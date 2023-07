Una ciudadana bogotana denunció haber sido víctima de una modalidad de estafa que consiste en que los delincuentes llaman a un ciudadano para decirle que se acaba de ganar un carro cero kilómetros.

Luego le piden todos sus datos personales y le dicen que para que le puedan entregar el vehículo debe pagar, primero, un impuesto de rifas, juegos y espectáculos por un valor de 50.000 pesos. "Luego me dijeron que había enviado la plata a un Nequi equivocado y me pidieron otros 50.000 pesos. Yo caí".

Estafas por vía telefónica. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

La víctima dice que sintió mucha desconfianza cuando le pidieron que buscara un tendero de confianza para hacer más transacciones. "Ahí me di cuenta de que me estaban estafando. Me robaron 100.000 pesos, no fue mucho, pero quiero denunciar para que no le pague a otra persona".

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITY TV

Escríbanos si usted ha sido víctima de esta modalidad de estafa