron víctimas como de las aves nativas”, concluye la especialista.

Conservación

Expertos señalan que la protección y cuidado de las áreas verdes de la ciudad son la mejor opción para lograr la conservación de estas y otras especies silvestres.



“Sembrar plantas nativas o de frutales que ofrezcan a estas aves refugio y alimento. Mantener los espacios libres de basuras y hacer un manejo adecuado de los animales de compañía (perros y gatos, en particular) durante sus paseos diarios, brinda a las aves silvestres espacios seguros y de calidad para su supervivencia”, agrega la Secretaría de Ambiente.

Otros registros

Durante las últimas semanas, y en medio de las obras para la primera línea del metro, han sido registradas especies que se creía que ya no habitaban la ciudad. Ese es el caso de la serpiente de pantano, animal que, según los expertos biólogos, hace 10 años no se veía en Bogotá.



De acuerdo con la información que reportan los profesionales del Grupo de Monitoreo, a la fecha se han hallado 87 especímenes en el patio taller de Bosa. Además, desde el 10 de agosto de 2021, fecha en la que arrancaron las labores biológicas, también se han rescatado 77 ranas sabaneras, un ratón patiblanco y un cuclillo migratorio.

CAMILO A. CASTILLO - EL TIEMPO

