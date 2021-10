¿Qué va a pasar con los indígenas embera del parque Nacional?

En una audiencia de recuperación del espacio público que se llevó a cabo en la mañana de este jueves, el inspector de Policía, Javier Orozco, autorizó la diligencia de desalojo de los 400 indígenas que se encuentran asentados en el parque Nacional desde el pasado 30 de septiembre.



Con esta determinación, la situación para los indígenas embera se complicó. Por un lado, los líderes solicitan que se cree una mesa de diálogo en donde el Distrito y el Gobierno Nacional les ofrezcan soluciones, pero, por el otro, piden no ser trasladados al parque La Florida. Además, señalan que estarán en minga permanente hasta el día en que se traten los tres asuntos que para ellos son prioridad: garantías, vivienda y reubicación.



Por lo pronto, el Distrito tendrá 48 horas para intentar trasladar a los indígenas. Este plazo se cumplirá el sábado 23 de octubre en horas de la tarde.



Dentro de las condiciones que deben reunir las autoridades para desalojar a los indígenas, y que fueron discutidas durante la audiencia, se encuentran:



1. Hacer el menor uso de la fuerza posible durante el desalojo.



2. El Distrito debe realizar una medición sobre las carencias de las personas que se encuentran en el parque.



3. Las autoridades deben garantizar que el lugar en donde vayan a ser reubicados cumpla con condiciones de vida digna para los embera.



“Nosotros no tenemos a dónde ir, pero tampoco es cierto que nos hayamos adueñado del espacio”, le dijo a EL TIEMPO Rafael Arbeláez, representante del pueblo Kubeo del Vaupés.

El traslado al parque La Florida

Arbeláez sostiene que uno de los motivos por los cuales no aceptan trasladarse al parque La Florida es pensando en el bienestar de los menores de edad. “En ese lugar los niños se exponen al hacinamiento y los mosquitos que salen del río Bogotá. Acá pueden correr libremente y allá (refiriéndose al parque La Florida) es un riesgo muy grande que un niño resulte con alguna enfermedad por los insectos. Además, si tanto le importa al Distrito, por qué no ha venido nadie de la Secretaría de Salud a atenderlos (...) acá estuvo la Secretaría de Educación y no hubo ningún inconveniente”, dijo el también integrante de la Autoridad Indígena en Bakatá.



De igual forma, los indígenas piden que se establezca una mesa de negociación con la alcaldesa en la que estén representados todos los pueblos indígenas que habitan la capital del país.



Respecto al grupo de indígenas estacionados en el parque La Florida, la Unidad de Víctimas señaló que en el mes de noviembre se iniciará un proceso para que los 1.460 indígenas ubicados en esta zona puedan retornar a sus regiones. “Con ese propósito, ya hemos adelantado acercamientos y comités de justicia transicional con los municipios receptores. Ya en el Eje Cafetero hemos adelantados los comités de justicia transicional, en Bagadó (Chocó) estamos próximos a un comité de justicia transicional con el fin de definir ese plan”, indicó.



En este punto del occidente de Bogotá, el Distrito habilitó albergues temporales con atención médica y alimentación. Sobre este asunto, el líder indígena Leonival Campos ya se había manifestado. “Nos dijeron que hay un lugar con buena condición para ubicar a toda la población (...), pero la comunidad me dijo que no iba a aceptar allá porque es un sector muy retirado”, dijo a principios de este mes.

