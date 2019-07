Las dudas de los habitantes de Guatavita frente al proyecto Tominé

Un megaproyecto del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) alrededor del Embalse de Tominé tiene en alerta a algunos habitantes de Guatavita, Sesquilé y Guasca, municipios vecinos a este cuerpo de agua. Aunque el GEB ha adelantado reuniones informativas, la comunidad insiste en que los puntos de participación ciudadana, impactos en la región e inquietudes ambientales no han sido respondidas satisfactoriamente.

El proyecto ecoturístico Fasynga-Guatavita-SIÉ (nombre completo del futuro parque), pensado para hacerse sobre predios propiedad del GEB, intervendrá cerca de 104 hectáreas. Esto incluirá zonas de camping, zonas de recreación pasiva, restaurantes y un malecón, todo conectado por un ciclopaseo que rodea el embalse. La obra está a cargo del Consorcio Tominejo.

Veedores municipales, como Marisol Peñuela, han criticado que el alcalde de Bogotá, quien respalda este proyecto, quiere ampliar los espacios recreacionales de la capital a la región sin tener en cuenta, según ellos, el impacto en las poblaciones.



Además, fue el propio Distrito, desde la Secretaría de Planeación, quien celebró cuando se logró obtener desde regalías 80.000 millones de pesos para financiar parte de la primera fase del proyecto. El GEB, por su parte, le manifestó a EL TIEMPO que en este momento se están “gestionando todos los permisos ambientales y licencias de construcción requeridos, y adelantando los trámites jurídicos para la ejecución del proyecto”.



Sin embargo, el personero de Guatavita, Paulo César Díaz, manifestó con preocupación que estas licencias se están sacando por separado y no como un documento de aprobación ambiental completo. “Tiene en trámite la licencia de construcción y 83 permisos de ocupación de cauce, uno por cada elemento que toque el cuerpo de agua”.

Reparos ambientales

Hugo Gómez, gerente del proyecto, dijo que este procedimiento se contempló así. “Ya radicamos los permisos ante la CAR. Aunque aún no han salido, ya tenemos conceptos técnicos favorables”, detalla.

En las socializaciones se ha presentado el proyecto como un espacio ecoturístico, deportivo y de recreación para los habitantes de Bogotá y la región. También, según el GEB, será una oportunidad de desarrollo para los habitantes de los municipios circundantes.



Pero líderes comunitarios como Marisol Peñuela y Pedro Cruz le han manifestado a EL TIEMPO que los creadores del proyecto no han sido claros frente a los impactos sociales, económicos y ambientales que esta obra traería a la región.



De hecho, han convocado a cacerolazos y reuniones comunitarias para hacer seguimiento a lo poco que saben del proyecto. El GEB se defendió e informó que, hasta mayo, se habían adelantado 41 reuniones informativas, acompañadas de actividades adicionales en los tres municipios, en las que habían participado unas 10.000 personas. Pero la perspectiva, desde algunos sectores de la comunidad, es que los encuentros informativos han sido poco detallados.



“Las reuniones han sido a medias. Exponen renders e información superficial. Pero cuando la comunidad pregunta por el manejo de residuos, la participación de negocios locales y el impacto social y ambiental, hay respuestas que se dan muy por encima”, afirma el personero de Guatavita.



Peñuela, Cruz y otros líderes indican que las cifras de reuniones informativas entregadas por el GEB no llegan a ser representativas para el tamaño de las poblaciones involucradas y que tampoco ha habido convocatorias oportunas.

Esto, según el gerente del proyecto, tiene una explicación: “Tuvimos una estrategia inicial prudente porque no teníamos los recursos. Pero ya contamos con el dinero de regalías, vamos a poner toda la información en el territorio. El compromiso es conformar mesas técnicas con todos los grupos de interés”.

Las dudas

Al ser un proyecto con miras al desarrollo económico, la inclusión de locales y establecimientos comerciales es un punto que ha despertado interés en los habitantes.



Pero, dicen, que de eso no se ha hablado en mayor medida. “El GEB y el consorcio avanzan en medio de un secretismo absoluto. No es claro cómo involucrará a la comunidad en términos de empleo y oportunidades, cuando la gente sí está interesada”, criticó Mauricio Calderón, concejal de Guatavita.

Frente a esto, el GEB aclaró que ya ha identificado 75 tipos de emprendimientos diferentes de productos y servicios que pueden involucrarse en el parque. “Estos emprendimientos comprenden desde el cultivo y venta de plantas nativas para el proyecto de renaturalización que está previsto en el embalse, hasta servicios de mantenimiento y reparación de los espacios al interior del parque.



Se ha venido trabajando con programas del Sena y la Cámara de Comercio de Bogotá con poblaciones que han visto en este proyecto una oportunidad para hacer realidad sus ideas de negocio” fue la respuesta que, por escrito, le remitió el GEB a EL TIEMPO.



Además, en una reciente reunión en el Concejo de Guatavita, a la que asistió el gerente del proyecto, se llegó a una serie de compromisos con la comunidad. Entre ellos estaba organizar y concertar con prestadores turísticos locales para incluirlos. Sin embargo, no se definió fecha de anuncio del operador del parque.



Pero los habitantes aún temen. Marisol Peñuela, habitante de Guatavita, veedora y operadora turística, dice que le “preocupa que este proyecto cambie nuestra actividad económica y que ignore lo que puede ofrecer la comunidad. Ellos quieren imponer su propio operador”.



Por otra parte, la capacidad de carga del parque y el impacto de la llegada de visitantes ha sido otras de las mayores preocupaciones. “No ha sido claro cómo se va a mitigar el impacto ambiental, comercial y de convivencia. Llegarán personas externas al territorio, habrá más contaminación y podrían generar dinámicas que antes no sucedían en un territorio tan tranquilo”, aseguró Pedro Cruz, quien hace el seguimiento desde Guasca.



El GEB le indicó a EL TIEMPO que la primera fase del proyecto tiene previsto una capacidad de carga máxima de 4.246 personas. Para enfrentar los efectos en movilidad y seguridad ya se hizo un análisis de caso.



“Se desarrolló un estudio que, en particular en el tema de seguridad, se trabajó de la mano de la Policía. Fueron ellos quienes detectaron cambios en el entorno y desarrollaron soluciones, como aumento de personal para la protección de la comunidad y mejoras en técnicas de vigilancia y control. Por ahora, estos planes se escalarán a altos mandos para una aprobación.

El agua: tema central

Una de las preguntas más recurrentes entre la comunidad cuando se anunció el proyecto fue ¿de dónde se sacará el agua para atender las necesidades de los visitantes sin afectar a los residentes?. La respuesta del GEB, que se les compartió a los residentes y a EL TIEMPO, los sorprendió en cierta medida: el agua saldría del mismo embalse, donde sería vertida nuevamente después de ser tratada con plantas de aguas residuales.



Otro de los cuestionamientos tiene que ver con el impacto de este proyecto sobre el río Bogotá, que regula sus niveles a través del embalse.



Frente a esto, en el momento de anunciar la aprobación de las regalías, el distrito aseguró que, por el contrario, la obra mejoraría las condiciones ambientales de la cuenca del río Bogotá. Y el GEB, por su parte expuso los beneficios en un documento: "revegetalizará la cuenca para controlar la erosión, habrá regulación hídrica para mantener el nivel adecuado del embalse y controlará la contaminación del entorno".



En medio de la polémica que ha despertado el proyecto, la comunidad insiste que las respuestas no son suficientes. Y, aunque el GEB ha manifestado su compromiso con resolver las inquietudes, existe el temor de que poco de esto se cumpla.



Por ahora, este diario supo que se está conformando una veeduría ciudadana para hacer seguimiento al tema. Además, se está organizando una serie de programas radiales, programados para julio, en las que ellos hagan las preguntas, el GEB presente el proyecto y luego se haga un foro conjunto.



El GEB no ha revelado fechas concretas de comienzo ni finalización de la primera fase del proyecto.



ANA PUENTES

EL TIEMPO