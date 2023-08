A menos de cinco meses de entregar su cargo, la alcaldesa Claudia López hace un balance de los cuatro años al frente de la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país, habla de su relación con el presidente Petro, de los proyectos que "se la ha pasado defendiendo" como el metro, el Regiotram, el Corredor Verde y dice que se siente frustrada por la seguridad de la ciudad. En entrevista con EL TIEMPO también le envío un mensaje a los candidatos y asegura que aunque se va con niveles muy bajos de popularidad está segura y tranquila de que hizo lo mejor para la ciudad.



¿Cuál es el problema con el Regitotram del Norte?



Más que preocupados estamos contentos. Después de 3 años de trabajo terminamos la estructuración y esperamos que sea el segundo tren de cercanías eléctrico que tenga Colombia. El primero es el Regiotram de Occidente. Hay que agradecerle a Prosperity Fund del Reino Unido, que se unió con recursos; Bogotá y Cundinamarca también pusieron recursos. Radicamos la solicitud de aval técnico, que es el paso previo a poder recibir cofinanciación del Gobierno Nacional.



Tenemos una solicitud del Ministerio del Transporte hace 2 años que nos dijo por qué no estudian la posibilidad de que ese corredor férreo se use para carga y pasajeros. La estudiamos con mucho rigor técnico y la conclusión es que no es viable, por cinco razones técnicas. Básicamente, tocaría ocupar la mitad de la carrera 9.ª para tener una trocha que sirva para ambas cosas. Ni hacemos bien carga ni hacemos bien pasajeros. No tendríamos la posibilidad de dejar descansar a la gente, tendríamos Regiotram 24 horas y los vecinos de Usaquén quieren Regiotram y también dormir.



Supongamos que la trocha se pudiera ampliar y los trenes se pudieran optimizar. ¿Esa supuesta carga a donde llegaría? A Ciudad Salitre, detrás de Gran Estación, pero la carga no viene para Ciudad Salitre, va para el aeropuerto, la zona franca y las zonas logísticas del occidente. Tocaría que paren unos trenes y ahí se monte la carga en camiones y tractomulas y arranquen hacia el resto de las regiones.



El Plan de Ordenamiento prohíbe que hagamos una cosa de semejante impacto en el corazón urbano de Bogotá, eso sería como hacer una especie de Corabastos en la mitad de Ciudad Salitre. Confiamos que con estas razones, que se las planteamos al Misterio de Transporte y al Ministerio de Hacienda, se nos dé el aval técnico para que podamos tener tren eléctrico y solo de pasajeros.

¿Cómo le ha ido a Bogotá en este primer año del presidente Petro?



Estoy un poco frustrada. Mi propuesta ha sido: Presidente, vamos a tener 15 meses juntos, pensemos en qué vamos a hacer, podemos trabajar en más cupos para Jóvenes a la U, más manzanas de cuidado, más sistemas férreos. Tenía mucha ilusión. Y lo que ha pasado es que me lo he pasado defendiendo a Bogotá para que el Gobierno Nacional no pare los proyectos, no pare la primera línea del metro, pararon la licencia ambiental del Regiotram de Occidente, tampoco les gusta la extensión de la Boyacá hasta el límite con Chía. Y les dijimos, estamos listos con el Regiotram del Norte y nos dicen: Sí, pero ahora queremos carga.

Claudia Lopez y Gustavo Petro

Pero el Gobierno Nacional conoce a Bogotá...



Mi impresión es que quieren hacer lo que no hicieron en la alcaldía. Quieren devolverse a ser al tiempo alcalde y Presidente. Yo le dije, “Presidente: ud. ya fue alcalde, la alcaldía no está vacante y acaba de ganar la Presidencia, concéntrese en los temas de la Presidencia y hagamos cosas adicionales, no nos devolvamos”. Insistí: “Yo me voy en 5 meses, pero a ustedes les quedan 3 años”. Gobernar es hacer, no parar, construir sobre lo construido y mejorar, no dañar y sabotear, y este año se lo han gastado ellos más en parar y sabotear cosas de Bogotá.



¿Hay dudas sobre la primera línea del metro?

En campaña fui clara. Prefiero cumplir el contrato y hacer esa primera línea elevada y nos concentremos en hacer la segunda línea. No echemos para atrás sino para adelante. Los bogotanos pueden tener la plena certeza de que he defendido a Bogotá. No he dejado parar la primera línea del metro y no la dejaré parar. Punto final.

Los bogotanos tienen que tener el buen criterio de escoger a quien no pare y no sabotee, sino a quien continúe, mejore y agregue. Cumplimos: avanzar en la construcción de la primera y espero dejarla en un 35 % de avance y contratar la segunda línea. Hoy (viernes), justamente, 4 grupos internacionales se presentaron para construir la segunda línea del metro, que será subterránea, a Suba y Engativá.

A propósito, la mayoría de los candidatos se oponen al corredor verde.



Lo lamento mucho. Los que usan la palabra del corredor verde es por cobardía, no dicen que lo que quieren es parar el metro. La primera línea del metro son 4 obras: Bogotá firmó un compromiso con el Gobierno Nacional a cambio de que le dieran el 70 % de la plata, se comprometió a hacer 24 km de viaductos y 16 estaciones; la alimentadora de la Ciudad de Cali, con 7 km; la extensión de la 68, con 17 km, y el corredor verde de la 7.ª El que pare alguna de esas cuatro cosas para el metro. ¿Por qué más bien no nos cuentan cómo vana hacer la tercera línea? Esta alcaldía les va a dejar el trazado aprobado, la prefactibilidad hecha y contratada la estructuración. Les ahorro año y medio de trabajo. Irá desde Soacha, entrando por Bosa, subiendo por la avenida Bosa, cogiendo el corredor férreo del sur, desde Villa del Río hasta el centro, y llegará a la 26 con Caracas, para encontrarse con la primera línea del metro. ¿Por qué no dicen qué van a agregar?

¿En qué etapa va a dejar el corredor verde?



Contratado. Lo vamos a dejar contratado. Son 22 km. Al tratar de caminar la 7.ª, que es una vía emblemática, se encuentra que no se puede subir a los andenes, son desiguales, no hay suficiente iluminación, no hay suficiente arborización, el transporte público, que usa la mitad de la gente que viaja por la 7.ª, no tiene carril exclusivo.

Paradójicamente, están igual de trancados los ciudadanos más humildes y de clase media, del Codito y Cedritos, que los de más altos ingresos del Chicó y La Cabrera, que quieren coger la Circunvalar y hoy tienen un montón de semáforos para coger la Circunvalar. A los unos y a los otros se les arregla la vida con el corredor verde.

El corredor verde tiene una longitud de 22 kilómetros, entre las calles 24, en el centro, y la 200, en Lagos de Torca Foto: CORTESÍA IDU

Qué dice de la narrativa de que usted quiere esconder en la 7a. un TransMilenio.



No hay nada que esconder. Lo dije desde la campaña es que no voy a hacer un TransMilenio como el de la Caracas, eso me pareció un despropósito, va por la mitad, se come la mayoría del espacio, les quita espacio a los peatones y a los que van en bicicleta, tiene buses que contaminan. Lo que propongo son carriles exclusivos, con buses eléctricos, con mucha arborización y con el espacio público bien distribuido. Eso propuse y eso puse en el plan de desarrollo.



Cuesta 2,5 billones de pesos, ahí puse la plata, terminamos los estudios y diseños. Ya está en licitación. Quien pare el corredor verde de la 7.ª para la primera línea del metro. Bogotá tendrá que escoger si quiere gente que, otra vez, pare, sabotee, haga politiquería barata, o un alcalde que haga, añada y mejore.

Hay dudas de urbanistas por la cantidad de cruces que tendrá el Regiotram de Occidente.



Eso lo resolvimos. Toda la vida el alcalde de Bogotá decide qué es importante y el gobernador de Cundinamarca y nuestros vecinos de Cundinamarca es una gente que no está a nuestro nivel. Esa actitud arrogante y displicente ha causado que Gobernación y Alcaldía no trabajen juntos.

Las mujeres fueron su prioridad. ¿Qué encontró cuando llegó a la alcaldía?



Las mujeres la tenemos más difícil en todo, no porque no haya habido alcaldes que han pensado en las mujeres. Encontré muchas brechas, todo nos toca más duro, hay más violencia y esa situación se multiplicó en agravamiento por la pandemia. Dije, tengo que hacer algo megasignificativo por las mujeres. Hoy tenemos una Secretaría de la Mujer, con el triple de presupuesto y equipos, no se queda una sola llamada de la línea púrpura sin atender por una psicóloga o una abogada; por primera vez las mujeres recuperaron más empleo que los hombres. Hoy hay un 1 % más de mujeres trabajando que hombres. Encontré en 7,5 % el número de mujeres que trabajan en el sector de la construcción, eso genera mucho empleo, pero muy masculinizado, y me voy dejándolo en el doble.

Claudia López firmó el Acuerdo 151 de 2023. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿En el caso de los jóvenes fue lo mismo?



Cuando llego a la alcaldía más de 350.000 jóvenes ni estudiaban ni trabajaban y por eso dije vamos a hacer un programa de becas universitarias. Propuse 20.000 becas de educación superior y un programa de empleo joven para que 40.000 consiguieran su primera empleo.



Pero pasó el estallido social y el paro, y ya no eran 350.000, sino casi 500.000 que ni estudiaban ni trabajaban por la pandemia. Con Naciones Unidas y la Iglesia tuvimos cientos de mesas de concertación con los jóvenes. No hicimos 20.000, sino 60.000 becas de educación pos media y superior, para cursos cortos de menos de un año, para carreras técnicas, tecnológicas y de educación superior, eso equivale a haber hecho una Universidad Nacional en tres años.



En Parceros por Bogotá teníamos presupuesto para 1.800 y hoy tenemos 28.000 jóvenes; en empleo joven y primer empleo pasamos de 40.000 a 100.000. ¿Eso es suficiente? No, toca que continúe.

Cuando la alcaldesa dice “tuve que reforzar mi esquema de seguridad”, los ciudadanos dicen “confirmado, estamos mal en seguridad”. ¿Ese es su talón de Aquiles?



Claudia Lopez

Yo también me lo reclamo todos los días. Bogotá va mejorando casi en todo, recuperamos el empleo, salvamos las microempresas, les dimos oportunidades a los jóvenes, creamos las manzanas del cuidado para las mujeres, cerramos todas las brechas sociales, pero es una terrible frustración que a lo que le dedico 14 o 15 horas de mi trabajo en vez de mejorar empeora, y es la seguridad. El 2021 fue un año terrible, fue como el segundo Bogotazo, todo empeoró, el empleo, la pobreza, la inseguridad, todas las formas de violencia, la criminalidad se multiplicó y, como si ya no tuviéramos suficientes bandidos, llegaron el tren de Aragua, los Maracuchos, en fin, una disputa criminal brutal. Con mucho esfuerzo en el 2022 logramos mejorar casi en todos los indicadores, tuvimos la tasa homicidio más baja en 62 años de esa medición, que fue de 12,8 por cada 100.000 habitantes.



Luego dije, como parte del problema es que tenemos poquita policía, después de muchas negociaciones acordamos que ayudaríamos formando más policías y la Policía nos entregaba 1.500 policías adicionales en 2022 y otros 1.500 en 2023. Y nos tumbaron. Se llevaron 1.500 policías y de los 1.500 que debían llegar este año nos van a tumbar 400, o sea, se tumbaron otros 1.100. Así es muy difícil. La seguridad no es con discursos, ni con shows, se necesitan jueces, fiscales, policías que persigan el delito, que capturen y judicialicen.



Y la cereza en el pastel: sale Gobierno y dice, creemos que hay que humanizar las cárceles, vamos a sacar presos, pero ¡en qué planeta viven!, si lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para judicializar a más criminales para que los que roban, para que los que acosan a mujeres no queden libres, ocho de cada 10 personas que capturamos robando en flagrancia, las llevamos ante la justicia y a las 24 horas las sueltan.



Es comprensible que la ciudadanía tenga esa sensación. Tengo la misma frustración, pero no conozco la palabra resignación. Estoy trabajando con la policía que me dieron, estoy invirtiendo en más cámaras, nos unimos con los ciudadanos, con los comerciantes, con los moteros, con la gente de Fenalco, y triplicamos los frentes de seguridad.



Entonces, puse otro debate. Les voy a dar esta cifra: un billón 100.000 millones de pesos de los impuestos, los hemos invertido en seguridad en estos tres años y medio, y la mitad, 557.000 millones, se los hemos dado la Policía Nacional para que nos mandaran 3.000 policías nuevos y les damos motos, carros y gasolina.



Qué propongo: ya que no hacen, entonces déjennos hacer, que Bogotá con sus impuestos reclute, forme y pague una policía de Bogotá, que nunca se la lleven, que trabaje coordinadamente con la Policía Nacional, a la que le toca perseguir el narcotráfico, el tren de Aragua, el crimen transnacional, el Eln, los sicarios; vive muy ocupada. Radiqué el proyecto en el Congreso.

Claudia López dijo que Bogotá necesita 5.000 uniformados más. Foto: Secretaría de Seguridad / Policía Metropolitana

¿Quién les daría las órdenes?

El alcalde. El jefe de la Policía Nacional es el Presidente, él es el que los asciende no, les da órdenes, y yo pido favores y no me quejo.

¿Cuántas obras se finalizarán en su gobierno y cuántas quedan proyectadas?



Eso dependen del sector. En educación estoy ejecutando 70 colegios, de esos 35, o sea el 50 %, los entrego yo, y el otro 50 % queda en obra, entre 2024 y 2025 los va a entregar el siguiente alcalde. En salud, como el 70 u 80 % los voy a entregar yo, de los ocho hospitales, vamos a terminar cinco, de los 20 centros de salud nuevos, vamos a terminar 15.



En infraestructura de movilidad voy a entregar el 10 % de lo que contraté. Pero en el 2026, gracias al trabajo de esta alcaldía, a la contratación transparente, a que conseguimos la plata, los bogotanos van a tener nuevo corredor verde, 22 km nuevos, desde la 26 hasta la 200; nueva calle 13, que va a estar en 2026; la ALO Sur va a estar nueva, desde Chuzacá hasta la calle 13, en el 2026; el cable de San Cristóbal, que le va a arreglar la vida la gente San Cristóbal y unos vecinos de Usme, en el 2026, en el 2026 también se estrenará el segundo de Ciudad Bolívar, el de Potosí. En la calle 80, que viene en cuatro carriles y termina en dos, vamos a hacer un puente en la salida, también se va a estrenar en 2026. La ampliación de la autopista Norte, de 10 carriles, con transporte público y ciclorruta, se termina en 2026. ¿Saben por qué estamos tan trancados? Porque entre 2010, con la corrupción de Samuel Moreno, y el 2019, casi 10 años, no se hizo ni un kilómetro de nada. Ni de troncal de TransMilenio ni de zonal, ni de metro, nos la pasamos discutiendo si por arriba o si por abajo.



La alcaldía anterior consiguió 23 billones de pesos del Gobierno Nacional y puso 6 billones y dejó contratada la primera línea del metro, la 68, la Cali y la ALO Sur. Llegué y dije, no voy a parar la primera línea del metro, vamos a contratar la segunda línea, subterránea, a Suba y Engativá, y estoy cumpliendo, más la 13, el corredor verde, la 80, la 63, el Regiotram de Occidente, todo eso suma 125 kilómetros más.

¿Cómo consiguió ponerles tatequieto a las empresas de aseo?



Bogotá tiene tres problemas con basuras. Uno, pobreza extrema y habitabilidad de calle. Se les ha ayudado con comida, ingreso y organizándolos para que no nos hagan reguero. Los operadores del aseo ahora barren todo, hasta 28 veces por semana en zonas comerciales y menos contenedores y más frecuencias; y lanzando una campaña de cultura ciudadana para que los bogotanos ayudemos.

¿Cómo le va con las encuestas, la última le da desaprobación del 60 %?

Estamos en los dolorosos para llegar a los gozosos. Vivimos un momento de mucha incertidumbre, el hurto y el atraco subiendo, y claro que la gente está inconforme y pide más. Y tienen toda la razón. En las obras estoy pasando por los dolorosos: conseguir la plata, contratar la obra, apretar a los contratistas, y a otro, en cinco años, le tocará los gozosos y cortará la cinta. Claro, uno también comete errores. Cuando tenía 80 % de aprobación y hoy que tengo 35 o 40 o 45, tengo la misma gratitud, el mismo amor por esta ciudad y la tranquilidad de haber hecho lo correcto.





ERNESTO CORTÉS Y GUILLERMO REINOSO

EDITOR GENERAL / EDITOR BOGOTÁ

REDACCIÓN EL TIEMPO