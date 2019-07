Estafadores ofrecen trámites para proyectos de vivienda en los cerros

Varias personas estarían engañando a los habitantes de los barrios Las Lomitas, La Capilla y Serrezuela de Usaquén ofreciendo supuestos trámites urbanísticos ante la CAR Cundinamarca, para adelantar proyectos de vivienda en los cerros orientales de Bogotá.

La entidad detectó a algunas personas inescrupulosas que estarían engañando a la comunidad, argumentando que han adelantado ante la CAR trámites relacionados con desenglobe, (procedimiento para cambiar las características de inmuebles con un lindero común), ‘loteo’ (cuando el titular de derecho de domino segrega de un predio de mayor extensión porciones de terreno con el propósito de constituir urbanización, parcelación, etc) y permiso de construcción en la zona.

Ante esta situación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reiteró que en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá no se puede adelantar ninguna construcción y que dichos trámites "son falsos, pues la CAR no es una autoridad urbanística".



La CAR también informó que varias personas están convocando a asambleas para la gasificación del barrio Las Lomitas, actividad que según la entidad "es ilegal ya que las empresas de servicios públicos no tienen autorización para extender redes de gas, alcantarillado ni de acueducto en zona de reserva".



“Tristemente, el desconocimiento de la ciudadanía ha llevado a que personas inescrupulosas se aprovechen de ello y ofrezcan proyectos de vivienda y extensión de redes de servicios públicos, que están totalmente prohibidos y que afectan el ecosistema y el bolsillo de los incautos", afirmó Laura María Duque Romero, directora Regional Bogotá La Calera.



La funcionaria, indicó que para obtener más información sobre las diligencias que realiza la CAR en los cerros orientales de Bogotá, recomienda consultar el Plan de Manejo Ambiental –PMA Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. "También pueden acercarse a las oficinas de la CAR”, concluyó Duque Romero.



Por último, la CAR realizó una invitación para que las personas que tienen viviendas que colindan con los cerros, asuman su responsabilidad con el cuidado del ecosistema de la zona y hagan las respectivas denuncias ante las autoridades.

