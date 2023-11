Estas eran las artimañas de la mujer que echó escopolamina a un médico en Usaquén

Un médico de 45 años relató cómo fue víctima de una mujer de tan solo 18 años a quien conoció a través de una aplicación de citas usando el nombre de Laura Uribe, es decir, a través de un perfil falso.

Fueron varias las conversaciones que tuvieron antes de que la delincuente completara su cometido. Finalmente, con sus artimañas logró convencer al profesional de la salud de acceder a una cita presencial y nada mejor que en el apartamento del galeno.

Todo ocurrió el 21 de noviembre en un apartamento en Usaquén. En medio de una conversación romántica, la mujer aprovechó para introducir extrañas sustancias en la copa de vino que estaba consumiendo la víctima. Cuando él ya estaba inconsciente, la joven se llevó todas sus pertenencias y huyó.



Pero la delincuente no contaba con la rápida acción del guarda de seguridad, pues se dio cuenta de que esta mujer llevaba consigo la pantalla de un computador. Por eso, le pidió detenerse y le realizaron varios cuestionamientos.

Se decidió no permitirle su salida y, en cambio, llamar a las autoridades. La Policía fue la encargada de revisar los objetos y allí encontraron dos teléfonos celulares de alta gama, un computador portátil y varias tarjetas de crédito con el nombre del médico.

Cuando ingresaron al apartamento del galeno, este estaba desmayado. Fue trasladado hasta un centro asistencial del sector. La mujer confesó el crimen.



Las autoridades creen que operaba en complicidad con una banda. Además, la sindicada tenía antecedentes.

Así eran los chats entre el médico y la joven de 18 años

Médico: Hola, ¿cómo estás?



Laura: Hola, cómo vas, te gustaría que nos conociéramos.



Médico: Lindas cejas. Ojalá las pudiera conocer.



Médico: Dime, en qué parte de Bogotá vives.



Laura: En Castilla. ¿Y tú?



Médico: ¿Puedes hoy? Si quieres te recojo y vamos a comer. Acabo de salir del gym y mañana no madrugo.



Laura: ¿Qué vamos a hacer? Porque, pues yo voy a donde mi prima, o dime si me recoges.



Laura: Por eso te dije, o sea, ya me hiciste arreglar y todo y me estás diciendo ahora que dejemos así.

