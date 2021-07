Este domingo será demolido uno de los edificios del CAN

El Ministerio de Defensa tiene previsto este domingo, 4 de julio, sobre las 10 a.m., realizar la implosión del edificio de cinco pisos construido en el Centro Administrativo Nacional (CAN).



La edificación será demolida por el deterioro de su infraestructura. Después de estudios de riesgo y procedimientos técnicos se determinó que la implosión es el método más adecuado para derribarla y no poner en riesgo otras construcciones de la zona y evitar afectaciones al medio ambiente.

(Le puede interesar: Grave accidente en Bogotá: carro cae del puente de la 94)



La implosión del edificio, que se encuentra sobre la calle 26, durará menos de diez segundos. No obstante, para realizarla se requerirá de un procedimiento logístico especial. Por esto se contempla el cierre de la av. El Dorado, entre las carreras 50 y 60, desde las 9 a.m. hasta las 11 a.m. Además, habrá restricciones a la movilidad en las carreras 54, 57 y 59, entre las calles 24 y 44 en los sectores de CAN y Salitre.

(Además: Peligroso negocio estaría detrás de la desaparición de Nátaly Ángel)



El consorcio Infraimplot Bogotá estará a cargo de estos trabajos. Utilizará un sistema mecánico tradicional en terreno para finalizar las labores que se vienen adelantando desde el pasado 4 de junio. El retiro de escombros culminará a inicios de septiembre, según lo indicó el Ministerio de Defensa.



Esta es la segunda implosión que se realizaría en el CAN. La primera fue el 19 de noviembre de 2017 con la demolición del edificio del Ministerio de Transporte.



REDACCIÓN BOGOTÁ