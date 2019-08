Conozca la programación para la jornada de esterilización de mascotas

La esterilización es un procedimiento gratuito que va dirigido a animales de calle y aquellos que conviven en estratos 1, 2 y 3 en las 20 localidades. El programa no aplica para aquellos que residan en municipios como Soacha, Chía, Cota, Funza, entre otros.



Recuerde que para acceder a este beneficio es necesario madrugar. Pues en cada punto reparten las fichas a las 6: 30 a.m., por orden de llegada. Sin embargo, son cupos limitados y si llega sobre el tiempo es probable que no alcance.

Los procedimientos comienzan a las 8 a.m. y el propietario solo debe presentar la copia de la cédula de ciudadanía y de un recibo de servicio público (estrato 1, 2 o 3. No mayor a 6 meses). Es de aclarar que ningún ciudadano puede hacer listados, guardar turnos, tomar datos o entregar fichas provisionales.



Estas son las fechas y los barrios donde se esterilizarán mascotas de este mes. Además, tenga en cuenta las recomendaciones que le daremos a continuación:

Jueves 15 de agosto

Ciudad Bolívar ​

Barrio: Nuevo Porvenir

Dirección: Carrera 5i Este con diagonal 100B sur/ CAI

Cupos: 160



Usme​

Barrio: Paraíso

Dirección: Carrera 5i Este con Diagonal 100B Sur

Cupos: 145



Rafael Uribe Uribe​

Barrio: Santa Lucía

Dirección: Diagonal 44 No. 23-38 Sur/ Salón comunal

Cupos: 154



Suba

Barrio: Costa Azul

Dirección: Calle 103F con calle 135/ Salón comunal

Cupos: 137

Viernes 16 de agosto

Ciudad Bolívar​

Barrio: San Francisco

Dirección: Diagonal 62 Sur No. 52F- 20/ Nueva alcaldía local

Cupos: 158



San Cristóbal

Barrio: Alpes Futuro

Dirección: Calle 36i Sur No. 10- 24/ Salón comunal

Cupos: 151

Sábado 17 de agosto

Bosa

Barrio: San Bernardino

Dirección: Calle 83 Sur No. 91- 35/ Parque reserva de Campo Verde

Cupos: 178

Martes 20 de agosto

Kennedy

Barrio: Nuevas delicias

Dirección: Calle 44F Sur No. 72B- 36/ Salón comunal

Cupos: 199



Rafael Uribe Uribe

Barrio: Río de Janeiro

Dirección: Calle 35 Sur No. 13G- 04/ Salón comunal

Cupos: 154



Suba

Barrio: El Rubí

Dirección: Calle 128 Bis No. 92B- 12/ Salón comunal

Cupos: 137

Miércoles 21 de agosto

Ciudad Bolívar

Barrio: Caracolí

Dirección: Calle 77 Sur No. 73D- 12/ Colegio Amigos de la Naturaleza

Cupos: 160



Kennedy

Barrio: Kennedy central

Dirección: Transversal 78K No 41A- 04 Sur/ Alcaldía local

Cupos: 198



Usaquén

Barrio: San Antonio Norte

Dirección: Carrera 8D No181- 51/ Salón comunal

Cupos: 130

Jueves 22 de agosto

Usme

Barrio: Vereda Las Margaritas

Dirección: Vía a Sumapaz/ Escuela Vereda Las Margaritas

Cupos: 60



Barrio: Vereda El Destino

Dirección: Vía Sumapaz/ Colegio El Destino

Cupos: 100



San Cristóbal

Barrio: Libertadores

Dirección: Transversal 13D Este No. 54- 86 Sur/ Salón comunal

Cupos: 151



Usaquén

Barrio: Soratama

Dirección: Calle 167 con carrera 3

Cupos: 130

Viernes 23 de agosto

Usme

Barrio: Usme Centro

Dirección: Carrera 3 con calle 137 Sur/ Iglesia

Cupos: 144



Los Mártires

Barrio: Ricaurte

Dirección: Calle 10 con carrera 28/ CAI

Cupos: 119



Usaquén

Barrio: Toberín

Dirección: Calle 164 con carrera 16C/ CAI

Cupos: 130

Recomendaciones para los animales

1. El perro o gato debe estar en buen estado de salud.

2. Llevar al animal de compañía en ayuno de 8 horas para alimento y 3 horas para líquidos, antes de la operación.

3. Los caninos deben tener correa y bozal para aquellos que son nerviosos y de raza fuerte. Los gatos hay que llevarlos en guacal.

4. Llevar cobija y collar isabelino, pues el animal necesita estar abrigado y protegido después de la cirugía.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET