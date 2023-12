Este es el restaurante colombiano que entró a la lista de los sitios más emblemáticos

El pasado 24 de diciembre de 2023, día de Navidad, el portal gastronómico Taste Atlas, publicó una de sus esperadas listas. En esta da a conocer los restaurantes que se destacan por tener las comidas más deliciosas a nivel mundial.



Entre ellos se encuentra uno colombiano. Le contamos dónde queda y cuál es.



Luego de conocerse la lista emitida por el portal gastronómico Taste Atlas, en la que se reconoció a Bogotá dentro de las 100 mejores ciudades para deleitarse con la comida local en este próximo año, se supo cuál es el restaurante que figuró en una nueva lista que tiene el nombre de 'Los 100 restaurantes más emblemáticos del mundo.'



Originalmente, se conoce como '100 Most Iconic Restaurants in the World y traducido a español'.



Asimismo, es importante mencionar que Taste Atlas ha tomado un protagonismo relevante durante estos últimos años, debido a que es una plataforma que cuenta con una base de alrededor 10.000 datos y recetas de todo el mundo.



En ella, hace recomendaciones respecto a las preparaciones y lugares.



En estas últimas listas, se recomendó probar el “ajiaco, perro caliente, tamales tolimenses, obleas y lechona” y visitar algunos de los mejores restaurantes de esta zona, entre ellos Pastelería Florida y la Puerta Falsa.



En el puesto número 32 se encuentra ubicada la bandera de Colombia, y junto a ella, se nombra a Bogotá.



¿Cuál es el restaurante colombiano que hace parte de la lista de los 100 restaurantes más emblemáticos del mundo?

La puerta falsa, en Bogotá, es el restaurante que hace parte de los sitios más emblemáticos del mundo respecto a la gastronomía.



Se precisa que este lugar ganó esta posición gracias al ajiaco y los tamales tolimenses que se sirven allí.

Taste Atlas destacó que “la puerta falsa, uno de los restaurantes más antiguos y tradicionales de Bogotá, ha servido comida tradicional colombiana a los clientes locales durante más de 200 años. Es un pequeño restaurante ubicado en una antigua casa colonial, a una cuadra de la Plaza de Bolívar”.



Está ubicado en sobre la calle 11 #6-50, en el barrio La Candelaria, en el centro de la capital colombiana.

La puerta Falsa es un salón de onces desde 1816. Allí, la gastronomía santafereña se han encargado de generación en generación, llenar de sabor y tradición a Bogotá, y todo esto gracias a sus especialidades.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

