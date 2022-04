La Secretaría de Salud de Bogotá realizó un duro pronunciamiento en la mañana de ayer a través de su cuenta de Twitter contra los líderes de las comunidades indígenas asentadas desde el 29 de septiembre en el parque Nacional.



Según explican, la situación de salud pública en ese espacio es cada día más preocupante e insostenible. “El derecho a la vida, a la convivencia pacífica y al buen vivir que nos han enseñado los pueblos indígenas nos deben interpelar sobre este caso en particular”, señalaron.



Explicaron que para el 27 de abril había programada una jornada de salud para los niños y niñas de la comunidad con el Hospital Pediátrico de La Misericordia, en la cual se les atendería de forma integral y especializada, incluyendo entrega de medicamentos, y que a último momento les cancelaron. “Siendo las 10:29 p.m. del 26 de abril, las autodenominadas Autoridades Bakata informaron que tenían programada la llegada de una caravana y que todos los esfuerzos estarían enfocados a esa actividad, por lo cual se debía cancelar la jornada de salud”, denunciaron.



Voceros de las comunidades emberás y de los otros 12 pueblos indígenas que hoy viven en el parque Nacional, respondieron que su intención es que los menores sean atendidos, pero que debido a problemas logísticos no podían aceptar la fecha propuesta.



De acuerdo con Jairo Montañez, líder de las Autoridades Indígena en Bakatá, ellos les solicitaron a la Secretaría de Salud aplazar la fecha de dicha jornada para el 4 de mayo debido a que no les daban los plazos para reunir a todas las personas.



“Como la convocatoria se hizo con tan poco tiempo de antelación, no pudimos coordinarlos a todos. Tenemos personas que se encuentran levantando los cambuches que han resultado averiados por el invierno, otras personas que por temas de trabajo no han podido estar. Coordinar a más de mil personas no es sencillo”, indicó.



Montañez aclaró que nunca se han negado a estas jornadas y que desde la Secretaría de Salud les habían indicado “que la convocatoria era para personas afiliadas a la prestadoras de salud Salud Total”.



“Solo hasta hoy nos respondieron por correo que la jornada quedaba reprogramada", señaló el líder indígena.

EL TIEMPO tuvo acceso a los correos electrónicos que ambas partes intercambiaron. En la primera comunicación, con fecha del 22 abril, una funcionaria de la subsecretaría de Salud Pública les informa sobre la jornada y añade que tiene como objetivo atender 74 niños afiliados a la EPS Salud Total y un grupo.



Como señaló la Secretaría de Salud, el objetivo era llevarla a cabo del 27 de abril. El martes 26 de abril un líder de la comunidad indigna respondió el correo. Aceptó la invitación, pero solicitó la reprogramación de la jornada para el 4 de mayo argumentando que ese día llegaría una caravana humanitaria con organizaciones nacionales y territoriales a la ciudad. “Nuestros esfuerzos estarán enfocados en esa actividad”, se lee en la comunicación.



Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para que dicha jornada se realice el viernes 6 de mayo.

La salud de los menores

La Secretaría de Salud ha manifestado que desde el primer día en que llegaron los indígenas al parque Nacional han dado respuesta sostenida y diferencial a la población indígena en tres líneas: equipo permanente de acompañamiento, disposición permanente del CRUE y ambulancias y jornadas de atención.



Cifras entregadas por el Distrito dan cuenta de que desde el 14 de octubre de 2021 se han realizado 14 jornadas de salud, 1.840 atenciones, se han valorado y trasladado a 139 personas mediante ambulancias y se han vacunado 239 niños, niñas y adolescentes. “A pesar del acompañamiento permanente del Sector Salud, se han presentado situaciones que aumentan la vulnerabilidad de la población y afectan la salud física y mental, especialmente de niños y niñas”, añadieron.



“Se han presentado dos muertes: una por infección viral sistémica, según lo informado por Medicina Legal, y otro caso derivado de una patología de origen genético. También 14 desistimientos en atención y 7 padres que no permitieron el traslado”, denunciaron.



La entidad se refiere a ocultamiento de niños, niñas y otras personas enfermas, generando identificación tardía de alertas y atención en salud. “No se informa sobre gestantes y en múltiples ocasiones no se ha permitido el control prenatal. Como consecuencia: 4 partos extra-hospitalarios. Se pone en riesgo la vida de la madre y el neonato”.



Además, señalaron que algunas misiones médicas han recibido amenazas y agresiones.



“Nuestra intención siempre ha sido que los niños y los mayores puedan acceder a los servicios de salud, en especial para los casos más graves que hemos identificado. Entonces no es cierto lo que dicen. Para qué los vamos a ocultar, con qué propósito. Sí hemos tenido casos de papás que prefieren que sean tratados con otros tipos de medicinas fieles a nuestras tradiciones”, concluyó Montañez.

REDACCIÓN BOGOTÁ

