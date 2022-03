TransMilenio anunció que las rutas zonales C129, A129, D208, G208, C147, G147, C131 y H131 modificaron su horario de operación con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios de las localidades Suba, Engativá, Bosa y Rafael Uribe Uribe.

Así las cosas, TransMilenio recomienda a los usuarios y usuarias personalizar la tarjeta Tullave para que puedan recibir beneficios, como transbordos de 0 a 200 pesos, dos viajes a crédito que se pueden renovar, la posibilidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo y tarifas preferenciales para personas que hacen parte de población vulnerable.

Estás son las rutas que se modificaron

- C129 Bilbao - A129 Germania, de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 9:00 p.m. y domingos y festivos de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.



- D208 Puente de Guadua - G208 Metrovivienda, de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingos y festivos de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.



- C147 Bilbao - G147 Metrovivienda, de lunes a sábado de 3:30 a.m. a 10:00 p.m. y domingos y festivos de 4:00 a.m. a 9:00 p.m.



- C131 Bilbao, de lunes a viernes de 3:30 a.m. a 8:00 p.m. sábados de 4:00 a.m. a 8:00 p.m. y domingos y festivos de 5:00 a.m. a 7:00 p.m.



- H131 Diana Turbay, de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 9:00 p.m. sábados de 4:30 a.m. a 9:00 p.m. y domingos y festivos de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

