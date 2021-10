‘Los que ocasionaron la muerte de mi niño estaban en pico y placa’

Esteban Felipe Viasus Gutiérrez soñaba con ser nadador, con estudiar química y con tener la edad suficiente para recorrer el mundo en moto. Era carismático, cariñoso y amiguero; un vendaval de energía al que sus padres apenas podían seguirle el paso. Amaba la bicicleta, era boy scout y sonreía haciendo gestos en cada foto o video que su padre le sacaba.



Tal vez por ese motivo su partida fue un golpe tan duro como inesperado para una comunidad entera. Quizás por esa razón, a su funeral asistieron más de 400 personas, entre conocidos, vecinos, moteros y compañeros de su colegio. Posiblemente, su partida sirve para explicar el porqué en el conjunto residencial Quintas de la Sabana IV, los niños ya no juegan, y en el aire se siente un clima de pesadez, como si la tristeza hubiera invadido todo.



“Amorio –como le decía Estaban a su padre– me la compras”, fue el último mensaje que recibió Nicolay Viasus de su hijo. Este corto texto hacía referencia a una bicicleta que desde hace meses el niño de 10 años anhelaba, y para la cual estaba dispuesto a vender los regalos que sus padres le habían dado en las navidades pasadas.



Para Sandra Gutiérrez, el silencio y la calma que hoy se siente en su casa, contrasta con la algarabía que sentía en ella cuando Esteban Felipe copaba cada rincón con su alegría. “Le apasionaba arreglar cosas y siempre estaba ayudando a probar las cosas que mi esposo creaba. Había momentos en los que tocaba trancarlo un poco porque era inagotable”, dice mientras observa el altar con velas y fotos que su esposo construyó para recordar a Esteban.

El 8 de septiembre de 2021, hacia el mediodía, Esteban se acercó a la bodega de su padre, ubicada en el barrio Gran Granada a pocos metros de su casa, para llevarle el almuerzo. Nicolay Viasus, quien atesora aquel recuerdo debido a que fue la última ocasión en que vio el rostro de su hijo, evoca frecuentemente las palabras de su hijo. “Me dijo que me traía mis frijolitos y se devolvió a la casa”, indica.



Esteban pasó la tarde haciendo las tareas y sobre las 4 de la tarde tomó la decisión de ir hasta el puesto en donde su madre vende productos alimenticios, ubicado a pocos metros de la esquina en donde ocurrió el siniestro vial que le quitó la vida.



Su objetivo no era otro que pedirle permiso para poder salir a jugar con sus amigos al parque que queda dentro del conjunto residencial. En el camino se encontró a Daniel Felipe López, uno de sus mejores amigos y con quien se fue compartiendo la bicicleta.



Antes de las 4:25 p. m., Esteban y Felipe llegaron al negocio de Sandra. “Mi niño llegó en su bicicleta con el amiguito a decirme que ya había terminado la tarea, que si podía jugar un rato en el parque. Le dije que sí, que jugara y que yo iba en un momento”. En aquel momento, la señora Sandra hablaba por teléfono con su esposo y recuerda haber visto a su hijo cruzar la calle. Algo que llamó su atención en aquel momento fue que Esteban no se fue andando en la bicicleta.

Sus padres le construyeron este homenaje en el mismo sitio en donde ocurrió la tragedia. Foto: Archivo personal

Minutos después, exactamente a las 4:28 p. m., la tragedia que cambió la vida de la familia Viasus Gutiérrez ocurrió. Un Hyundai blanco, conducido por William Oswaldo Rodríguez, no se detuvo ante la señal de ‘pare’ de la calle 78B con diagonal 77B y arrolló la parte lateral de otro vehículo marca Mazda. Este segundo automóvil era conducido por Moisés Henao, quien, según se pudo establecer a través los videos de vigilancia de la zona, iba con aparente exceso de velocidad.



El choque provocó que la parte lateral izquierda del carro gris se llevara por delante a los dos menores de edad, quienes en aquel momento se encontraban sobre el separador de diagonal 77B esperando a cruzar la calle. El agravante en esa situación es que ambos automóviles tenían pico y placa y estaban en horario de restricción, situación que no quedó registrada en el informe realizado por la Policía de Tránsito, al que EL TIEMPO pudo tener acceso.



“No sé cuánto tiempo pasó; pero para mí fue mucho. Yo pensé que mi hijo ya estaba en casa cuando escuché el totazo del accidente. En ese momento volteé a mirar, vi los carros destrozados y le dije a mi esposo que había ocurrido un accidente terrible”, narra la madre.

Esteban es recordado por su vocación de líder. Foto: Archivo personal

Sandra relata que, al ver la gravedad del accidente, se asomó a la esquina y lo primero en lo que pensó es que era muy probable que hubiera alguna persona fallecida. No obstante, señala que jamás pensó que su hijo pudiera ser la víctima del choque.



“Cuando me acerqué vi a mi hijo contra el andén y ahí mismo fui a auxiliarlo. En ese momento llegó una persona que trabaja en primeros auxilios en la obra aledaña y empezó a hacerle reanimación a Esteban. Recuerdo que en ese instante sentía que se me desgarraba el corazón. No podía pensar en nada, simplemente me agarraba la cabeza por la desesperación”, dice.



Sobre el fallecimiento de su hijo, Sandra solo recuerda haberse subido a la ambulancia y haber llegado al hospital de Engativá, en donde 40 minutos después de su ingreso, un médico le indicó que Esteban había fallecido tras llegar sin signos vitales.



“Nosotros hemos dejado todo en manos de nuestro abogado, sabemos que el caso va lento y que uno de los involucrados es un miembro retirado de la policía que vive en este mismo barrio. Mi esposa y yo solo queremos justicia, y sobre todo que nuestro niño no quede en el olvido”, dice Nicolay.

Sandra y Nicolay aún duermen con la pijama de Esteban. “No la hemos querido lavar para que su olor no se vaya”. Para ellos también es extraño que después de un mes, no hayan soñado con él ni un solo día. “Todos los días le hablo, lo pienso, le digo que me dé una señal que está ahí... pero hasta el momento nada”, dice el señor Viasus.



En el lugar en donde a Esteban le arrebataron la vida, su padre construyó un pequeño altar en madera con una placa en piedra en el centro. Fotos, velas y flores adornan el homenaje que sobresale del verde pasto del separador. Una cruz blanca, elaborada por los constructores de la obra del frente, y una bicicleta de 10 centímetros completan este pequeño santuario.



¿En qué va la investigación?

Una de las preocupaciones de la familia Viasus Gutiérrez es el poco avance que ha tenido la investigación. Este periódico pudo establecer que el caso quedó a disposición de la Fiscalía 72 de Unidad de Vida.



No obstante, los padres de Esteban señalan que hasta el momento no se han establecido responsabilidades y que, aparte de las donaciones realizadas por la comunidad, nadie se ha comunicado con ellos. “Queremos que ambos respondan”, concluyen.



Tras el siniestro vial, Moisés Henao fue trasladado a Medicina Legal para la realización de una prueba de alcoholemia. William Rodríguez, por su parte, fue trasladado a la Clínica Jarb Salud debido a las heridas ocasionadas por el choque. EL TIEMPO se comunicó con ambas personas; sin embargo, no accedieron a dar declaraciones sobre el hecho.

Los siniestros viales en la localidad no disminuyen

De acuerdo con los datos del Observatorio de la Secretaría de Movilidad, en lo corrido del año 123 personas han fallecido atropelladas en siniestros viales, siendo justamente el mes de septiembre el periodo con más muertes con 18. En la localidad de Engativá, la cifra de fallecidos por este tipo de hechos es de 8, mismo número que en todo el 2020.



Respecto a los accidentes que dejan como consecuencia la muerte de menores de edad, en 2021 se han presentado dos fallecimientos, tres menos que en 2020 y dos menos que en 2019, siendo este grupo etario uno de los de menos incidencia dentro de las estadísticas. Los jóvenes entre 21 y 28 años, y los adultos mayores que van desde los 65 hasta los 79, son los actores viales con más muertes por accidentalidad vial.

Camilo A. Castillo

ccastillo@eltiempo.com