Este año se han presentado varios casos de fugas masivas de estaciones de policía en Bogotá. El último fue en Teusaquillo, donde los reclusos engañaron a un policía.



Parte del problema es el hacinamiento del 162 por ciento, pero qué más hay detrás. Julián Pinilla, personero de Bogotá y quien ha estado siguiendo la problemática, habla de la gravedad de este tema con EL TIEMPO.



¿El problema de las fugas lo genera el hacinamiento o puede haber una situación promovida por reclusos y organizaciones criminales?



Hemos encontrado estaciones donde, frente al amplio número de personas, deben adecuar otros lugares que no tienen la seguridad debida, y tienen que hacer mantenimiento de puertas y ventanas, por el amplio número de personas, y también preocupa el número de personas que están encargadas de la custodia.

¿A qué se deben las fugas masivas de estaciones de policía y URI?



Hay un problema generalizado que venimos observando y es el hacinamiento, que pone de presente las dificultades que hay en la custodia de las personas privadas de la libertad.



Tanto las estaciones de policía como las URI no son escenarios para que estas personas permanezcan largos periodos de tiempo, son de transitoriedad; sin embargo, tenemos una problemática muy grande de hacinamiento del 162 por ciento.



Con corte al 31 de agosto de 2023, hay 3.219 personas privadas de la libertad, para una capacidad de 1.227; es un tema alarmante que nos preocupa. Las cinco que mayor grado de hacinamiento tienen son la estación de policía de Usaquén, con 990 por ciento; Bosa, con 531; Kennedy, con 512; Usme, con 445, y Ciudad Bolívar, con 395 por ciento; son cifras bastante considerables que ponen en riesgo no solo a las personas privadas de la libertad, sino también a quienes las custodian.

Julián Pinilla, personero de Bogotá Foto: Personería de Bogotá

¿Cuál es ese caso?



El último hecho en el que se fugaron 34 personas (en Teusaquillo). Ese día había tres uniformados custodiando a 92 privados de la libertad, agregando al escenario que las condiciones de la estación no permiten una seguridad absoluta para los custodios y la ruta de escape en la mayoría es sencilla.



La Policía presta la custodia, pero ¿de quién es la obligación de que haya la seguridad y las condiciones?



No es una obligación de una sola entidad, esto requiere un escenario de colaboración y coordinación entre el Gobierno Nacional, en cabeza en este caso del Ministerio de Justicia, el Inpec, la Uspec, las entidades territoriales, y también un fuerte desarrollo legislativo que dé claridad frente a este tema y permita tomar medidas contundentes.



También requiere una participación activa de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, para agilizar los trámites que se requieren. Con corte al 31 de agosto, encontramos a 318 personas condenadas que no deberían estar ahí, sino en un establecimiento penitenciario y carcelario, y que están perdiendo la posibilidad de resocialización.



Si seguimos viendo estos escenarios a través de un único responsable, de un solo escenario, las connotaciones de hacinamiento nunca van a disminuir, pues la estructura de las estaciones de policía estaba pensada para otro tipo de escenarios.



Hacinamiento en estaciones de Policía de Candelaria y Uri de Puente Aranda Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

¿Cuánto permanece una persona en una estación de policía o una URI?



Es muy relativo. En algunas visitas hemos encontrado personas que llevan más de tres años en una estación, han tenido procesos judiciales engorrosos, no hay términos, hay personas que han pasado de estación en estación, mientras se resuelven algunas cuestiones.



El sistema debe tener una evacuación constante y requiere un plan de choque porque todos los días salen personas, pero también todos los días ingresan personas; entonces, si el hacinamiento no se toma de forma seria y contundente, va a permanecer.

Quizá la creación de nuevas cárceles puede llevar a que en un futuro también estas estén congestionadas FACEBOOK

TWITTER

¿Se necesitan más cárceles?



Quizá la creación de nuevas cárceles puede llevar a que en un futuro también estas estén congestionadas, si no se mira este escenario de forma general, en un contexto nacional y territorial; siempre vamos a tener escenarios de congestión y hacinamiento si no se superan una serie de trabas que se han venido identificando, con las problemáticas que conlleva esto en vulneraciones de derechos, no solamente para las personas privadas de la libertad, sino también para las personas que custodian estos escenarios.

Hacinamiento estación de policía de Usme Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Es más el Inpec el que debería estar a cargo de la custodia o las circunstancias han llevado a que sea la policía?



Por la misma transitoriedad que implica estos establecimientos, se presta un apoyo por parte de la policía, pero ya en las condiciones de mayor permanencia está llamado a actuar el Inpec, el Ministerio de Justicia y, concretamente, el Inpec, en su vocación de custodia de las personas privadas de la libertad.



Ese es otro de los escenarios que preocupa, en la medida que el sistema, al haber hacinamiento, se ha desviado a responsabilidades de otros sujetos que en principio no tendrían esta connotación.



¿Si bien el hacinamiento es un tema importante, no es el único que motiva a las fugas?



Hemos hecho bastantes llamados y uno de los primeros fueron los riesgos en la salud. El hacinamiento también impide que las personas no puedan dormir en debida forma. Algunas personas privadas de la libertad nos han comentado que deben dormir de pie o se inventan unas hamacas para tener un segundo piso. Esto dificulta muchas veces la la atención en salud, la calidad de la alimentación que se les brinda o complejiza las visitas y, por lo tanto, pone en riesgo varios derechos, incluso la dignidad humana.



¿Pero qué puede hacer la Personería más allá de los llamados que dicen que hace?



Venimos haciendo unas actuaciones conjuntas con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría General, también hemos colaborado con información con la Corte Constitucional en las distintas providencias frente a este tema y en las que la Corte ha señalado que vulnera derechos fundamentales.



Además venimos adelantando distintas brigadas con la finalidad de que los trámites administrativos para que una persona sea trasladada a un centro penitenciario carcelario se den de la forma más expedita, pero esto no lo puede hacer una sola entidad, esto requiere una articulación de entidades, de nivel nacional y territorial, si no vamos a seguir con pequeñas acciones, pero no acciones contundentes para combatir el hacinamiento y todo lo que trae.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En X: @guirei24

