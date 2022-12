La Secretaría de Movilidad junto a la Alcaldía Mayor anunciaron las próximas medidas que se tomaran para mejorar la movilidad en Bogotá. Estas normas además de contribuir con el medio ambiente, facilitará la ejecución de más de 1.000 frentes de obra y hará que el uso del carro sea más equitativo.



Este anunció dejó claro que el año entrante serán tres medidas explicitas las cuales serán; Mantener el pico y placa durante la temporada de fin de año, suspender el permiso de carro compartido y mantener el de pico y placa solidario y por último, iniciar la nueva rotación del pico y placa a partir del 10 de enero.

¿Cómo funcionara la nueva rotación del pico y placa?

Cada cuatro meses habrá rotación de placas, esto quiere decir que desde el 10 de enero hasta el mes de abril, los días impares podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 - 2 - 3- 4 y 5. y los días pares podrán circular los carros con placas terminadas en 6 - 7 - 8 - 9 y 0.



Este cambio permite que la restricción sea equitativa entre pares e impares. Esta nueva distribución del pico y placa le permite al sector automotor tener una diversificación de la circulación durante el año. A partir del 10 de enero funcionará este método, pero desde el 16 de enero comienza a aplicarse todas las medidas sancionatorias.

Cada cuatro meses la Entidad anunciará la rotación de las placas.



La medida rige para vehículos particulares de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿Cuál es la sanción por incumplir la norma del pico y placa en Bogotá?

Por el incumplimiento de la medida se impondrá la tarifa correspondiente a la infracción C.14 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito de Colombia. Esta norma dice; Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. La multa por su incumplimiento es de $468.500 para este 2022.



Cabe mencionar que con esta infracción el vehículo es inmovilizado y se deberán asumir los costos de patios y grúas correspondientes.

¿A partir de cuándo se suspende el permiso de carro compartido?

El permiso de carro compartido se acabará a partir del 10 de enero de 2023. Esta norma le permitía a los conductores hacer uso de un permiso para movilizarse en el día de pico y placa siempre y cuando ocuparan obligatoriamente 3 espacios dentro del vehículo y definiera cuales eran los trayectos que iba a realizar.

Pico y placa solidario

Este permiso especial permite que los vehículos inscritos no estén sujetos a la restricción de circulación por pico y placa. Para este permiso, que funcionará común y corriente, la persona natural o jurídica debe solicitar el registro de su vehículo a través de la plataforma 'pico y placa solidario' en la sección 'inicia tu registro' y allí pagar el valor indicado.



Para saber cual es la tarifa de este permiso debe tener en cuenta que no todos tiene el mismo precio, ya que depende de las características del vehículo, el avalúo de este y el municipio donde se tenga registrada la matrícula.



Los vehículos que cuenten con permisos vigentes: mantendrán las condiciones adquiridas hasta que estos finalicen, por ejemplo, quien inició un permiso semestral el 15 de diciembre de 2022 lo tendrá vigente hasta el 14 de junio de 2023. Debe tener en cuenta que un vehículo solo puede tener un permiso activo a la vez, por lo que no se podrá solicitar y pagar un nuevo permiso hasta que finalice el anterior.



Debe tener en cuenta que cuando una persona adquiere el permiso, el vehículo queda inscrito en la base de vehículos exceptuados de pico y placa en Bogotá, y las autoridades, si llegasen a detenerlo por infringir el pico y placa, deberá consultar esta base de datos y encontrará que dicho vehículo no se encuentra infringiendo la restricción.



Si un vehículo tiene activo un permiso y se vende no se trasladará el permiso a otro automotor. El permiso que se otorga al automotor se transfiere con la propiedad.

Tarifas para el 2023

Las Tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, el servicio de taxis, el Pico y Placa Solidario y los estacionamientos fuera de vía y en vía serán ajustadas teniendo en cuenta el incremento que tendrá el salario mínimo para el próximo año y el índice de Precio al Consumido - IPC.



A partir del 10 de enero de 2023 el costo para el pasaje será así; Para el componente Troncal (TransMilenio) será de $2.950 y para el componente Zonal (SITP) será de $2.800.



La tarifa diferenciada para beneficio de las personas vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad y Sisbén A y B) seguirá existiendo. Es decir, estas poblaciones seguirán recibiendo el descuento sobre la tarifa general.



Las tarifas de los Taxis: El siguiente cuadro presenta la fijación de tarifas en Bogotá cuando el cobro es realizado por taxímetro.

Tarifa taxis que hagan el cobro por taxímetro. Foto: Secretaría de Movilidad.

Para los vehículos del servicio de transporte público de pasajeros tipo Taxi que utilicen mecanismo de cobro a través de plataformas tecnológicas se tendrán en cuenta los parámetros consignados en la siguiente tabla:

Tarifa Taxis que cobren por plataformas tecnológicas. Foto: Secretaría de Movilidad.

Para verificar que las tarifas que le están cobrando son autorizadas tenga en cuenta que la tarjeta de control se encuentre ubicada en la parte trasera del asiento del copiloto a vista completa del pasajero y que en ella esté relacionada la siguiente información:

Fotografía reciente del conductor. Número de la tarjeta. Nombre completo del conductor. Grupo sanguíneo e información de la EPS y ARL a las que el conductor este afiliado. Nombre o razón social de la empresa y número de identificación tributaria. Letras y números correspondientes a las placas del vehículo que opera. Firma y sello de la empresa. Número interno del vehículo. Que los logos indiquen el nombre de la empresa de taxi a la que pertenece.

Si el taxista no está cobrando el valor establecido debe imponer una queja indicando el motivo y detalle, la placa y empresa, si tomó el servicio en la calle o lo pidió por teléfono, el nombre número de unidades que marcó el taxímetro, la fecha y hora del servicio, el origen y destino de la carrera y los datos de quien impone la queja.



La queja la puede colocar en el portal Bogotá te escucha de la alcaldía de Bogotá o por teléfono marcando la línea 195 de atención al ciudadano de la Alcaldía de Bogotá.

Tarifas parqueo en vía y fuera de vía

El valor por minuto de cada estacionamiento continuará dependiendo del nivel de servicio (Infraestructura y cantidad de cupos) y de la zona (mayr valor en zonas de alta demanda). El valor por minuto pasa de $122 a $139.



Los prestadores del servicio de estacionamientos o aparcaderos, como requisito previo al cobro de las nuevas tarifas, deberán estar en el Registro Distrital de Estacionamientos con la información actualizada.



El valor máximo para automóviles queda en $252 y para motos en $176.



Para saber el valor que debe pagar en esas zonas: Cada zona de parqueo pago cuenta con señalización que incluye el icono de parqueo e información sobre el horario y tarifa del servicio. Adicional el usuario puede descargar en su celular la App Zona de Parqueo Pago y registrarse, o consultar en la página web.



NICOLÁS MACÍAS ROJAS

REDACCIÓN BOGOTÁ.