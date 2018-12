¡Ojo!, disfrute de la ciclovía nocturna  y entérese de los desvíos

Este próximo jueves 13 de diciembre se realizará una nueva jornada de la Ciclovía Nocturna, un evento que organiza la Administración Distrital en cabeza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).

Tenga en cuenta que la jornada se realizará entre las 6 y las 12 de la noche y que esta busca generar una alternativa de esparcimiento y sana convivencia para los capitalinos y visitantes, a través de un recorrido por la malla vial de la ciudad en el marco de las festividades decembrinas y alumbrado navideño.

Algunos de los corredores afectados serán la carrera Séptima, la avenida Boyacá, la carrera 15, entre otras.



Las troncales de TransMilenio no se verán afectadas por la realización de la Ciclovía Nocturna y funcionarán con normalidad.



Se le pide a la ciudadanía que siga las indicaciones de la Policía de Tránsito, del personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar en la ciudad de Bogotá.



Se les solicita a los ciudadanos que atiendan la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la Ciclovía Nocturna.



En recomendable que los ciudadanos no hagan uso del vehículo particular para este día, con el fin de incentivar el uso de modos no motorizados como la bicicleta y a pie pero si lo usan lo mejor es que programen su retorno a casa antes de la hora de inicio de la actividad.

REDACCIÓN BOGOTÁ