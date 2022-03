De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), en Bogotá hay 19 plazas de mercado, una en cada localidad. Sin embargo contando las públicas y las privadas, habría un total de 44 plazas.



Conozca cuáles son las siete plazas de mercado más emblemáticas de la capital.



La plaza de mercado son centros de negocios, de encuentro entre productores, comerciantes y clientes, se podría decir que es una cercanía entre el campo y la ciudad, puesto que la mayoría de los productos que se ponen en venta en las plazas son de cosechas recientes, por lo que los productos muy probablemente van a estar frescos y con menos químicos.



En Bogotá hay diversas plazas de mercado, y todas tienen algo que las caracteriza, descubra cuáles son las más representativas de la ciudad y qué las diferencia.



Plaza La Perseverancia



Está ubicada en la localidad de Santa Fé, en la carrera 5 con calle 30. Lo que hace popular a esta plaza es su gastronomía, ya que tienen una tradicional oferta gastronómica donde se encuentran restaurantes típicos, no obstante, la especialidad allí es la fritanga. Asimismo, encontrará una variedad de frutas, verduras, quesos carnes, etc.



Además, fue declarada patrimonio cultural y es considerada como un atractivo turístico-gastronómico de Bogotá, ya que preserva las tradiciones ligadas al campo y la cocina tradicional.



Plaza La Condordia



Es una de las plazas más antiguas de la capital, abrió sus puertas al público en 1935 y fue reconstruida en 2019. Está ubicada en la localidad de La Candelaria, ha sido marcada por significativos momentos para la ciudad, debido a su antiguedad. Fue declarada como un bien patrimonial y cultural, cuenta con 8 restaurantes criollos, y se dice que allí se encuentra el mejor ajiaco santafereño.

Plaza de la Concordia, La Candelaria Foto: Cortesía de Ricardo Rondón.

Plaza Samper Mendoza



Ubicada en la localidad de Los Mártires, es famosa por la gran variedad de hierbas que se encuentran en el lugar, también es conocida como 'el palacio de las hierbas aromáticas'. En esta plaza, se comercializan cualquier tipo de plantas.



En la plaza Samper Mendoza se han descubierto cerca de 400 especies de plantas que poseen beneficios a nivel nutricional, algunas tienen poderes curativos, también hay plantas especiales para la elaboración de farmacéuticos y derivados de uso gastronómico.



Plaza Fontibón



Tiene apróximadamente 50 años de antigüedad, y poco a poco, se fue convirtiendo en un espacio de encuentro de diversas culturas, en especial de las culturas indígenas que aún sobreviven en la ciudad y a sus alrededores. Por lo tanto, es conocida por su ancestralidad, ubicada en la carrera 103 No. 26 -71 en todo el centro de la localidad de Fontibón. Allí podrá encontrar diversas frutas y verduras, carnes, frutos secos, legumbres, etc.

Plaza 12 de octubre



Situada en el corazón de Bogotá, en la localidad de Barrios Unidos, conocida porque se encuentra una gran variedad de artesanías, también porque hay diversidad de pescados y lácteos. Además, es popular también, por la fritanga de Doña Segunda.



Asimismo, la lechona también es un atractivo de esta plaza, puesto que, muchas personas van allá exclusivamente a comprar este plato típico. En este lugar, se encuentran espacios para realizar actividades lúdicas y talleres de lectura para niños.



Plaza 7 de agosto



Conocida por sus imponentes montañas de frutas y verduras, pues allí se encuentran frutas de todos los colores, aromas y sabores. En la actualidad, cuenta con más de 260 módulos de comerciantes que venden frutas, verduras, carnes, pescados, vísceras, lácteos, artesanías y graneros. También cuenta con plazoleta de comidas e incluso hay espacios para la venta de ropa y calzado. Ubicada en la localidad de Barrios Unidos.



Plaza 20 de julio



Es popular por su ruralidad, pues en esta plaza, hay un espacio especial para los mercados campesinos y los fines de semana se comercializan productos provenientes de municipios de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Además, también se caracteriza por el sentir religioso, ya que muy cerca se encuentra el Santuario del Divino Niño, y las personas van a rezar y salen para la plaza.

