Pilas: las violentas modalidades de robo que tienen en alerta a los ciclistas en Bogotá

En grupo y con armas de fuego, los delincuentes han desarrollado nuevas modalidades de robo para hurtarles todas sus pertenencias y dinero a los ciclistas que transitan por las diferentes vías de Bogotá.



Los casos más violentos se han presentado en el norte de la capital y en la vía La Calera, donde los afectados terminaron desnudos, golpeados o con lesiones en el cuerpo por disparos a quemarropa, según han relatado diferentes víctimas a EL TIEMPO.

​

Estos son los nuevos modus operandi que tienen los ladrones en la capital colombiana.

Según los datos oficiales de las autoridades, cada 42 minutos en promedio una bicicleta es robada en la ciudad.



Además, de acuerdo con el Sistema Estadístico de la Policía Nacional (Siedco), entre el primero de enero y el 31 del mismo mes en Bogotá se registraron 551 robos de bicicletas.



Sin embargo, lo que más llama la atención ha sido la gravedad de los hurtos que se han cometido en los últimos días, pues los delincuentes se presentan armados y sin miedo de herir a las víctimas.



Foto: Archivo EL TIEMPO

Bicicletas amontonadas a un costado de la ciclorruta

Sobre las 5:47 de la mañana de este jueves, 8 de febrero, un grupo de ciclistas que transitaba por la carrera 11 con calle 121, en el norte de Bogotá, fue víctima de atraco por cuatro delincuentes que desarrollaron un nuevo modus operandi.



En diálogo con EL TIEMPO, el contratista Carlos Sierra (víctima del robo) contó que transitaba por la carrera 11 -de la cual tenía la percepción de que era muy segura- cuando de repente notó unas bicicletas y patinetas en el piso que obstaculizaban el paso por la ciclorruta.



También se percató de que en el carril sentido sur - norte de la vía había un tropel de gente (alrededor de 15 a 20 personas).



Sin embargo, siguió su camino, y apenas dos metros más adelante vio a un hombre que -en medio de los vehículos en el suelo- decidió 'dar vía', por lo que Sierra salió a la vía principal sin tener idea del violento hurto del que sería víctima.



"Como a los dos metros del hombre que estaba 'dando vía', uno de los delincuentes se me abalanza y me golpea. Me tumba con todo y bicicleta. Luego, uno de los otros, cuando estoy tendido en el piso, viene y me dispara a quemarropa", contó el ciclista, de 45 años.



Otra de las víctimas de ese modus operandi fue un mayor de la Fuerza Aérea, a quien le robaron una patineta eléctrica "con todas las de la ley", según dijo Sierra.



Fue así como le robaron la bicicleta al contratista, la cual tiene un precio de alrededor de 20 millones de pesos, además de ser víctima de un disparo en la mano izquierda que le ocasionó una fractura en el quinto dedo de esta.

El robo a ciclistas ocurrió en la carrera 11 con calle 121. Foto: Capturas de pantalla

Curva cerrada en La Calera

La vía Bogotá - La Calera es una de las más transitadas por los usuarios de bicicleta de la capital, esto debido a que los ciclistas se reúnen en grupos para mejorar sus marcas y disfrutar del deporte.



Sin embargo, los delincuentes se han percatado de ello y se han reportado varios robos en la zona, sobre todo en las curvas cerradas, en las que por los matorrales y las plantas no se logra divisar lo que hay más adelante.



Fue así como tres deportistas fueron víctimas de esta modalidad de robo, quienes terminaron desnudos, golpeados y con sus cuentas bancarias prácticamente vacías.



Según contó una de las víctimas a EL TIEMPO, los hombres los arrastraron hacia zonas del bosque que se alejaban del camino principal, llegando hasta un monte donde fueron amarrados de pies y manos.



Allí los obligaron a quitarse los cascos y todas las prendas de ropa que llevaban y los dejaron completamente desnudos.

Minutos después, los atracadores desbloquearon los celulares de las víctimas y pidieron datos sobre sus cuentas bancarias, amenazando a los tres deportistas con un cuchillo en caso de que pusieran resistencia.



Luego de sacar todo el dinero de las plataformas bancarias, los ladrones se prepararon para la huida y les advirtieron a los deportistas que, de notar una denuncia del caso, procederían a buscarlos a ellos y a sus familiares.



Las autoridades afirmaron que no es el primer caso que se presenta en la zona y que, tal como afirmaron los policías que llegaron al lugar, "la zona ha estado caliente en los últimos meses".

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

