Llegó la hora de que el Estéreo Picnic pueda realizarse en Bogotá: Carlos F. Galán

El alcalde electo, Carlos Fernando Galán, aseguró que "Bogotá está lista para recibir al Festival Estéreo Picnic desde 2024", evento que hasta el año pasado se realizaba en el campo de golf Briceño 18, en Sopo, Cundinamarca.



"En el 2023, 173.000 personas asistieron al festival (...) Bogotá es la capital nacional de la cultura, también ya es un referente internacional en términos de entretenimiento. Yo creo que ya llegó la hora de que ese festival pueda realizarse en nuestra ciudad", dijo Galán en un video.



En el clip afirmó que hay que realizar todos los trámites y los permisos pertinentes, pero enfatizó que "Bogotá cuenta con los escenarios y con las facilidades de movilidad e infraestructura" para que tanto los habitantes de la capital como personas que vienen de otras regiones o países puedan disfrutar de este tipo de eventos.



El alcalde electo también dijo que en la ciudad "dos de cada tres personas asisten a eventos culturales y uno de cada tres millenials asiste a conciertos".



"Aquí tenemos una gran oportunidad, trabajemos juntos. Bogotá facilitando la realización de este tipo de festivales que, en el caso del Estéreo Picnic, ya es reconocido a nivel mundial. Para que podamos desarrollar el potencial de la ciudad, generar recursos, generar una oferta cultural mayor y ser una capital internacional de la cultura", concluyó.

Bogotá está lista para recibir al Festival Estéreo Picnic desde 2024. Trabajemos juntos para hacer de Bogotá una capital internacional de la cultura. pic.twitter.com/jnqdRy6ylh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 23, 2023

Cartel y precios del Festival Estéreo Picnic 2024

Los artistas y bandas principales de la edición del otro año serán Blink-182, Feid, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier y PlaceBo.



El grupo de punk y rock Blink-182 fue confirmado tras la cancelación de su concierto en 2023 debido a una lesión del baterista Travis Barker. Muchos fanáticos se quedaron con las ganas de verlos en Bogotá. Sin embargo, los estadounidenses reprogramaron su vista para el 2024.



Otros de los artistas más reconocidos que estarán es el reguetonero Feid o el 'Ferxxo' y el cantante británico Sam Smith.



A ellos se unen James Blake, Grupo Frontera, Rina Sawayama, The Blaze, Tainy, Dove Cameron, Fruko y sus Tesos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Gyal, Proyecto Uno, Four Tet Kevin Kaarl, The Blessed Madonna, Nicki Nicole, Omar Apollo, ZHU, Jaden, Nothing But Thieves, Latin Mafia, entre otros.

El FEP 2024 se desarrollará el 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024. La etapa 'Creyentes' para adquirir boletas con el combo de cuatro días en las localidades de VIP y general se agotó.



Sin embargo, se habilitaron, tras la salida del cartel, combos de tres y cuatro días para los clientes de Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!, quienes pueden comprar en eticket.co.



Los precios de las boletas para el FEP 2024, en sus primeras etapas, inician desde 1'055.000 pesos (combo de tres días en general) y van hasta los 2'894.000 pesos (VIP combo de cuatro días). Valores a los que debe sumar el cargo de servicio.

Festival Estéreo Picnic 2024: precios de la venta para clientes de los bancos del Grupo Aval. Foto: Captura de pantalla

