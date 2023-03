El Estéreo Pícnic poco a poco se ha convertido en uno de los festivales más importantes de América Latina y la edición de este año lo demostró. Sin embargo, en el evento que reunió importantes artistas de talla mundial durante cuatro días —como Billie Eilish, Drake y Twenty One Pilots— también se presentaron preocupantes situaciones de movilidad y seguridad que inquietaron a muchos de los asistentes.



(Lea también: Los retos de la sabana de Bogotá para albergar eventos como el Estéreo Picnic).

Es por eso que Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, empresa organizadora del festival, habló con EL TIEMPO sobre los casos de hurto que se reportaron, los problemas de tránsito para entrar y salir del evento y los retos que aún se tienen en cuanto a la logística de la edición del próximo año.

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel García, CEO de Páramo Presenta. Foto: Archivo Particular

¿Cree que en su edición número 12, el festival superó las expectativas del público en cuanto a su logística? ¿Qué falta por mejorar?



Sí cumplimos con las expectativas, pero creo que como cada versión hay cosas por mejorar. El tema dentro del festival ya está bastante dominado, esta vez creo que lo único que recibió críticas fue la iluminación y la limpieza de los baños. Sin embargo, a las afueras del festival se presentaron inconvenientes en el tráfico, sobre todo a la salida, pues nos aparecieron algunas sorpresas que nos enredaron un poco los días jueves y viernes, que ya se lograron solucionar sábado y domingo. Y además el tema de seguridad, que sí nos falta ver cómo lo podemos mejorar, para eso necesitamos ayuda de la Policía.

¿Qué problemas de movilidad se presentaron los días jueves y viernes que se pudieron solucionar el fin de semana?



El problema más grande que tuvimos fueron los carros que se ubicaron en la autopista del sentido norte-sur a esperar personas que iban a salir. Aunque en años anteriores habíamos implementado medidas para evitar que la gente parqueara justo al frente del festival, esta vez nos surgió una novedad y fueron los servicios de transporte ilegales que duraban tres, cuatro horas buscando clientes. Se paraban justo donde terminaba nuestro plan de movilidad e invadían el carril. El sábado y domingo, con ayuda de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y la Policía Nacional, logramos despejar esta zona y mejorar la señalización de los parqueaderos. Antes tratamos de hacerlo con nuestra logística y terminamos con un par de heridos por golpizas de estas personas de transporte informal.



Teniendo en cuenta todos los problemas que nombra, ¿por qué no se hizo un plan conjunto con la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca previo al festival?



Porque la Secretaría de Cundinamarca nunca antes estuvo involucrada en el plan de movilidad del festival. Han estado involucradas la Policía Nacional de la autopista Norte y la alcaldía de Sopó, y creímos que así nos podía funcionar muy bien. Aunque nunca antes se había incluido a la Secretaría de Movilidad, viendo el panorama creo que también es algo que vamos a hacer de ahora en adelante.



(Además: Estas son las medidas de movilidad que regirán en Semana Santa en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Trancón para llegar al Estéreo Pícnic. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Han considerado hacer algún cambio para evitar aglomeraciones en la salida de los asistentes? ¿Tal vez implementar una zona de ingreso adicional?



Hicimos un cambio con respecto a años anteriores motivados por el puente peatonal, la idea era conducir a la gente hacia allí o hacia el parqueadero, en vez de dividirla para que también saliera por la puerta de Santa Costilla (restaurante al lado de Briceño 18) como se había hecho antes. Pero ya en la práctica nos dimos cuenta de que había un gran flujo de personas porque más gente salió simultáneamente de la que esperábamos. Lo que hicimos fue reducir los filtros para que salieran los asistentes más despacio y así evitar aglomeraciones sobre el puente peatonal.

Lo que pasa es que las bandas criminales han ido estudiando mucho cómo atacar a las personas en el festival. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se manejó el tema de la seguridad dentro del festival?



La Policía hizo presencia todos los días, pero aparte nosotros tenemos seguridad privada. Lo que pasa es que las bandas criminales han ido estudiando mucho cómo atacar a las personas en el festival, por eso nos toca dar unos pasos más adelante de los ladrones y de todos los que atentan contra la seguridad de los visitantes.



¿Cree que hubo bandas criminales que de alguna manera lograron entrar al evento?



Para mí es claro que hubo bandas, no creo que a una sola persona le encuentren 50 celulares robados. Sí son bandas y varias que pudieron haber entrado con boletas o burlando la seguridad. Incluso, hubo personas a las que tuvimos que judicializar por estar haciendo actividades ilegales dentro del festival, a pesar de que estaban contratadas para atender al público del evento.



(Lea también: Grave denuncia de abuso sexual en el Colegio Bethlemitas en Chapinero).

¿Se está preparando algún plan para atender a los asistentes que fueron víctimas de hurto?



A medida que los celulares se recuperen, se devolverán a sus dueños cuando los identifiquen y estamos revisando el procedimiento con la Policía para que la gente pueda comunicarse y ver si su celular está entre los celulares recuperados. Los pasos que deben seguir los comunicaremos en nuestras redes sociales.

¿Qué se ha pensado hacer para mejorar la seguridad en próximas ediciones?



El próximo año tenemos que volver a pensar con la Policía y con la seguridad privada cómo reforzamos la seguridad y tratamos de prever estos temas, también invitando al asistente a que sea más cuidadoso con sus objetos personales. Ahora pueden ser más fáciles los robos porque son muchas más personas asistiendo. Es claramente un problema que se ha presentado no solamente acá, hace unos cinco o seis años capturaron a una persona con más de 100 celulares en Coachella. Además, se deben implementar medidas en el país para evitar que los celulares robados puedan ser usados, ahí también dependemos mucho del apoyo de las autoridades.



En cuánto a las lluvias y las condiciones del escenario, ¿cómo se ha regulado este tema? ¿Se ha pensado en cambiar el lugar?



El lugar no se va a cambiar, es la zona de la sabana de Bogotá donde menos llueve. Como vimos, el sábado y domingo no llovió, a pesar de que en Bogotá hubo una llovizna casi todo el tiempo. Nuestro trabajo debe estar más enfocado en adecuar el terreno en algunos sitios para el tráfico de personas entre los diferentes escenarios. Todo el piso que pudimos conseguir lo utilizamos y todavía debemos trabajar en algunas zonas muy críticas.

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ