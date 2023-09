El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la habilitación de nuevos turnos para la esterilización gratuita de perros y gatos en Bogotá.



Esta iniciativa tiene como objetivo controlar la población de animales y promover su bienestar en la ciudad.

¿Cómo acceder a este servicio gratuito?

El IDPYBA estableció que todos los miércoles se habilitarán los turnos para la esterilización gratuita de animales en Bogotá. El procedimiento se llevará a cabo en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la carrera 106a # 67-02.



Además, para mayor comodidad de los ciudadanos, se pueden realizar solicitudes de turno en los SuperCADES Américas, Manitas y Suba, así como en el CADES La Victoria y Santa Helena.



Se destaca que las esterilizaciones de perros y gatos son completamente gratuitas para los residentes en estratos 1, 2 y 3 en Bogotá, como parte de un esfuerzo para fomentar la tenencia responsable de mascotas en los sectores de menor capacidad económica.

Tenga en cuenta estas recomendaciones

A la hora de agendar el turno de esterilización, es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones:



-Si su mascota tiene alguna condición especial, asegúrese de indicarla en las observaciones al solicitar el turno.

Si tiene un gato en casa, debe saber lo importante que es mantenerlo feliz y satisfecho.

-Las esterilizaciones están disponibles para perros y gatos mayores de tres meses. Para los caninos, es necesario presentar el carné de vacunación con el esquema al día.



-Los turnos solo se otorgan a personas mayores de edad, y no se brinda atención a animales que residan fuera de la ciudad de Bogotá.



-En caso de que no pueda asistir a la cita de esterilización, es importante informar con antelación y cancelar, permitiendo que otra persona pueda aprovechar el turno.



-No se realizarán esterilizaciones en animales en celo, embarazadas o en período de lactancia.



-Es esencial agendar una cita previa para la esterilización; no se realizarán procedimientos sin previo aviso.



-Durante la jornada, los caninos deben llevar correa y traílla (bozal en el caso de animales nerviosos o de razas de manejo especial), mientras que los gatos deben estar en un guacal para su protección.



-Se recomienda llevar un collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida postquirúrgica y una cobija para su comodidad.



Con estas medidas, el IDPYBA busca promover el bienestar animal y contribuir a la reducción de la sobrepoblación de mascotas en Bogotá, alentando a los ciudadanos a tomar decisiones responsables en la tenencia de sus animales de compañía.

🚨HOY 27 de septiembre, abrimos nuevos turnos para esterilizaciones en la UCA ubicada en Engativá.



¿Sabes cómo agendar turno para los procedimientos de esterilización que se llevan a cabo en la UCA, ubicada en Engativá?



*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

