Estos municipios de Cundinamarca recibirán vacunas de segundo lote

En menos de 48 horas, Cundinamarca aplicó el 100 % de las dosis que le entregó el Gobierno Nacional del primer lote de Pfizer.



Ahora, la Gobernación anunció cuántas dosis le corresponderán en el segundo lote de vacunas que llegue a Colombia. Se trata de un lote que llegaría la próxima semana, no del que aterriza este sábado en Colombia: que le corresponderá a Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés).

(Le puede interesar: Bogotá levanta el pico y cédula: ¿Qué otros cambios hay en la capital?)

"El Ministerio nos ha manifestado que contaremos con 1.884 vacunas en el segundo lote. Terminaremos los 13 municipios donde tenemos cuidados intensivos: iniciaremos en La Vega, Villeta y Ubaté, donde tenemos cuidado intermedio, y comenzaremos en todos los hospitales cabecera de provincia de Cundinamarca para garantizar que inicie la vacunación en las 15 provincias de nuestro departamento", detalló el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.



De este primer lote, ya se vacunó el personal de primera línea de los municipios de Girardot, Fusagasugá, Soacha, Facatativá, Mosquera, Funza, Cajicá, Chía, Sopó, Tocancipá, Pacho, Cáqueza y Zipaquirá.

(Para seguir leyendo: Las matas de marihuana que preocupan a vecinos de un barrio en Bogotá)

De otro lado, el Gobernador hizo un llamado de atención a los alcaldes de los municipios. "Todos tenemos el afán y la ansiedad de que nuestros seres queridos se vacunen con prontitud. Pero eso no nos puede llevar a cometer el error de saltarnos las normas y los protocolos previstos en el Plan Nacional de Vacunación", dijo García, y resaltó, "que nadie se preste para vacunar a alguien que no está en la línea de priorización, que nadie crea que no pasa nada 'si vacuno a mi papá o ami mamá, que eso nadie se da cuenta'. Eso tiene consecuencias penales".

Lea las mejores historias de este fin de semana

- ‘Un párroco acabó con mi inocencia en una habitación de la casa cural’



- Busco a mi hija hace 25 años: los extraños raptos que aterraron a Suba



- Jesús Hernández, el enfermero héroe que murió por conductor ebrio

BOGOTÁ