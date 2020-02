Así se comporta la movilidad hoy día de paro en Bogotá

El Sindicato Nacional de Maestros (Fecode) marchará este jueves y viernes en Bogotá.



Para este jueves, la movilización contempla iniciar en la Fiduprevisora, ubicada en la calle 72 con carrera décima, y avanzar por la carrera 15 hasta el Ministerio de Trabajo.



El viernes comenzará en el parque Nacional con destino a la plaza de Bolívar. Los docentes tomarán la carrera Séptima, seguirán por la carrera 13 y luego avanzarán por la décima, continuarán hacia la avenida Jiménez y luego volverán a la carrera Séptima.

Las movilizaciones estarán acompañadas por los gestores de convivencia, además, se dispondrá de 1.000 uniformados de la Policía de tránsito y 180 integrantes del grupo GUIA de la Secretaría de Movilidad. La Personería tendrá a disposición el Grupo de Atención Especial para la Vulneración de Derechos Humanos.



Plan de movilidad y desvíos programados para hoy jueves

1. La calle 72 estará cerrada en ambos sentidos entre la avenida Caracas y la carrera Séptima desde las ocho de la mañana hasta la 1 p. m. Este cierre afectará el cruce de las carreras novena y once a la altura de la 72.



2. Calle 72 al oriente: se habilitará el giro a la izquierda (occidente - norte) en la carrera 15. También se puede llegar tomando la carrera 14a hacia el sur y luego la calle 69 al oriente.



3. Calle 72 al occidente: tomar las calles 67 y 76 al occidente para retomar por la 72 abajo de la avenida Caracas.



4. Carrera 11 al sur: tomar la calle 77 al oriente para usar la carrera Séptima al sur.

Carrera novena al norte: tomar la calle 70 al oriente para girar al norte en la carrera Séptima.



5. Carrera 15: transitar por la avenida Caracas y por la carrera novena hacia el norte. Para los cruces de las calles 76, 82 y 85 solo se cerrarán desde la carrera once y la avenida Caracas a medida que avance la movilización; y en el caso de las calles 92 y 94, serán cerradas desde la carrera once y novena a medida que pase la marcha.



6. Glorieta carrera 15 con calle 100: los accesos serán cerrados desde el mediodía hasta las tres de la tarde, sin embargo el puente vehicular de la calle 100 permanecerá habilitado. Para quienes se desplacen por la carrera quince, de norte a sur, los desvíos serán por la carrera novena a la altura de la calle 104.

El Centro de Operaciones de Emergencia junto con las entidades distritales estarán monitoreando las movilizaciones, durante los dos días, desde las 7 a. m. Adicionalmente, la Veeduría Distrital tendrá disponibles las líneas de atención para atender las denuncias en caso de abusos por parte de la autoridad.

