Planee su regreso a casa: estas son las vías y estaciones afectadas

En el marco de una jornada marcada por marchas, plantones y manifestaciones en varios puntos de Bogotá, miles de ciudadanos están por regresar a casa.



Las autoridades recomiendan planear con anticipación los recorridos. Para tener información en tiempo real, es útil consultar las cuentas de Twitter @BogotaTransito y @TransMilenio.



En la tarde, se reportan bloqueos en la avenida de Las Américas y una difícil situación de orden público a la altura de la estación Banderas. Adicionalmente, se reportan otros focos de protesta en el centro de Bogotá y en la calle 72.

En esta jornada, que empezó desde la madrugada en zonas como Suba, Fontibón y Kennedy se estrenó el nuevo protocolo para atender la movilización social que publicó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sin embargo, ya se habla de cinco policías heridos debido a agresiones por parte de encapuchados en la localidad de Suba en donde también han denunciado pocos gestores de convivencia.



Las concentraciones se iniciaron desde las 5 de la mañana. De hecho, se han establecido 11 puntos de reunión que se irán dando durante el trascurso del día.

#Hoy



Siga aquí los minutos más importantes de las protestas en Bogotá

5:10 p. m.: Se reporta una concentración en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio, en el sur de Bogotá.

#AEstaHora se presenta manifestación en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio, afectando la intersección.



5:05 p. m: Cierre en el Eje Ambiental

Por movilizaciones, las siguientes estaciones están cerradas:



- Las Aguas

- Museo del Oro

- San Victorino

- Av Jiménez

#TMahora 5:01 p.m.



Si te movilizas hacia el Eje Ambiental te informamos que las siguientes estaciones están cerradas por movilizaciones ajenas a la operación:



📍Las Aguas

📍Museo del Oro

📍San Victorino

5:00 p. m.: Enfrentamientos en el centro de Bogotá



A esta hora, las cámaras de City Tv registran el momento en que encapuchados lanzan piedras y objetos contundentes contra el Esmad en la carrera séptima con avenida Jiménez.

4:48 p. m.: Manifestación sobre la calle 72



Un grupo de manifestantes avanza sobre la calle 72 con carrera 30.

4:20 p. m.: Bloqueos en Banderas



Continúa la delicada situación de orden público en la avenida Las Américas, sobre la estación de Banderas.

Se presenta manifestación #AEstaHora en la carrera 80 con carrera 74 (Estación Banderas), generando afectación vial.



3:50 p.m.: Reporte oficial de TransMilenio



Calle 80

Por manifestación ajena a la operación a la altura de estación carrera 47, la flota continúa llevando a cabo contraflujo y se dejan de atender las estaciones Escuela Militar y Polo



Américas

Por movilizaciones ajenas a la operación, se deja de atender Portal Américas y estaciones Biblioteca Tintal, Patio Bonito, Transversal 86, Mandalay, Av. Américas – Av Boyacá, Pradera y Marsella.



Carrera Séptima

Se mantienen desvíos para buses duales por movilizaciones ajenas a la operación a la altura de la calle 40 y calle 60.

3:42 p.m: Avanza manifestación sobre la carrera séptima



Un grupo de personas avanza por la carrera séptima, ocupando el carril norte-sur.

Marcha sobre la carrera séptima con calle 32. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

2:45 p.m.: Personas cierran el paso usando maletines en la av. Boyacá



1. Calle 80 con carrera 28 sentido occidente-oriente: En este momento hay una manifestación con afectación vial en las calzadas mixta y exclusiva. Al parecer, el rumbo de las personas que están marchando es hacia el monumento de Héroes.



2. Av. Boyacá desde la calle 13 hasta la av. Américas en sentido norte-sur: Se presenta aglomeración de personas cerrando el paso con maletines.



3. Carrera 7ª desde la calle 60 hacia el sur: Se presenta desplazamiento de manifestantes al sur por el corredor de la carrera 7ª.



4. Av. Las Américas con av. Boyacá en sentido oriente-occidente: Se reporta afectación en el carril mixto debido a la presencia de manifestantes.



1:47 p. m.: Esmad interviene en Banderas



El Esmad despeja la avenida Las Américas, sobre la estación Banderas, con gases lacrimógenos. Hay afectación vial en el sector.



La alcaldesa Claudia López rechazó la acción de encapuchados:

Hemos acompañado la marcha de estudiantes con todo el respeto y las garantías desde la mañana.



1:42 p. m: Estaciones de la troncal de la 26 retoman servicio



TransMilenio confirma que se reabren Portal El Dorado y estaciones: Recinto Ferial, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco y El Tiempo Maloka

#TMAhora (1:45 p.m.)



1:30 p.m: Reporte oficial



TRANSMILENIO



Calle 26

Movilizaciones ajenas a la operación. Se dejan de atender las estaciones: Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco, El Tiempo Maloka, Av. Rojas, Normandía, Modelia y Portal El Dorado



Américas

Movilizaciones ajenas a la operación. Se dejan de atender: Portal Américas y estaciones: Biblioteca Tintal, Patio Bonito, Transversal 86, Mandalay, Av. Américas – Av Boyacá, Pradera y Marsella.



Suba

Movilización ajena a la operación a la altura de la Av. Ciudad de Cali, afecta servicio de buses alimentadores en Portal Suba.



Carrera Séptima

Se mantienen desvíos para buses duales por movilizaciones ajenas a la operación a la altura de la calle 40 y calle 60.



MANIFESTACIONES ACTIVAS



Parque de Los Hippies: carrera 7 con calle 69.



Universidad Javeriana: bloquean la carrera 7, en ambos sentidos viales .



Estación Banderas Glorieta: manifestación con afectación vial todo el sentido al oriente de la av. Américas (calzadas mixtas y exclusivas).



Autopista Norte con calle 170: continúa plantón en sentido sur-norte.



Universidad Nacional: grupo llega a la avenida Boyacá y avanza hacia el sur.



Portal Suba: aglomeración Parque Lombardía.



Calle 80 con carrera 96: manifestación con afectación vial calzada mixta y exclusiva.



Autopista Norte con calle 134 norte- sur: se presenta manifestación con afectación vial calzada mixta al sur.

1:15 p.m: Manifestantes se desvían hacia el sur por la av. Boyacá.

Tal como estaba planeado, los manifestantes tomaron la av. Boyacá hacia el sur a la altura de la calle 26. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

12:45 m.: Movilizaciones a la hora



1. Américas: Se reporta manifestación en el sector de la estación Transversal 86. El servicio está suspendido en el Portal Américas y las estaciones Tintal y Patio Bonito.



2. Calle 26: Continúan las movilizaciones. A la hora se encuentran cerradas casi toda las estaciones. El servicio está suspendido en: Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco, El Tiempo Maloka, Av. Rojas, Normandía, Modelia y Portal El Dorado.





3. Suba: Se registra una manifestación a la altura de la av. Ciudad de Cali. Por ahora, se suspende servicio de buses alimentadores en Portal Suba.



4. Carrera 7ª: Aún se presentan desvíos para buses duales por movilizaciones ajenas a la operación a la altura de la calle 40.



De igual manera, la Secretaría de Movilidad informó que la manifestación de la Universidad Nacional se ubica en el sentido oriente-occidente y está generando afectación vial en los carriles mixtos y exclusivos. En el lugar hay fuerza disponible de la Policía que tiene la intención de impedir el paso de los manifestantes hacia el aeropuerto El Dorado. El plan es que la movilización se desvíe hacia el sur.



La Secretaría de Movilidad también dio algunas alternativas para los ciudadanos que debían tomar la calle 26:

#AEstaHora continúa marcha por la calle 26 al occidente entre Av. 68 y Av Boyacá, donde tomarán al sur.



• Hacia el sur se sugiere usar la carrera 68 y la Av. Ciudad de Cali.

12:35 m.: Reporte de afectación en TransMilenio y movilizaciones en la 7ª:



El sistema de transporte informa que a esta hora ha habido actos de vandalismo contra 6 buses zonales, 7 buses troncales y 4 estaciones.



Estaciones afectadas:



Troncal Calle 26: Estaciones Salitre El Greco, Gobernación, CAN.



Troncal Américas: Patio Bonito.



De igual forma se reporta afectación sobre la carrera 7ª a la altura de la calle 60, sentido norte-sur:

#AEstaHora afectación de la carrera 7 a la altura de la calle 40 y 53, en ambos sentidos, por manifestaciones en la zona.

Desvíos sugeridos:

• Tomar Av. Circunvalar, carrera 13 o carrera 19 al sur.

Afectación en el Parque de los Hippies:

12:15 m.: Cierre de estaciones y avance de movilizaciones



1. Autopista Norte con calle 145 sentido norte-sur: Las autoridades reportan una manifestación con afectación vial en la calzada mixta. En el punto hay presencia de gestores de convivencia, miembros de la Policía de Tránsito, de Fuerza Disponible y de Vigilancia.



2. Avenida Cali con calle 80 sentido norte-sur: En este punto hay afectación vial en la calzada mixta. Allí también hay presencia de gestores de convivencia, miembros de la Policía de Tránsito, de Fuerza Disponible y de Vigilancia.



3. Manifestaciones sobre la troncal Américas: TransMilenio informó que dejará de atender dos estaciones y el portal de esta troncal debido a las manifestaciones que se están llevando a cabo.

#TMAhora (12:15 p.m.)



11:25 a.m.: Afectada operación de TransMilenio por la 26



Se dejan de atender las estaciones: Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria, Recinto Ferial, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco, El Tiempo Maloka.

Manifestaciones en la calle 26, se dirigen hacia el occidente. Foto: Camilo Peña / EL TIEMPO

11:00 a. m: Manifestaciones a esta hora:



1. Carrera 7 con Calle 40 sentido sur- norte: continúa bloqueo en calzada mixta, ocupando dos carriles de tres y uno sentido norte- sur.



2. Universidad Distrital Sede Tecnológica: en la avenida Villavicencio con calle 57 sur. Afectación vial calzada mixta. Posible recorrido: Av. Villavicencio, para tomar Cali al norte, y luego la Avenida Américas hasta Banderas.



3. Banderas y Portal Américas: A la hora manifestación, se encuentran en avenida Américas con carrera 74 (sentido occidente-oriente). Hay afectación vial en la avenida Américas calzada exclusiva.



4. Autopista Norte con calle 160 (sentido sur - norte): se presenta afectación de dos carriles mixtos



5. Universidad Nacional : Se presenta cierre de la cl 26, se tiene afectación vial de todas las calzadas sentido oriente-occidente.



6. Portal Suba: Sin novedad.



7. Parque Hippies: se presenta conglomerado de personas en plazoleta.



8. Diverplaza: calle 72 con carrera 94: se presenta aglomeración. Posible destino monumento de Héroes.



9. Fontibón: a la hora se encuentran en la avenida Boyacá con calle 9, sentido norte. Sur, con afectación vial un carril calzada lenta.

10:48 a.m.: Primer balance de la Secretaría de Gobierno.



"De un total de 9 concentraciones donde se aplicó el nuevo protocolo, solo en Suba fue necesaria la intervención de la fuerza pública. La situación más compleja se presentó en Suba sobre las 7 y 20 de la mañana, donde un grupo de manifestantes se enfrentó a la Fuerza Disponible de la Policía, incidente en el que fueron heridos cuatro agentes", es parte del reporte que entrega la Secretaría.



Adicionalmente, se confirma que hay seis marchas activas:



-Carrera 7 con calle 40, carriles sentido sur norte con afectación a la movilidad

-Barrio Perdomo sede de la Universidad Distrital – Tecnológica

-Avenida Villavicencio con Autopista Sur

-Calle 160 con cra 9 sobre el carril dos mixtos

-Avenida Ciudad de Cali con 38 Sur

10:20 a. m.: Inicia marcha desde la Universidad Nacional. Se tiene previsto que se movilizarán por la calle 26 hacia el occidente.

⚠ inicia marcha desde la Universidad Nacional, se dirigirá por la calle 26 al occidente desde la carrera 33. No hay paso vehicular al occidente.



Desvíos sugeridos:

10:10 a. m.: Tenga en cuenta lo que pasará en Parque de Los Hippies

Por plantones, se tiene programado un cierre de la carrera séptima entre calles 64 y 32, sentido norte-sur. Estos son los desvíos sugeridos por las autoridades:

#DebesSaber que el parque de los Hippies es otro de los puntos de concentración de las marchas que se realizan hoy en la ciudad, motivo por el cual se realizará un cierre en la carrera 7 entre calles 64 y 32, en sentido norte - sur.



10:00 a. m.: Bloqueos frente a la Universidad Javeriana



A esta hora, la carrera séptima con calle 40, presenta bloqueos por parte de manifestantes que se ubican sobre la vía en sentido sur-norte. Gestores de convivencia tratan de mediar con los manifestantes.

#ParoNacional21E | Este es el panorama en la carrera séptima con calle 40.



Siga aquí el reporte, minuto a minuto, de las protestas en Bogotá ➡️ https://t.co/SLhOiayNlb



Estos son algunas de las expresiones que han sido recurrentes en las diversas jornadas de marchas desde el pasado 21 de noviembre de 2019. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

9:50 a. m.: Sur de Bogotá



Se registra manifestación en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio (sentido sur-norte).

9:33 a.m.

​

Carrera Séptima. Se mantienen desvíos para buses duales por manifestaciones ajenas a la operación a la altura de la calle 40.

9:06 a.m.

En la Troncal NQS Sur hay paso normal a la hora.



En la Troncal Suba hay paso normal a esta hora .



En la carrera Séptima se mantienen desvíos para buses duales por manifestaciones ajenas a la operación a la altura de la calle 40.

8:35 a.m.



Troncal NQS Sur. Hay manifestaciones ajenas a la operación a la altura de la estación Perdomo. Flota detenida en el punto.



Troncal Suba. La operación está normal a la hora.



Carrera Séptima. Se mantienen desvíos para buses duales por manifestaciones ajenas a la operación a la altura de la calle 40.

8:30 a.m. En la carrera Séptima con calle 170 se presentan en estos momentos manifestaciones que afectan a dos carriles mixtos. En el punto hay presencia de fuerza disponible.

7:48 a.m. En la carrera Séptima con calle 40, sentido Sur- Norte, se presenta un bloqueo por parte de estudiantes en dos carriles de la calzada mixta. Paso de vehículos en carril rápido.



7:42 a.m. En la avenida Primero de Mayo con avenida Caracas se presenta una manifestación a esta hora con afectación de dos carriles en el corredor vial. A la hora en el punto se tiene recurso de Recomoto TM, Policía de tránsito.

7:39 a.m. En este momento ya se dispersaron los manifestantes frente a Subazar y se recupera la movilidad en la zona.



7:16 a.m. En este momento ya se presentan enfrentamientos entre encapuchados y miembros del Esmad.



6:57 a.m. En este momento cientos de personas tuvieron que bajarse de los buses y caminar por la vía para llegar a sus destinos.

Ya se presentan los primeros enfrentamientos entre encapuchados que atacan con piedras y miemrbos del Esmad. Foto: Mauricio Moreno

Cientos de personas tuvieron que bajarse de los buses. Foto: Mauricio Moreno

6:30 a.m.



Troncal Décima

Se cierran estaciones Avenida 1 de Mayo, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín y Bicentenario por bloqueo ajeno a la operación en el sentido Sur - Norte. Flota hace retornos en estación Bicentenario



Troncal NQS Sur

Se habilita paso normal en San Mateo.



Troncal Suba

Se mantiene cerrado Portal Suba y estaciones Campiña y Transversal 91 por bloqueo ajeno a la operación en ambos sentidos.



Flota troncal hace retornos en estación 21 Ángeles.

Los encapuchados hicieron uso de los contenedores de basura para , desde allí, lanzar piedras . Foto: Mauricio Moreno

6:22 a.m. En la Troncal de la carrera Décima se presentó un bloqueo en la estación avenida Primero de mayo en el sentido Sur- Norte. No hay paso en el punto. La flota inicia desvíos por la avenida Caracas.



6:23 a.m. En la Autopista Norte con calle 193 se presenta un incidente vial entre un camabaja, un bus de servicio especial y un alimentador.



6:14 a.m. En la calle 13 con carrera 92 se presenta una manifestación con afectación vial de dos calzadas en ambos sentidos con un aforo de unas 15 personas. Ya hay gestores de convivencia en el sector.



6:06 a.m. En la Autopista Sur con calle 63 se presenta una manifestación de diez personas con pancartas. Se asigna una unidad de tránsito.

REDACCIÓN BOGOTÁ

