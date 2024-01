Tres concejales de Bogotá que renunciaron a camioneta blindada y escoltas del Estado 

En medio de polémicas se instaló el nuevo Concejo de Bogotá, que se caracterizó también por la llegada de nuevas caras y personalidades reconocidas en las redes sociales. Muchas de ellas han optado por no hacer uso del esquema de seguridad asignado por el Estado, tal como el uso de camionetas blindadas o el acompañamiento de escoltas.



A través de un video en sus redes sociales, el concejal electo por el partido Alianza Verde, Julián Triana, hizo pública su decisión de no utilizar el esquema de seguridad del Estado, afirmando que esto le cuesta mucho dinero a la ciudad y que utilizará el transporte público, la bicicleta y su carro propio para transportarse.



"El hecho de ser concejal y representar a tantas personas me obliga a vivir la ciudad como la viven esas personas, que es como la he vivido yo toda mi vida", dijo Triana en un reel que publicó a través de su cuenta de Instagram.



Este es el tercer concejal que se suma a la iniciativa de no utilizar la camioneta blindada ni el esquema de escoltas, pues representantes de otros partidos como Angelo Schiavenato (Lara Demócrata) o Daniel Briceño (Centro Democrático) también han optado por descartar este auxilio.



Por su parte, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, le tiró una pulla a sus colegas, afirmando que la ciudadanía "no paga impuestos para pagarle una Toyota TXL a un concejal".

Ya renuncié a la camioneta blindada y a los dos policías que se le asignan a los concejales de Bogotá tal y como lo anuncié en campaña.



Ustedes no pagan impuestos para pagarle una Toyota TXL a un concejal.



Me seguiré transportando en Uber, taxi, Transmilenio y a pie. pic.twitter.com/sPBSsBQh2j — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) January 3, 2024

Esta decisión ha sido aplaudida por cientos de bogotanos en redes sociales, quienes afirman que este gasto es innecesario y le puede costar mucho a la ciudad. No obstante, otros usuarios argumentan que renunciar a estos servicios puede poner en riesgo la integridad de los representantes.

No estoy de acuerdo contigo Daniel. He escuchado que Bogotá está altamente peligrosa, y no necesitas protección por aparentar, sino, porque se necesita realmente. Hágame el favor y acepta la protección debida y de vida Ok gracias! — Molly🇺🇸🇨🇴🇫🇷 (@Molly2397) January 3, 2024

