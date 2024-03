'Estamos haciendo lo posible por salvar el contrato de las siete máquinas de Bomberos': directora de la entidad

Luego de la investigación revelada por EL TIEMPO sobre las inconsistencias en el contrato para la compra de siete máquinas de Bomberos que fue suscrito entre la Unión Temporal Extintor 4x4 y el Cuerpo Oficial de Bomberos, la directora de esa entidad Paula Ximena Henao habló con este medio para dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la Contraloría Distrital y el Concejo de la ciudad sobre las presuntas irregularidades la entrega del pago anticipado y la próxima cesión del contrato a un nuevo contratista.

¿Cuál es el estado del contrato y para cuándo estarán las máquinas?

Yo estoy haciéndole seguimiento a un contrato que ya estaba adjudicado y que fue estructurado en la vigencia de 2023. Yo quiero dejar claro que no hice parte ni del proceso de estructuración, ni de adjudicación, ni de desembolso porque yo era subdirectora logística y el contrato nació en la subdirección operativa.

Cuando yo pasé a ser subdirectora operativa inmediatamente empiezo a revisar el contrato y continuamos con la ejecución sin problemas. En el mes de noviembre de 2023 nos enteramos que uno de los miembros de la Unión Temporal tiene una inhabilidad sobreviniente y no puede seguir operando el contrato.

¿Cuáles fueron los hallazgos del contrato cuando usted asumió la subdirección operativa?

En enero no había ni sanciones ni inhabilidades

- En 2023 el contrato no tuvo inconvenientes y la carga de informar sobre las inhabilidades a la entidad es del contratista. Cuando yo llegué validé que no hubiesen sanciones ni inhabilidades por parte de los proveedores y no la tenían. En enero no había ni sanciones ni inhabilidades. Pueden tener cualquier cantidad de investigaciones pero si no está sancionado yo no le puedo bloquear la participación ni configurarle un incumplimiento.

¿Port qué le entregaron un pago anticipado al contratista si eso es una figura que ya casi no se usa y que no permite hacer una veeduría?

Insisto, yo no estuve en la estructuración de ese contrato pero la figura que se usó es legal y no nos estamos saliendo del marco de la ley. Ese pago anticipado está cubierto por una póliza de 100 porciento con un contrato de seguros. Si bien no es una modalidad ideal, nosotros estamos tratando de salvar contrato y de que se cierre de manera exitosa la entrega de las máquinas.

El plazo para el contrato se acaba el 22 de marzo ¿ya hablaron con el proveedor? Porque es claro que no van a entregar los chasís…

Las cuatro suspensiones se han dado por el revuelo mediático.

- Aquí no hay incumplimiento porque el plazo del contrato se amplió y no ha finalizado. Cuando nosotros nos damos cuenta de la inhabilidad sobreviniente decimos que hay que suspender y ceder con contrato. Las cuatro suspensiones se han dado por el revuelo mediático que ha tenido el tema hay desconfianza e incertidumbre en los proveedores. Pero este contrato no tiene irregularidades y ya está revisado. Lo que ha pasado es que se amplió el plazo de entrega de las máquinas por una situación que no depende de la entidad.

¿No le parece irregular que el socio de la Unión Temporal que tiene problemas proponga empresas que todas son de su familia para cederles el contrato?

Él nos propuso tres opciones pero a raíz de la situación y de los nexos y relacionamiento familiar nosotros no hemos cedido el contrato. Es que esto no es tan fácil porque hay que revisar técnica, jurídica y presupuestalmente que los proveedores cumplan, que sean idóneos y que tengan la experiencia en fabricación de vehículos. Nos toca revisar muy bien a quien se le cede el contrato.

¿La ley permite ceder el contrato a un tercero?

Sí, es permitido. Ahora, el tema de las suspensiones tampoco está reglado en el ordenamiento jurídico y nosotros podemos suspender las veces que sean necesarias para salvar el contrato porque mi interés no es liquidar el contrato sino finalizarlo exitosamente y que las máquinas lleguen. El pago anticipado no tiene un plan de inversión, ni un plan de amortización ni una fiducia constituida pero nosotros recibimos el contrató así y hay que tratar de salvar lo que hay.

Directora, usted dice que están buscando que el nuevo contratista sea idóneo, ¿ustedes creyeron que 7M Group era un contratista idóneo para adjudicarle el contrato?

Si el contratista no está sancionado nosotros contractualmente no le podemos negar que participe por temas de selección objetiva y de concurrencia y ese contratista no estaba sancionado.

Una cosa es permitirle participar y otra escogerlo…

El contrato se adjudicó legalmente porque ese contratista estaba habilitado técnica y financieramente y él no tenía problemas registrados.

¿Entonces cuál es el proceso de idoneidad del que ustedes hablan?

Nosotros dependemos del Registro Único de Proponentes (Rues) y si las sanciones no están registradas en la Cámara de Comercio, el contratista puede tener 1.500 investigaciones pero no se le puede negarla participación porque si no to me puedo meter en un problema por negarle la libre participación en un proceso de selección.

¿No les parece que es problemático entregar un contrato a alguien que le incumplió a la Dirección de Protección y Servicios Especiales, a la Agencia Nacional de Minería y las Empresas Públicas de Cundinamarca?

Claro. Pero eso no estaba en el Registro Único y sin tener eso yo no lo puedo bloquear. Yo entiendo la preocupación y cuando nosotros recibimos el contrato tuvimos la misma sensación.

¿El RUP es el Registro Único?

Sí, es el Registro Único de Proponentes.

En el RUES sí aparecen las inhabilidades…

Claro, ya aparecen y porque ellos ya nos la notificaron pero en el momento en el que ellos se presentan en el 2022 no aparecía nada.

La primera sanción que registra en el RUP es del 28 de diciembre de 2022 y el contrato fue suscrito el 14 de ese mismo mes…

La inhabilidad estaba inscrita, pero no estaba registrada.

Aquí dice ‘fecha de registro en Cámara de Comercio’…

Créanos que nosotros hemos revisado el tema jurídicamente y no queremos que quede un manto de duda de que nosotros estamos defendiendo al contratista porque no es así.

Eso significa que está inscrita, cuando queda en firme la inscripción de la sanción es que ya se procede a que aparezca en el RUP. Es distinto. Eso ya lo henos revisado con muchos abogados. Créanos que nosotros hemos revisado el tema jurídicamente y no queremos que quede un manto de duda de que nosotros estamos defendiendo al contratista porque no es así. Nosotros tenemos que ser garantistas y que se seleccione al proveedor idóneo y en ese momento como no había una sanción en firme ni in registro en el RUP, el contratista era idóneo.

¿Cómo van a garantizar que los recursos del pago anticipado se ejecuten y no estén embolatados, como se está sospechando?

Los 6.600 millones no son solamente para la separación de los chasises. Los carros de bomberos tienen muchas más componentes. Nosotros ya tenemos las bombas de extinción, los tanques de agua, las persianas, las puertas y demás accesorios y tramites de importación y nacionalización y eso suma casi 5.000 millones. Por eso digo que la plata no está perdida.

Navistar Defence dice que no se le ha pagado la plata completa que 7M Group se había comprometido para iniciar con la fabricación de los chasís…

Cuando sucedo la inhabilidad sobreviniente le enviamos una comunicación al fabricante en Estados Unidos para saber en qué iba el proceso. Ellos nos responden, con fecha del 15 de noviembre de 2023, que “me permito confirmar que hemos recibido pagos parciales de 7M Group SAS por concepto de la venta de siete chasises. Estos chasis serán entregados a la mayor brevedad una vez se cumplan los compromisos acordados (…) los chasis están en construcción y se entregarán en el puerto de Miami según el acuerdo”.

Nosotros tenemos una carta del 9 de marzo de este año de Navistar Defence en el que dicen que los chasis no están en construcción porque no se ha pagado lo acordado y que solo se les han girado 300.000 dólares.

Nosotros no teníamos conocimiento de ese documento que envían directamente a la Contraloría el fabricante. Nosotros no tenemos esa información y parto de la buena fe de lo que me dicen en el documento que me dieron a mí. En vista de esta carta estamos enviando una nueva comunicación para que nos aclaren la situación y saber a quién le creemos.

El plazo de la nueva suspensión se acaba en agosto ¿para esa fecha estarán las máquinas?

Yo no me puedo comprometer con una fecha porque puede pasar algo ajeno a la institución pero lo que sí sé es que estamos trabajando para que lleguen esa esa fecha. Por eso queremos conseguir un cesionario que nos reciba el 50 por ciento de 7M Group y poder terminar de pagarle a Navistar Defense.

¿Son urgentes estás máquinas?

Todos los cuerpos de Bomberos siempre necesitan fortalecer sus recursos. Nosotros nunca hemos dejada desprotegida a la ciudad. Los incendios que tuvimos en enero fueron literal una prueba de fuego en la que atendimos la emergencia y además atendíamos todos los casos que se presentaban en las 17 estaciones.

Nunca hemos tenido una estación de servicio. Tenemos vehículos en mantenimiento porque hace parte de la dinámica normal de la institución pero siempre hemos atendido el 100 por ciento de todas las emergencias.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

