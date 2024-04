Estas son las 10 zonas donde más ponen fotocomparendos en Bogotá

En Bogotá hay 129 cámaras de fotodetección, también conocidas como cámaras salvavidas, ubicadas en 92 puntos de la ciudad. Tienen como propósito reducir la siniestralidad vial y garantizar el cumplimiento de las normas por los conductores, como el control de la velocidad, el pico y placa y la vigencia del Soat.

Según la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, durante el año pasado se registraron más de 700.000 comparendos por infracciones detectadas por estos aparatos, lo que representa "74.102 sanciones más que el año anterior".

“Es una cantidad desorbitada tener más de 1.900 multas al día. La Secretaría de Movilidad debe dar explicaciones sobre el estado de las cámaras y el proceso de multa a través de las herramientas tecnológicas. Los propietarios de vehículos se sienten perseguidos en la ciudad", afirmó en un comunicado.

Fotomultas en Bogotá

Cabe resaltar que la Secretaría de Movilidad ha afirmado que los puntos de fotodetección son autorizados por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Asimismo, ha asegurado que "las fotodetecciones en Colombia son legales. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-321 de 2022, confirmó que las fotodetecciones son legales y determinó que los propietarios de vehículos deben cumplir con la revisión técnico mecánica, el Soat vigente, no circular en horarios no permitidos, así como no exceder los límites de velocidad".

Estos dispositivos captan seis tipos de infracciones.

Los 10 puntos donde más se imponen comparendos en Bogotá

Diago, a través de un derecho de petición ante la Secretaría de Movilidad, logró establecer que, de los 129 puntos de fotodetección en Bogotá, hay 10 zonas donde se evidencian la mayor cantidad de imposición de comparendos.

Seis de ellas están ubicadas en la autopista norte; zona en la se efectúan la mayor cantidad de comparendos en la ciudad. Esta es la lista completa:

Autopista Norte - Calle 97: 4.119 comparendos Autopista Norte - Calle 183: 3.535 comparendos Autopista Norte - Calle 95: 2909 comparendos Avenida Boyacá - Calle 63D: 2.378 comparendos Avenida Ciudad de Cali - Calle 15A: 2.052 comparendos Avenida Boyacá - Calle 131: 1.769 comparendos Autopista Norte - Calle183A: 1.610 comparendos Autopista Norte - Calle 127B: 1.604 comparendos Autopista Norte - Calle109: 1.583 comparendos Autopista Sur - Calle 59 SUR: 1.571 comparendos

Localidades con más cámaras de fotodetección

Hay 5 localidades en donde se focalizan, principalmente, las cámaras de 'fotomultas' en la capital:

1. Chapinero: 19 dispositivos registrados.

2. Suba: 19 dispositivos registrados.

3. Kennedy: 18 dispositivos registrados.

4. Usaquén: 15 dispositivos registrados.

5. Engativá: 13 dispositivos registrados.

El resto de cámaras de distribuyen así: Barrios Unidos (9), Teusaquillo (5), Ciudad Bolívar (5), Puente Aranda (4), Los Mártires (4), Bosa (4), San Cristóbal (4), Rafael Uribe Uribe (3), Santa Fe (3), Tunjuelito (3) y La Candelaria (1).

