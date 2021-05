‘Me estafaron con falso cobro del impuesto predial’

Preocupada por un anuncio de embargo a su casa en el sector de Castilla, en el suroccidente de Bogotá, Amanda* se apresuró a consignar 1’755.000 pesos por una cuenta pendiente del impuesto predial y terminó siendo una víctima más de una red criminal que está enviando mensajes amenazantes a los contribuyentes en la ciudad. Con ella ya son varias personas estafadas.



Ese caso ocurrió a finales de enero, cuando la ciudad se encontraba en pleno segundo pico de contagio con covid-19, y hoy Amanda aún no entiende cómo pudo caer en la burda trampa.

La Secretaría de Hacienda señala que dichas comunicaciones, que pueden ser a través de cartas, correos electrónicos o mensajes en redes sociales, “están utilizando de manera fraudulenta el nombre de la entidad y engañando y aprovechándose de la buena fe de los contribuyentes”.

El propio secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, alertó recientemente sobre “esta persistente estrategia delincuencial” y les recomendó a los ciudadanos ignorar esas cartas y mensajes, algunos de los cuales ofrecen, incluso, descuentos por el pago del gravamen.



Amanda ya había recibido mensajes similares en su correo electrónico y pensó que se trataba de un engaño, por lo que hizo caso omiso y los borró. Pero después recibió una carta con los logos de la Secretaría de Hacienda en la que le anunciaban que ‘por obligaciones pendientes de impuestos’ se había declarado el embargo del inmueble.



Esa notificación la alarmó. Ella sí tenía un año pendiente del gravamen. La carta, que llegó en un sobre blanco, la habían recibido todos los predios del conjunto residencial en el que vive junto con su esposo y su hijo. El documento tenía además la dirección y el Chip del predio. Estaba firmada por Martha Janeth Arango, supuesta directora de Ejecuciones Fiscales, y un número celular debajo.



En el pie de página también tenía otros números de celular y fijos para comunicarse y solicitar una cita dentro de las siguientes horas, en la dirección carrera 30 n.º 25-90, que efectivamente corresponde al Supercade de la avenida NQS con Las Américas.



Ella cuenta que intentó obtener información de la entidad a través de la página virtual y el conmutador de la entidad, pero le fue imposible acceder a alguien que le confirmara si se había iniciado el embargo y qué posibilidades tenía para pagar.



Sin más remedio llamó a uno de los números de celular y del otro lado de la línea le contestó una mujer, que dijo ser funcionaria de la Secretaría y le confirmó la fecha de la correspondencia, la dirección y el Chip del predio, y le dijo que el embargo ya se encontraba en trámite, listo para ser enviado al juzgado, pero que se podía detener si pagaba en las siguientes 24 horas. La envió entonces a una oficina del Supercade.



La mujer corrió, por supuesto, a ese punto de atención y se encontró en la entrada que necesitaba sacar cita previa. La ciudad estaba en cuarentena y solo así podía recibir asesoría personalizada. Como no pudo ingresar, a pesar de que insistió en que había sido citada para pagar en esa oficina, volvió a llamar al mismo número celular y ya le dijeron debía acercarse a un banco donde pudiera hacer la consignación y luego de ello enviar una copia. Le dieron un número de cuenta y debía hacer la consignación a nombre de Diana Marcela Andrade.

Después de que hizo la transferencia pudo comunicarse con un funcionario de la Secretaría de Hacienda, que no tiene nada que ver con cobros jurídicos, pero sí le advirtió que seguramente había sido timada y esa era una modalidad que estaban utilizando ahora delincuentes.



Decepcionada, entonces, Amanda intentó todo un día poner la denuncia en la página web Adenunciar de la Fiscalía y la Policía Nacional, pero se encontró con que cada nada se caía la conexión y tampoco ha recibido notificación de que el caso esté en trámite, por eso todavía no sabe si su caso de estafa está siendo investigado.



Lo que sí asegura es que informó a todos sus vecinos de lo sucedido, pero uno ya había pagado y pensaba que había logrado detener el supuesto proceso jurídico en contra. Sin embargo, otros, que estaban viviendo la misma incertidumbre, terminaron absteniéndose de realizar los pagos que les exigían.



“Yo creo que con estas cartas están estafando a muchas personas”, asegura la víctima, quien dice que no entiende cómo los delincuentes tenían su dirección y el Chip del predio, y por qué, después de más de un año de estar sucediendo esos casos, no se ha identificado la banda que está detrás de las estafas.



En efecto, este tipo de delitos no son nada nuevos, solo que desde marzo de 2020, con la pandemia de covid-19 y restricciones como el pico y cédula, se exacerbaron. De hecho, la Secretaría de Hacienda ha advertido que no se atiendan las cartas y mensajes a los correos electrónicos o redes sociales con anuncios de embargo.



Édgar Arias, igual que Amanda, recibió en varias ocasiones ese tipo de misivas, y aunque, según cuenta, llevaban los logos de la actual administración distrital y él tenía obligaciones pendientes por el impuesto predial, un detalle lo llevó a sospechar y no pagar en las 24 horas siguientes como le exigían.



En el número de celular que le indicaban en la carta del supuesto anuncio de embargo le informaron que la deuda ascendía a 2 millones de pesos por un año, pero ante su reacción, porque la última vez solo había pagado 90.000 pesos –el predio es un garaje en el edificio donde vive–, le dijeron que entonces pagara la mitad. Con eso confirmó su sospecha e informó a Hacienda.

Pablo Verástegui, director distrital de Cobro de la Secretaría, le dijo a este diario que dichas cartas apócrifas “llevan un mensaje intimidante, como el embargo del predio”, lo que ha llevado a ciudadanos incautos a pagar. El funcionario reconoce que esos casos se vienen presentando desde el año pasado, pero que la entidad no tiene contabilizadas las denuncias “porque son los mismos ciudadanos quienes las deben interponer” ante las autoridades respectivas.



No obstante, aclara que, por su lado, la Secretaría instauró hace varios meses una denuncia penal y que el caso está siendo investigado por la Fiscalía y que podría tratarse de una organizada red delincuencial, pero insiste en que ese tema está en investigación. “Cada vez que tenemos información o que una persona nos hace llegar una de esas comunicaciones falsas, el área de defensa judicial las está aportando a la investigación”.



El funcionario indica que esas comunicaciones no están dirigidas con nombre y apellido y tampoco tienen un número de radicado que les permita a los ciudadanos “rastrearlas” dentro de los medios de atención que tiene la entidad distrital.



Verástegui también advierte que dichas cartas utilizan nombres de oficinas y de supuestos funcionarios que no existen. “La recomendación es que cada vez que lleguen este tipo de comunicaciones la persona se comunique directamente con la Secretaría de Hacienda para validar dicha información”, puntualiza el director distrital de Cobro.



La Secretaría de Hacienda recuerda que en la página web www.sdh.gov.co los contribuyentes pueden agendar citas para recibir asesoría o incluso hacerle seguimiento al estado de sus impuestos.



*Nombre cambia por solicitud de la víctima del delito.



Recomendaciones a los contribuyentes

- Verificar que las comunicaciones oficiales de la Secretaría provengan de correos que incluyan el dominio @shd.gov.co.



-Tenga en cuenta que la entidad nunca pide llamar a números de teléfonos celulares ni cuenta con líneas 018000.



-No olvide que las obligaciones tributarias solo se pueden realizar directamente en la Oficina Virtual o descargando el formulario de pago para hacerlo en instituciones financieras y en los corresponsales bancarios que tengan convenio con la Secretaría.



-Cuando se brindan facilidades de pago, se informa mediante los canales oficiales de la entidad o el Distrito, y se notifican las fechas establecidas por la normativa tributaria.



Cómo identificar las cartas falsas

- No tienen un remitente particular, es decir, solo dicen señor(a) propietario(a).



- Las cartas incluyen un número celular del supuesto funcionario firmante.



- Llevan un mensaje de "Urgente", "embargo", "mandamiento de pago" o similares.



- Recomiendan números telefónicos, celulares o línea 018000 para llamar en determinado periodo.



- Incluyen dependencias inexistentes de la Secretaría, por ejemplo, la 'Dirección de Ejecuciones Fiscales'.

Datos claves del impuesto

- La Secretaría de Hacienda ya empezó a distribuir las facturas por vías electrónica y física.



- Entre el 15 y el 23 de junio se puede pagar con descuento del 10 %. Se debe cumplir según los últimos números del CHIP.



- Quienes prefieran por cuotas tienen hasta el 31 de mayo para declarar.



- Las fechas máximas del pago por cuotas son: 30 de junio, 31 de agosto, 29 de octubre y 31 de enero de 2022.



- Los predios no residenciales pueden también acogerse al pago por cuotas.



- El propietario no residencial afectado por covid puede pagar por cuotas en 2022, pero debe declarar antes del 31 de mayo de 2021.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24