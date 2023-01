La muerte de Jake Anthony Rojas en medio de un presunto ataque sicarial ocurrido el 30 de diciembre en la avenida Boyacá con calle 98, cuando iba en una camioneta junto con sus padres, sigue siendo motivo de indignación y de varias preguntas.

Facebook Twitter Linkedin

El menor asesinado, Anthony Rojas, tenía siete años. Foto: Archivo Particular

Si bien las autoridades no han revelado cuáles podrían ser los motivos del ataque, Jhon Fredy Rojas Peña, padre del pequeño y quien conducía el vehículo, asegura que no recibió amenazas antes del ataque y que no existe ninguna causa por la que quisieran atentar contra su vida. “Mataron a mi hijo y realmente no sabemos por qué nosotros. Él era un niño que solo tenía 7 años y que se dedicaba a estudiar”, dijo el hombre de 38 años en un audio revelado por este diario.



En la camioneta Jeep Wrangler Sport de placas FZ0 900 se movilizaban Rojas Peña y su esposa, Mayerly, padres del menor, y dos personas más, identificadas por la Policía como Efrén Rojas y Gloria María Peña.



Acerca de Rojas Peña se sabe que es oriundo del municipio de Bolívar, en el departamento de Santander, y que aspiró a un escaño para el Concejo de Bogotá en las elecciones regionales de 2019, en las que obtuvo 2.482 votos. Además, el hombre no cuenta con antecedentes judiciales.



En redes sociales es conocido por realizar contenido para una página de Facebook denominada Política Medieval, donde opina de temas políticos y sobre la actualidad del país. Allí cuenta con 5.000 seguidores.

Somos personas trabajadoras, llegamos a Bogotá a salir adelante. (...) Yo solo me dedico a trabajar. FACEBOOK

TWITTER

Esta misma plataforma es utilizada para buscar personal para su empresa Moracero S. A. S., la cual, según información del Registro Único Empresarial, fue fundada en julio de 2014.



Esta firma, que tiene su sede en el barrio Marsella, en Kennedy, se dedica al cobro de cartera y de hipotecas de bienes inmuebles.



“Somos personas trabajadoras, llegamos a Bogotá a salir adelante. (...) Yo solo me dedico a trabajar; los que quieran conocerme, yo fui candidato por el Polo y tengo una empresa de cobranza, solo me dedico a eso”, agregó.

Video El estremecedor audio del padre del menor baleado en el norte de Bogotá

Las pistas

Facebook Twitter Linkedin

El ataque se presentó ayer a las 4:23 p.m. cuando dos sujetos, quienes se movilizaban en una moto, dispararon en repetidas oportunidades contra la camioneta Jeep de color blanco. Foto: Policía de Bogotá

La Policía informó que está tras la pista de los atacantes y que se analizan las grabaciones de videovigilancia de la zona. De hecho, según información revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, en varias cámaras de seguridad del sector se puede ver cómo la familia venía siendo seguida.



“Son dos sujetos que van haciendo el seguimiento a este vehículo. En este momento se está haciendo el barrido de cámaras del sector, identificando la ruta que había tomado el conductor del vehículo que fue atacado, y con esto esperamos obtener las placas e imágenes de la moto”, señaló el coronel Herbert Benavídez, comandante (e) de la Policía, quien recordó que la recompensa por información que permita la captura de los atacantes es de 20 millones de pesos.



Sobre cómo ocurrió el atentado, fue el mismo padre del menor quien reveló detalles acerca de por qué circulaban por ese sector de la capital.



“Veníamos del centro comercial de la calle 80 con avenida Boyacá, de Titán Plaza (...), pero más allá, donde se empieza a trancar un poquito, empezamos a sentir disparos. Yo pensé que se había reventado algo del carro. Lo único que le dije a mis esposa es que bajara la cabeza, pero no nos habíamos dado cuenta de que mi niño ya no estaba, que le habían disparado”, señaló Rojas Peña.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias