Bogotá: estos son 4 números de celulares con los que ladrones buscan transferir dinero

Los reportes de casos de robos a personas en Bogotá no paran. En la última semana, a través de redes sociales se ha conocido cómo ladrones han increpado a ciudadanos para hurtarles sus pertenencias a cualquier hora del día. Los 'raponazos' y las amenazas con arma de fuego han sido una constante.

EL TIEMPO conoció de primera mano cómo delincuentes, además de robar celulares, intentan contactar a personas con las que las víctimas mantienen constante comunicación para intentar estafarlos y pedirles transferencias a través de plataformas, como billeteras móviles.



Con estos números de celular, ladrones roban con transferencias a ciudadanos

Una persona fue robada esta semana y al instante los delincuentes se intentaron comunicar con contactos con los que habían conversaciones activas en WhatsApp. "Hola, nene (sic). Te necesito para un grande favor pero me da pena molestarte", se lee en uno de los chats.

"Es que necesito hacer un pago pero no tengo clave dinámica haber (sic) si me podías ayudar mientras soluciono. Es para hacer un pago a Nequi. Te devuelvo por tarde a las 2 pm", continúa. "Son 998.700" y agrega un 'emoji' para intentar hacer fluida la conversación.

De la misma forma, le escribió a contactos indistintos de la lista que tenía la víctima del robo.

"A Nequi, a este número: 3134679565", insiste. Del otro lado, le responden que lo van a hacer, pero sospechan y no lo hacen. En Nequi, ese número está registrado a nombre de Nan** Mor*** y no aparece con algún otro nombre en aplicaciones de registro telefónico. El delincuente, al cabo de unos minutos sin respuesta, le replica: "Si depronto (sic) te queda mejor a Daviplata me cuentas nene" y envía un gif de un oso esperando una notificación.

Después le vuelve a insistir y le da otro número. "Intenta aquí. Nequi 3016465049", le escriben a los contactos. Ese número aparece en Nequi a nombre de Ang** Nei** y en una aplicación de registro telefónico aparece como "Estafadora Billetes Falsos" y con advertencias de la comunidad.

Al cabo de unos minutos, del otro lado le dicen que no funciona la transferencia para omitir la conversación y bloquear el contacto. Entonces, le replican al instante: "Mira, entonces a este 3113677468, porfa a ese (sic)". Ese número en Nequi no está registrado a nombre de alguna persona y en una aplicación de registro telefónico aparece como "Karen Daza".

En otro momento, el ladrón escribe este mensaje a otro contacto: "Nene, es que yo envié una transferencia y me dicen que en el bloqueo de la clave dinámica, me bloquearon la transacción también, haber (sic) si me podías hacer el grande favor de prestarme para completar un solo pago. Todo te lo devuelvo sin falta a las 2 pm. Serían 2.001.300. Es también para hacer el pago a Nequi".

Tras no tener respuesta, el ladrón insiste: "En Transfiya te sale mejor. Si te dejó?". Y usa los stickers comunes que la víctima del robo normalmente usa en sus conversaciones.

En otro robo conocido por EL TIEMPO, delincuentes hicieron transferencias millonarias a 3188617962. Ese número aparece registrado en aplicaciones de registro telefónico a nombre de Sergio Andrés López Rojas.

Números de teléfono a los que ladrones de celulares piden transferir dinero en Bogotá Foto: Captura de pantalla / EL TIEMPO

'Los vamos a capturar', alcalde Galán

Esta semana, delincuentes atracaron un reconocido restaurante al norte de Bogotá. Hombres amenazaron y robaron a clientes con armas de fuego, los intimidaron y les quitaron sus pertenencias.

Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo: "Si unos delincuentes entran a un sitio a robar a todos los clientes es porque creen que no los van a capturar. Vamos a trabajar junto a la Policía y la Fiscalía para dejarles claro que no es así. Y los vamos a capturar".

Y añadió: "En Bogotá, cualquier persona tiene que poder salir tranquila a comer o a tomarse un café".

Si usted ha sido víctima de algún hurto y quiere contar su historia, escriba a RedaccionBogota@eltiempo.com.co

