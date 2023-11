Este es el contratista que instaló la pantalla en el Autódromo de Tocancipá

Tras el hecho desafortunado que ocurrió el fin de semana en el Autódromo de Tocancipá, han sido muchas las versiones que suenan sobre los motivos de la caída de la pantalla. Testigos de la tragedia aseguraron que esta no contaba con las medidas de seguridad necesarias para sostenerse y que por esa razón se desplomó en medio de las fuertes lluvias.



(Le puede interesar: Menor de edad, víctima de accidente en el Autódromo de Tocancipá, está en coma inducido)

Facebook Twitter Linkedin

Accidente en autódromo de Tocancipá: colapsó una pantalla gigante Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, EL TIEMPO se comunicó con Roberto Wilson, presidente del TC 2000, la carrera automovilística en la que ocurrieron los hechos y quien explicó que el proveedor de pantallas y sonido tiene un historial de 5 años trabajando para la competición y que instala las pantallas en cada evento que celebran.



AR EVENTOS es una reconocida organización dedicada a la logística de eventos en todo el país y que, desde hace más de cinco años, trabaja como proveedor de insumos audiovisuales y sonoros para los eventos desarrollados dentro del Autódromo de Tocancipá.



Aunque EL TIEMPO intentó contactarse con esta organización, no fue posible establecer una comunicación. Sin embargo, se consultó en archivos y documentos y, en efecto, se halló que la empresa es proveedora de estos servicios para los eventos del autódromo desde hace cinco años y cuenta con todos los documentos reglamentarios para ejercer la actividad comercial que desempeña.





(También puede leer: Atención | Autoridades sellaron por tres días Autódromo de Tocancipá tras accidente)



Roberto Wilson le dijo a este diario que la pantalla sí contaba con los requisitos técnicos y de seguridad y con todos los certificados necesarios para su instalación.



De hecho, ante el supuesto cierre del Autódromo por, presuntamente, no tener permiso para levantar la gran estructura de video, Wilson explicó que no es cierto y que el sellamiento de tres días de la pista de carreras se dio por temas administrativos de rutina frente al hecho ocurrido y que además les impusieron la respectiva multa.

"Nosotros tenemos dos pólizas de seguro y las dos son con Seguros del Estado. Una es para los pilotos y la otra es una póliza de responsabilidad civil para el público". FACEBOOK

TWITTER

Pese a que los testigos de los hechos y algunos familiares de las víctimas señalaron mediante las redes sociales que las 'cadenas' que sujetaban la pantalla no estaban en el momento en el que esta cayó sobre los asistentes, el empresario explicó que las cadenas que se ven sobre la pantalla son el mecanismo que se usa para subirla y bajarla de la estructura que la sostiene, más no para asegurarla.



"Todo eso está, nosotros tenemos pólizas. Toda la gente que entra el autódromo entra con una manilla, entra marcado. Nosotros tenemos dos pólizas de seguro y las dos son con Seguros del Estado. Una es para los pilotos y la otra es una póliza de responsabilidad civil para el público. Si yo no saco las pólizas, a mí el autódromo no me alquila el escenario", explicó Wilson.



Según detalló, las pólizas para los pilotos cubren eventualidades hasta por 30 millones de pesos y las de responsabilidad civil, que cobijan a los asientes, oscilan entre los 400 y 500 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer era amante de los autos y de las motos. Foto: Tomada de redes sociales

"¿Qué si alguien debe responder? Claro que hay que responder. En este momento estamos trabajando con todas las autoridades para poder establecer las responsabilidades. Gestión del Riesgo, Fiscalía, Bomberos, la administración municipal y el proveedor (...) pero todo no es como lo están contando", anotó Wilson.



Durante la tarde de hoy, las diferentes partes involucradas en los hechos estuvieron en una reunión de emergencia para evaluar la situación y hacer un correcto estudio de los hechos para determinar las acciones a seguir y las responsabilidades individuales.



Se espera una comunicación sobre los detalles de esta reunión en las próximas horas.





JONATHAN TORO ROMERO

EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá