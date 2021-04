Lo que debe saber sobre la restricción 4x3 que se aplicaría en Bogotá

Luego del comité epidemiológico, la Alcaldía de Bogotá puso ayer a disposición del Gobierno Nacional una serie de medidas para contener el contagio del virus covid-19. Dentro del paquete se encuentra el funcionamiento de la ciudad bajo el esquema de cuatro días de actividad por tres de confinamiento.



El aislamiento general empezaría a regir este jueves 8 de abril, desde las 10 p. m. hasta las 4 a. m. del lunes 12 de abril. El esquema volvería a funcionar en los mismos horarios entre el jueves 15 y el lunes 19 de abril.

Asimismo, la ciudad volvería a tener pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales, con excepción de hoteles y restaurantes.



En la última semana, la demanda de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) para covid-19 en Bogotá pasó de 52 a 114. Este aumento de más del doble activó las alertas de la Alcaldía por la posibilidad de que sigan creciendo de manera acelerada las solicitudes ante el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), desde donde se asignan las UCI.



Horas antes de estas medidas, la alcaldesa había declarado la ciudad en alerta naranja y, en el marco de esta, ordenó la suspensión de los procedimientos de baja y mediana complejidad no covid programados. La ciudad había sido declarada en alerta amarilla el pasado 25 de marzo. La Alcaldía también les pidió a las IPS y EPS aumentar cada semana entre 150 y 160 el número de camas UCI, así como incrementar las pruebas que realiza cada día y el seguimiento a los casos positivos y el cerco epidemiológico.



Durante los anuncios, la mandataria dijo que el tercer pico de contagio con covid-19 se podría presentar en la última semana de abril. Hace ocho días había indicado que se esperaba para mayo. También les recomendó a quienes viajaron en la Semana Santa permanecer en casa, como medida de prevención.



Cuatro días de actividad y tres de cuarentena

La ciudad funcionará bajo el esquema cuatro días de actividad con todas las medidas de bioseguridad y tres de confinamiento. La cuarentena general se iniciará desde este jueves 8 de abril a partir de las 10 p. m. hasta las 4 a. m. del lunes 12 de abril.

Pico y cédula

El Distrito se acogerá a la medida de pico y cédula propuesta por el Gobierno Nacional. De esta manera, la medida entrará en funcionamiento desde este martes 6 de abril para el ingreso a establecimientos comerciales, exceptuando hoteles y restaurantes.

Procedimientos urgentes

Quedan suspendidos todos los procedimientos de mediana y alta complejidad no covid que estaban programados y que no son urgentes. Ahora estos deben ser reprogramados. La medida busca evitar el crecimiento alto de solicitudes de UCI no covid y que no se limite la capacidad hospitalaria.

Aumentar las camas UCI

Habilitar en promedio entre 150 y 160 UCI adicionales cada semana hasta completar las 500 que tiene el sistema de salud y que no están en el censo. Esto se va a hacer conjuntamente con las IPS y las EPS en la ciudad.

Aumentar pruebas y seguimientos

Se les pedirá a las IPS y EPS de la ciudad aumentar el número de pruebas que vienen realizando y que se ha reducido. También les pedirán aumentar el seguimiento y el cerco epidemiológico a los casos positivos.

Recomendación a viajeros

A quienes viajaron en Semana Santa y no tuvieron el cuidado suficiente, porque se reunieron con personas diferentes a su círculo familiar, se les recomienda quedarse en casa esta semana, por si aparece alguno de los síntomas de enfermedad respiratoria y reportar a la EPS. Estos demoran entre 3 y 5 días en aparecer.

