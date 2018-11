Ojo, que no lo coja el trancón por las marchas

La calle 13, la avenida Caracas, la calle 72, la 26, la NQS y la calle 19 serán algunas de las vías en la que se espera circulen los manifestantes hoy.



Las autoridades se señalaron que si no es prioritario que usted vaya al centro de la ciudad no lo haga, pues se espera que las marchas se concentren al finalizar la tarde de este jueves en la plaza de Bolívar

Las marchas empezarían a las 8:30 de la mañana con los conductores de carros de placa blanca y 2 de la tarde lo harán los profesores y a ellos se sumarán los estudiantes que saldrán después de las 4 de la tarde.



También harán parte de las manifestaciones los gremios de trabajadores y educadores del país.

Estas son las vías afectadas:



Calle 72 en la Universidad Pedagógica



Carrera 30 al sur de la Universidad Nacional



Calle 26 al oriente en la Universidad Nacional



Avenida Caracas después de la calle 72 al sur



Carrera 7ª desde la calle 45 al sur desde la Universidad Distrital



Calle 19 al oriente desde la carrera 30



El punto de llegada será la Plaza de Bolívar



Los conductores de vehículos blancos se concentrarán a las 8:30 a.m. en:



Autopista Norte



Calle 80



Calle 13 con 68



Yomasa avenida Boyacá



Soacha San Mateo, autopista Sur

Se espera que en estas marchas salgan aproximadamente 20 mil personas y se contará con el acompañamiento de 85 gestores para evitar bloqueos y desmanes en las vías.

Tenga en cuenta que sí usted va hacer parte de la marcha con su vehículo

y no acta las recomendaciones, como no bloquear las vías o hacer plan tortuga podrá ser sancionado.



Estas son las multas:



Por abandonar, bloquear una calzada, dejar solo su vehículo o transitar en contravía:



C02 - Estacionar un vehículo en sitios prohibidos (multa de $390.600).



C03 - Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito (multa de $390.600).



C04 - Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este código, las señales de peligro reglamentarias (multa de $390.600).



D03 - Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril (multa de $781.200 y la inmovilización del vehículo).



Por realizar plan tortuga:



C14 - Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (multa de $ 390.600 y el vehículo será inmovilizado).



C25 - Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de demás vehículos (multa de $ 390.600).



C31 - No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito (multa de $ 390.600).



D04 - No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de "PARE" o un semáforo intermitente en rojo ($ 781.200).



D05 - Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados (multa de $ 781.200).



D07 - Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas (multa de $ 781.200).



D09 - No permitir el paso de los vehículos de emergencia (multa de $ 781.200).



Por perifonear o usar megáfonos en la vía:



B23 - Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras esté en movimiento (multa de $ 208.300).



C29 - Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de otro tipo de vehículos (multa de $ 390.600).



D17 - Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores (multa de: $ 781.200).



BOGOTA

@CeronBastidas